Профессиональные стеклоочистители

Аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10 Adv Аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10 Adv
арт. 16335600
Аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10 Adv
Наш аккумуляторный профессиональный стеклоочиститель WVP 10 Adv подходит абсолютно для...
20 990 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10 Аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10
арт. 16335500
Аккумуляторный стеклоочиститель WVP 10
Для всех гладких поверхностей от окон для плитки: Профессиональный аккумуляторный...
15 690 ₽
Профессиональные стеклоочистители − это специальные устройства, позволяющие быстро и качественно мыть окна, витрины и любые другие гладкие стеклянные, керамические и иные поверхности, включая стены в ванной комнате. Они предназначены для бытового использования, но могут применяться и в сфере профессионального клининга.

Особенности конструкции

Для мойки окна на поверхность наносится чистящее средство или вода в зависимости от уровня загрязнения поверхности. Для нанесения используется пульверизатор, идущий в комплекте с основным устройством. Далее грязная вода удаляется с поверхности при помощи стеклоочистителя. Он оснащен электрическим двигателем, приводящим в движение всасывающую систему. Грязь удаляется за один проход без разводов, можно работать с вертикальными, наклонными и даже горизонтальными поверхностями. Форма скребка такова, что позволяет качественно обрабатывать окна в местах стыка с рамой и на других труднодоступных участках. В результате использования оборудования можно получить следующие преимущества:

  • качественное удаление загрязнений любого типа;
  • мойку поверхности без разводов и грязи;
  • экономию времени за счет ускорения рабочих процессов.

Преимущества оборудования

Купить профессиональный стеклоочиститель стоит из-за высокого качества обработки поверхностей и надежности конструкции. Представлено несколько моделей, оснащенных сменным аккумулятором. Резервуар для грязной воды легко отделяется от корпуса, и его можно быстро освободить от воды и сполоснуть. Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает до 30 минут автономной работы. Каждая модель поставляется в широкой комплектации, включающей в себя все необходимое для работ. По мере износа расходных материалов их можно докупить в нашем магазине, мы предлагаем выгодные цены на оборудование и комплектующие для него. Получить больше информации можно, обратившись к нашему специалисту.

