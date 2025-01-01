8-800-1000-654
Системы полива и орошения

Соединители
Соединители
Латунные соединители
Латунные соединители
Разбрызгиватели
Разбрызгиватели
Таймеры для полива
Таймеры для полива
Системы орошения
Системы орошения
Шланги
Шланги
Комплекты для полива
Комплекты для полива
Пистолеты для полива
Пистолеты для полива
Тележки
Тележки
Тройник для соединения шлангов Тройник для соединения шлангов
В наличии
Предзаказ
арт. 26450090
Тройник для соединения шлангов
Тройник для быстросъемного соединения шлангов
300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Латунный трехсторонний соединитель
В наличии
Предзаказ
арт. 26451010
Латунный трехсторонний соединитель
Для соединения 3 шлангов или ремонта поврежденного шланга.
750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV
В наличии
Предзаказ
арт. 26451350
Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV
Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным...
4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Дождеватель круговой RS 120/2 Дождеватель круговой RS 120/2
В наличии
Предзаказ
арт. 26450200
Дождеватель круговой RS 120/2
Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр...
1 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Дождеватель круговой на пике CS 90 spike Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
В наличии
Предзаказ
арт. 26450240
Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
Дождеватель круговой на колышке-пике. CS 90 spike, диаметр полива 9...
550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект форсунок и капельниц Комплект форсунок и капельниц
В наличии
Предзаказ
арт. 26452390
Комплект форсунок и капельниц
Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а...
2 800 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Герметизирующий хомут Герметизирующий хомут
В наличии
Предзаказ
арт. 26452350
Герметизирующий хомут
Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher...
400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Регулируемый распылитель для полива Регулируемый распылитель для полива
В наличии
Предзаказ
арт. 26452670
Регулируемый распылитель для полива
Простой полив в зависимости от потребности. С плавной регулировкой потока...
900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Распылитель для полива Распылитель для полива
В наличии
Предзаказ
арт. 26452640
Распылитель для полива
Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых...
550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Шланг Primoflex 1" - 15m Шланг Primoflex 1" - 15m
В наличии
Предзаказ
арт. 26453040
Шланг Primoflex 1" - 15m
Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1") – прочный, термостойкий и безопасный...
4 700 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Распределитель 2-х канальный G3/4, G1/2 для систем полива Распределитель 2-х канальный G3/4, G1/2 для систем полива
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Распределитель 2-х канальный G3/4, G1/2 для систем полива
Распределитель с двумя выходами и регулировкой потока воды.
1 200 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект колец круглого сечения.
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Комплект колец круглого сечения.
6 уплотнительных колец
200 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Коннектор с аквастопом для шлангов 1/2. Латунь
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Коннектор с аквастопом для шлангов 1/2. Латунь
Коннектор быстросъемный латунный с аквастопом для шлангов 1/2. Накладка из...
900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Коннектор с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь
Коннектор быстросъемный с аквастопом для шлангов 3/4 Латунь. Накладка из...
1 000 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Штуцер с внутренней резьбой G1. Латунь. Для систем полива
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Штуцер с внутренней резьбой G1. Латунь. Для систем полива
Штуцер латунный с внутренней резьбой G1. Удобен для подключения к...
550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Спиральный шланг в комплекте Спиральный шланг в комплекте
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Спиральный шланг в комплекте
10-метровый шланг 5/16", мультифункциональный пистолет, коннектор с аквастопом, коннектор, адаптер...
3 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Распылитель с удлиняющей трубкой Plus
Штанга для полива Plus, 6 типов струи, поворотная головка. Легко...
1 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
CR 7.220 Компактная автоматическая катушка CR 7.220 Компактная автоматическая катушка
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
CR 7.220 Компактная автоматическая катушка
Катушка для шланга Premium CR 7.220 Automatic с автоматическим втягиванием...
20 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать

Поливать сад, огород или газон можно вручную, но гораздо удобнее доверить эту процедуру автоматике. Автоматическая система полива и орошения обеспечит своевременный уход за растительностью на участке даже в ваше отсутствие. Простые и удобные в эксплуатации системы «Керхер» легко монтируются из фирменных компонентов и работают в соответствии с заданным алгоритмом.

Особенности и преимущества

Разместив на участке систему полива и орошения «Керхер», вы сэкономите собственное время и сможете значительно сократить расход воды. Запрограммировать время и продолжительность капельного полива или орошения можно с помощью таймера, установленного на водопроводном кране. Широкими функциональными возможностями обладает таймер WT 5, который может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме, а также позволяет активировать обратный отсчет и 24-часовую паузу. Быстрое и надежное соединение элементов системы обеспечивают специальные коннекторы, предлагаемые в разных модификациях. С помощью комплекта форсунок и капельниц вы сможете создать систему орошения требуемой конфигурации. Садовые шланги «Керхер» производятся из инновационных материалов, позволяющих получать прочные, гибкие, устойчивые к перегибам изделия.

Наше предложение

Купить систему полива и орошения с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». В нашем каталоге – широкий выбор соединителей, разбрызгивателей, шлангов, тележек, а также таймеров, пистолетов для полива и других комплектующих систем орошения. Многие товары вы можете купить со скидками. Оплатить покупку можно наличными или банковской картой при получении заказа либо онлайн на сайте. Связавшись с нами по телефону или по email, указанным на сайте, вы можете получить более подробную информацию о предлагаемых товарах и услугах.

