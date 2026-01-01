Профессиональные стеклоочистители − это специальные устройства, позволяющие быстро и качественно мыть окна, витрины и любые другие гладкие стеклянные, керамические и иные поверхности, включая стены в ванной комнате. Они предназначены для бытового использования, но могут применяться и в сфере профессионального клининга.

Особенности конструкции

Для мойки окна на поверхность наносится чистящее средство или вода в зависимости от уровня загрязнения поверхности. Для нанесения используется пульверизатор, идущий в комплекте с основным устройством. Далее грязная вода удаляется с поверхности при помощи стеклоочистителя. Он оснащен электрическим двигателем, приводящим в движение всасывающую систему. Грязь удаляется за один проход без разводов, можно работать с вертикальными, наклонными и даже горизонтальными поверхностями. Форма скребка такова, что позволяет качественно обрабатывать окна в местах стыка с рамой и на других труднодоступных участках. В результате использования оборудования можно получить следующие преимущества:

качественное удаление загрязнений любого типа;

мойку поверхности без разводов и грязи;

экономию времени за счет ускорения рабочих процессов.

Преимущества оборудования

Купить профессиональный стеклоочиститель стоит из-за высокого качества обработки поверхностей и надежности конструкции. Представлено несколько моделей, оснащенных сменным аккумулятором. Резервуар для грязной воды легко отделяется от корпуса, и его можно быстро освободить от воды и сполоснуть. Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает до 30 минут автономной работы. Каждая модель поставляется в широкой комплектации, включающей в себя все необходимое для работ. По мере износа расходных материалов их можно докупить в нашем магазине, мы предлагаем выгодные цены на оборудование и комплектующие для него. Получить больше информации можно, обратившись к нашему специалисту.