Области применения

В гостиной и спальне

В помещениях, где люди проводят много времени, скапливается большое количество пыли. Воздухоочистители серии AF эффективно очищают воздух от частиц пыли, пыльцы и бактерий, занимая при этом минимум места.

На кухне

Всем известно, что после обеда запах пищи может сохраняться еще в течение нескольких часов. Воздухоочистители серии AF надежно решают эту проблему.

В кабинете

Для дистанционной работы тоже требуется благоприятная рабочая атмосфера. Воздухоочиститель Kärcher гарантирует чистоту воздуха в помещении, повышающую концентрацию при решении служебных задач.

В гараже

Гараж часто служит еще и мастерской для домашнего умельца, но в нем интенсивно образуются пыль и химические испарения. Применение воздухоочистителя серии AF позволяет дышать без опасений за свое здоровье.

В подвале и на чердаке

В подвальных и чердачных помещениях часто скапливается очень много пыли. Если в этих помещениях планируется сушить белье или хранить пищевые продукты, целесообразно использовать в них воздухоочиститель Kärcher, гарантирующий эффективную фильтрацию воздуха.