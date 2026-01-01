Почему дома стоит иметь воздухоочиститель
Воздух жизненно необходим людям – чтобы развеять любые сомнения в этом, достаточно лишь на пару секунд задержать дыхание. Но чтобы мы могли себя хорошо чувствовать и как следует работать, учиться или отдыхать, необходимо еще, чтобы воздух вокруг нас был чистым. Kärcher предлагает разные модели воздухоочистителей, рассчитанные на различные условия проживания. В них предусмотрен интеллектуальный автоматический режим, при работе в котором аппарат сам адаптирует производительность к качеству окружающего воздуха.
На что способны воздухоочистители Kärcher?
Благодаря фильтру HEPA 13 и антибактериальному угольному фильтру воздухоочистители Kärcher способны удалять из воздуха внутри помещений множество вредных веществ:
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AF 100
Низкое качество воздуха приводит к возникновению проблем с самочувствием и здоровьем людей. Нахождение в плохо проветриваемых офисных и переговорных помещениях, испарения ковровых покрытий, пыльца растений, различные микроорганизмы и прочие примеси могут вызывать нарушения концентрации внимания, головные боли, аллергический ринит и даже приступы астмы. Особенно страдают от этого аллергики. Наш воздухоочиститель AF 100 позволит вам дышать свободно: достаточно лишь включить его, чтобы удалить из окружающего воздуха аллергены и вредные вещества.
Как работает воздухоочиститель Kärcher AF 100?
Области применения AF 100: один аппарат – множество решаемых задач
В гостиничных номерах, школьных классах, офисах, переговорных или залах ожидания: чистый воздух требуется людям везде и во всех случаях. Воздухоочиститель Kärcher эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от аэрозольных частиц, вирусов, аллергенов и многих других вредных примесей.
Любое предприятие обязано заботиться о чистоте воздуха на рабочих местах и в любых служебных или бытовых помещениях: цехах, офисах, переговорных, офисных кухнях и т. д. Во всех случаях человек должен быть уверен в своей безопасности. Воздухоочиститель AF 100 надежно очищает воздух от вредных веществ, обеспечивая сотрудникам такую уверенность. Используемая в нем уникальная технология фильтрации эффективно снижает концентрацию аэрозольных частиц и риск инфицирования.
В учебных заведениях, спортивных комплексах или административных зданиях: воздухоочиститель Kärcher AF 100 гарантирует максимальную чистоту воздуха в любых помещениях – даже в школьных классах или групповых помещениях детских садов, где одновременно находится множество детей. Он удаляет из воздуха вредные вещества и уменьшает риск инфицирования микроорганизмами и аэрозолями.
Для гостиничного бизнеса хорошее самочувствие и безопасность гостей и сотрудников имеют высший приоритет. Воздухоочиститель AF 100 надежно удаляет вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы из любых помещений: вестибюля, коридоров, ресторанов, баров, фитнес-залов и т. д. Его гибкому применению в разных местах способствует мобильная конструкция, удостоенная награды за выдающийся дизайн.
Поддержание чистоты воздуха в ресторанах, кафе и столовых необходимо для защиты здоровья как посетителей, так и обслуживающего персонала. В условиях скопления большого количества людей в относительно тесных помещениях качество воздуха в них быстро ухудшается, что увеличивает риск заражения болезнетворными микроорганизмами. Современный воздухоочиститель AF 100 не только очищает воздух от аэрозольных частиц и микроорганизмов, но и устраняет запахи. При этом его можно использовать как в обеденных залах, так и на кухне или в санитарных помещениях.
Воздухоочиститель AF 100 – идеальное решение для профессиональной гигиенической очистки воздуха в загрязняемых микроорганизмами помещениях больниц, клиник и домов престарелых. Компактность и мобильность обеспечивают его быстрое перемещение между различными участками применения, а высокоэффективная система фильтрации – надежную защиту здоровья пациентов и медицинского персонала.
Качество воздуха в закрытых помещениях играет важную роль для любых предприятий, оказывающих услуги населению. Для поддержания необходимых стандартов гигиены и удаления из воздуха вредных веществ прекрасно подходит профессиональный воздухоочиститель AF 100, который благодаря компактной конструкции и эффективной системе фильтрации может применяться в самых разнообразных местах.
Сегодня люди все больше стали заботиться о своем здоровье: тщательно выбирают продукты питания, изучая полезность составов, делают ремонт из экологически безопасных материалов, отдают предпочтение натуральной косметике и т. д. Возрастают и требования к качеству воздуха. Многие из нас живут в крупных городах, где высокий уровень загазованности на улицах и огромное количество промышленных предприятий. В современных домах также сложно найти чистый воздух: большое скопление людей способствует быстрому распространению вирусов и бактерий, особенно в сезон простуд. Поэтому покупка такого устройства, как воздухоочиститель от бренда «Керхер», становится довольно актуальным и полезным приобретением.
Принцип работы воздухоочистителя
Чаще всего процесс действия данного оборудования заключается в следующем:
- Воздух из помещения направляется в устройство с помощью мощных вентиляторных лопастей.
- Затем направленный воздушный поток проводится через фильтрующие элементы, где очищается от пыли, шерсти, бактерий, различных запахов и других элементов.
- После очистки воздух выводится обратно в помещение.
Стоит отметить, что очистители не насыщают пространство дополнительным кислородом, а производят рециркуляцию воздуха внутри комнаты.
Виды воздухоочистителей
Исходя из типа используемого фильтра, воздухоочистители делятся на:
- механические – оснащены плотными фильтрами с гофрированным слоем, нуждаются в периодической замене, способны очистить воздух от аллергенов;
- электростатические – пыль из воздуха, поступающего в фильтр, заряжается положительным электрическим зарядом, затем притягивается в отрицательно заряженный пылесборник (его можно неоднократно чистить и даже мыть);
- ионные – образуются отрицательно заряженные ионы, которые удаляют из воздуха частицы пыли, вирусов и бактерий;
- фотокаталитические – через химические реакции очищают воздух от бактерий и вирусов;
- водные – собирают пыль и связывают ее с водой, не удаляют мелкие аллергенные элементы;
- адсорбционные – сорбентом чаще всего является активированный уголь, отлично подходят для удаления неприятных запахов и вредных газов.
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