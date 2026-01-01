В любое время года вокруг дома и в саду есть то, что необходимо убирать: листья, песок, стружки, оставшиеся после ремонта. С веником или метлой убрать будет очень сложно. Именно поэтому на нашем рынке появляются специальные подметальные машины, способные справиться с мусором за небольшой промежуток времени. Они позволят вам быстро навести чистоту вокруг дома или в саду, в огороде. Купить подметальные машины вы можете в интернет-магазине «Керхер».

Преимущества подметальных машин

Во-первых, это простое управление. Вам не нужно обладать специальными знаниями, чтобы использовать устройство.

Во-вторых, компактность. Большинство моделей могут складываться, потому занимают немного места. А для того, чтобы сложить устройство, нужно только нажать на специальный выступ.

В-третьих, удобство в работе. Складная ручка подметальной машины дает возможность подстроить ручку под ваш рост, чтобы не пришлось нагружать спину.

В-четвертых, высокая скорость уборки. Данные устройства обладают высокой производительностью, что сокращает время работы.

В-пятых, возможность утилизации мусора.

В-шестых, возможность уборки даже вдоль бордюров. Это стало возможным благодаря длинной щетине боковых щеток.

В-седьмых, наличие специальных насадок для уборки мокрого мусора.

Сфера использования

Применяются подметальные машины в основном на больших площадях. С их помощью можно очень быстро замести мусор. Техника хорошо подходит для использования на приусадебных участках, в городских парках, скверах, на территориях, прилегающих к магазинам и офисам.

Преимущества покупки в «Керхер»

Высокое качество по привлекательной цене.

Наличие гарантийных обязательств перед покупателем.

Возможность доставки по всей России.

Высокая производительность.

Экологичность материалов.

Если вы решили купить подметальную машину, но не знаете, какую выбрать, обратитесь по телефону горячей линии, где наши специалисты вам помогут. Выбирая «Керхер», вы выбираете высокое качество по приемлемой цене.