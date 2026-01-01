Ковры, уложенные на полу в жилых и служебных помещениях, неизбежно загрязняются обувью жильцов и посетителей, лапами домашних животных. На них оседает пыль, проливаются жидкости, скапливается разного рода мелкий мусор. Чтобы сохранить первоначальный вешний вид ковров как можно дольше, их нужно периодически чистить. Хорошим выбором технического средства для чистки ковров в квартире, доме или офисе может быть один из аппаратов «Керхер».

Современная техника «Керхер» для чистки ковров

Моющий пылесос Karcher Puzzi используется не только для чистки ковров, но и для ухода за диванами, креслами и другой мягкой мебелью. В некоторых случаях с его помощью можно очистить даже салон автомобиля. Работа аппарата стоит в распылении чистящего раствора, проникающего в структуру текстильного изделия, с последующим сбором жидкости вместе с отделенной от волокон грязью. Крышка аппарата и всасывающие насадки изготовлены из прозрачного материала, что позволяет контролировать процесс сбора загрязненной жидкости. Пылесос получил прочный корпус, продлевающий срок его службы, в том числе при интенсивной эксплуатации в отелях, ресторанах, фирмах по предпродажной подготовке автомобилей. Вдвое сократить время сушки ковров после влажной чистки можно с помощью сушилки Karcher АВ 20 Ес.

Наше предложение

Купить аппараты для чистки ковров по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». В нашем каталоге – широкий выбор профессиональных и бытовых приборов для чистки твердых поверхностей, ухода за мебелью и другими предметами интерьера. Многие товары можно приобрести со скидками, воспользовавшись одним из специальных предложений в рамках проводимых магазином акций. По любым вопросам, связанным с оформлением заказа и эксплуатацией предлагаемой техники, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или по email, указанным на сайте.