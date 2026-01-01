Что может помочь, если вы столкнулись со сложными загрязнениями? Конечно же, мойки высокого давления. Эти компактные мощные аппараты могут с легкостью очистить террасы, подъездные дорожки и даже автомобили. Купить мойку высокого давления по выгодной цене можно на сайте интернет-магазина «Керхер».
Категории моек высокого давления
Мойки серии Power Control. Они обладают высокой мощностью, а также к ним прилагаются различные насадки и аксессуары. Некоторые модели из этой серии могут показывать установленное давление. Кроме того, они позволяют легко переключаться между режимами.
Аккумуляторные мойки высокого давления. Они придут на помощь, если под рукой у вас нет розетки. Эти аппараты подойдут для автомобиля, велосипеда или мотоцикла. С их помощью вы сможете также выполнить уборку вокруг дома в тех местах, где нет возможности подключиться к сети.
Мойки высокого давления серии Compact. Специально для тех, кому важно удобство в использовании. Такие модели отличаются небольшими размерами, что делает их очень удобными для транспортировки. Кроме того, они отличаются мобильностью, из-за чего уборка становится более комфортной.
Причины для покупки
- Мойки высокого давления от компании «Керхер» могут пригодиться в том случае, когда необходимо удалить серьезные загрязнения, например, с автомобиля или придомовой территории. Также аппарат подойдет для того, чтобы очистить бассейн или водосток. Качественные струйные трубки позволяют создать хороший напор воды, который достаточно быстро и эффективно удаляет загрязнения, что помогает экономить время во время уборки. К другим преимуществам моек высокого давления можно отнести: легкость в транспортировке;
- умное решение по хранению шланга;
- наличие специального места для аксессуаров.
Оформить заказ можно на сайте интернет-магазина. Для этого выберите понравившуюся позицию и добавьте ее в «Корзину». Компания осуществляет доставку не только по Москве и Московской области, но и по всей России.
Первая мойка высокого давления с возможностью управления через мобильное приложение
Из водопроводной сети, давление в которой обычно составляет примерно 4 бар, вода по садовому шлангу подается к аппарату высокого давления, насос которого значительно повышает давление – вплоть до 180 бар.
Минимойки Kärcher классов K 4 – K 7 могут забирать воды из бочек и других открытых источников воды. Это обеспечивает уменьшение затрат на водоснабжение и экономию природных ресурсов. Еще одним преимуществом является независимость от водопроводной сети. Купить бесконтактную автомойку – значит позаботиться об экологии.