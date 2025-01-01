8-800-1000-654
Профессиональное уборочное оборудование и техника для профессиональной уборки помещений, а также оборудование для моек

Профессиональная уборочная техника и оборудование для профессиональной уборки помещений, а также оборудование для мойки Karcher включает в себя самые разнообразные уборочные машины и технику, оборудование и аксессуары для любых задач и возможностей. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления и оборудования для моек, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники. Вся техника Керхер производится под строжайшим контролем качества, что гарантирует высокое качество сборки и соблюдение стандартов. Благодаря стандартизации и преемственности все оборудование включая профессиональное оборудование для мойки может быть укомплектовано различными аксессуарами и насадками расширяющими и профилирующими спектр его применения.

 

 

Kärcher Аппараты высокого давления

Аппараты высокого давления

Kärcher Пылесосы

Пылесосы

Kärcher Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы

Kärcher Профессиональные стеклоочистители

Профессиональные стеклоочистители

Kärcher Поломоечные машины

Поломоечные машины

Kärcher Аппараты для чистки ковров

Аппараты для чистки ковров

Kärcher Инвентарь для ручной уборки

Инвентарь для ручной уборки

Kärcher Подметальные и подметально-всасывающие машины

Подметальные и подметально-всасывающие машины

Kärcher Коммунальная техника

Коммунальная техника

Kärcher Садовая техника и инструмент

Садовая техника и инструмент

Kärcher Оборудование для мойки автомобилей

Оборудование для мойки автомобилей

Kärcher Пароочистители и паропылесосы

Пароочистители и паропылесосы

Kärcher Очистка сухим льдом

Очистка сухим льдом

Kärcher Система очистки емкостей

Система очистки емкостей

Kärcher Воздухоочистители

Воздухоочистители

Kärcher Сувенирная продукция

Сувенирная продукция

Оборудование для уборки склада

Уборочное оборудование для склада

Керхер предлагает оборудование и чистящие средства для автомойки

Уборочное оборудование для автомойки

Уборочное оборудование для стройки

Уборочное оборудование для стройки

uborochniy inventar dlya klininga

Уборочный инвентарь и оборудование для клининга

дополнительный год гарантии на профессиональное оборудование Керхер

Дополнительный год гарантии на профессиональную технику

Оборудование для химчистки мебели

Оборудование для химчистки мебели

Автомойки высокого давления Керхер

Автомойки под ключ

Know How

Ответы на вопросы о профессиональной уборке, а также рекомендации по подбору подходящяго оборудования

Принадлежности – Professional
Чистящие средства профессионального назначения

Отраслевые решения: продукты профессионального назначения

Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.

Системные решения для промышленности
Системные решения для промышленности

Индустриальные решения для чистки в промышленности

Вам требуется техника, позволяющая эффективно наводить чистоту на всех участках предприятия – от наружной территории до производственных цехов. И не просто набор машин и аппаратов, позволяющих решать отдель-ные задачи, а системное решение, гарантирующее оптимальное выполнение всей совокупности необходимых уборочных работ. И Вы получите от нас такое решение.

Оборудование сверхвысокого давления Woma

Cверхывысокое давление как инструмент. Керхер предлагает Вашему внимаю индустриальное оборудование.

Вома Экомастер МК3

Профессиональная техника Керхер в регионах России

eco!efficiency

eco!efficiency

eco!efficiency

eco!zero

Connected cleaning

Connected cleaning

Флит-менеджмент

Флит-менеджмент

Blue Competence

Blue Competence

