Мойки высокого давления

Мойка высокого давления K 5 Basic
арт. 11805800
Мойка высокого давления K 5 Basic
Аппарат высокого давления K 5 Basic с двигателем водяного охлаждения...
45 990 ₽
Мойка высокого давления K 5 Power Control
арт. 13245500
Мойка высокого давления K 5 Power Control
Для уборки с максимальным контролем: аппарат высокого давления K 5...
39 990 ₽
Мойка высокого давления K 4 Power Control
арт. 13240300
Мойка высокого давления K 4 Power Control
Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden:...
31 990 ₽
Мойка высокого давления K 3
арт. 16018880
Мойка высокого давления K 3
Модель Karcher K 3 идеальна для периодического использования. Она поможет...
14 990 ₽
Мойка высокого давления K 2 Compact
арт. 16731210
Мойка высокого давления K 2 Compact
Легкая транспортировка и удобное хранение благодаря компактной конструкции: аппарат высокого...
10 990 ₽
Мойка высокого давления K 3 Compact
арт. 16762000
Мойка высокого давления K 3 Compact
Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления...
14 990 ₽
Мойка высокого давления K 3 Car *EU
арт.
Мойка высокого давления K 3 Car *EU
Модель "Керхер" K 3 идеальна для периодического использования. Она поможет...
18 790 ₽
Что может помочь, если вы столкнулись со сложными загрязнениями? Конечно же, мойки высокого давления. Эти компактные мощные аппараты могут с легкостью очистить террасы, подъездные дорожки и даже автомобили. Купить мойку высокого давления по выгодной цене можно на сайте интернет-магазина «Керхер».

Категории моек высокого давления

Мойки серии Power Control. Они обладают высокой мощностью, а также к ним прилагаются различные насадки и аксессуары. Некоторые модели из этой серии могут показывать установленное давление. Кроме того, они позволяют легко переключаться между режимами.

Аккумуляторные мойки высокого давления. Они придут на помощь, если под рукой у вас нет розетки. Эти аппараты подойдут для автомобиля, велосипеда или мотоцикла. С их помощью вы сможете также выполнить уборку вокруг дома в тех местах, где нет возможности подключиться к сети.

Мойки высокого давления серии Compact. Специально для тех, кому важно удобство в использовании. Такие модели отличаются небольшими размерами, что делает их очень удобными для транспортировки. Кроме того, они отличаются мобильностью, из-за чего уборка становится более комфортной.

Причины для покупки

  • Мойки высокого давления от компании «Керхер» могут пригодиться в том случае, когда необходимо удалить серьезные загрязнения, например, с автомобиля или придомовой территории. Также аппарат подойдет для того, чтобы очистить бассейн или водосток. Качественные струйные трубки позволяют создать хороший напор воды, который достаточно быстро и эффективно удаляет загрязнения, что помогает экономить время во время уборки. К другим преимуществам моек высокого давления можно отнести: легкость в транспортировке;
  • умное решение по хранению шланга;
  • наличие специального места для аксессуаров.

Оформить заказ можно на сайте интернет-магазина. Для этого выберите понравившуюся позицию и добавьте ее в «Корзину». Компания осуществляет доставку не только по Москве и Московской области, но и по всей России.

Первая мойка высокого давления с возможностью управления через мобильное приложение

Как работает мойка высокого давления?
Как работает мойка высокого давления?

Из водопроводной сети, давление в которой обычно составляет примерно 4 бар, вода по садовому шлангу подается к аппарату высокого давления, насос которого значительно повышает давление – вплоть до 180 бар.

Охрана окружающей среды и экономия семейного бюджета
Охрана окружающей среды и экономия семейного бюджета

Минимойки Kärcher классов K 4 – K 7 могут забирать воды из бочек и других открытых источников воды. Это обеспечивает уменьшение затрат на водоснабжение и экономию природных ресурсов. Еще одним преимуществом является независимость от водопроводной сети. Купить бесконтактную автомойку – значит позаботиться об экологии.

