Системы полива и орошения

Поливать сад, огород или газон можно вручную, но гораздо удобнее доверить эту процедуру автоматике. Автоматическая система полива и орошения обеспечит своевременный уход за растительностью на участке даже в ваше отсутствие. Простые и удобные в эксплуатации системы «Керхер» легко монтируются из фирменных компонентов и работают в соответствии с заданным алгоритмом.

Особенности и преимущества

Разместив на участке систему полива и орошения «Керхер», вы сэкономите собственное время и сможете значительно сократить расход воды. Запрограммировать время и продолжительность капельного полива или орошения можно с помощью таймера, установленного на водопроводном кране. Широкими функциональными возможностями обладает таймер WT 5, который может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме, а также позволяет активировать обратный отсчет и 24-часовую паузу. Быстрое и надежное соединение элементов системы обеспечивают специальные коннекторы, предлагаемые в разных модификациях. С помощью комплекта форсунок и капельниц вы сможете создать систему орошения требуемой конфигурации. Садовые шланги «Керхер» производятся из инновационных материалов, позволяющих получать прочные, гибкие, устойчивые к перегибам изделия.

Наше предложение

Купить систему полива и орошения с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». В нашем каталоге – широкий выбор соединителей, разбрызгивателей, шлангов, тележек, а также таймеров, пистолетов для полива и других комплектующих систем орошения. Многие товары вы можете купить со скидками. Оплатить покупку можно наличными или банковской картой при получении заказа либо онлайн на сайте. Связавшись с нами по телефону или по email, указанным на сайте, вы можете получить более подробную информацию о предлагаемых товарах и услугах.