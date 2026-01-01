8-800-1000-654
0 0

Электровеник

Быстрее пылесоса и удобнее обычного веника: аккумуляторный электровеник – прекрасное решение для промежуточной уборки. С его помощью вы быстро очистите пол от пыли и мусора – без утомительных наклонов и путающегося под ногами кабеля.

Аккумуляторный электровеник KB 5 Аккумуляторный электровеник KB 5
В наличии
Предзаказ
арт. 12580500
Аккумуляторный электровеник KB 5
Для эффективной промежуточной уборки: аккумуляторный электровеник KB 5, занимающий минимум...
8 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Малый вес и высокая эргономичность
Малый вес и высокая эргономичность

Решение для легкого наведения чистоты: компактный аккумуляторный электровеник помогает поддерживать порядок в доме без лишних усилий и боли в спине.

Решение любых задач
Решение любых задач

Электровеником можно без проблем очищать пол даже в труднодоступных местах, например под шкафами и диванами.

Впечатляющая гибкость
Впечатляющая гибкость

Благодаря двойному шарниру аккумуляторный электровеник можно легко перемещать вокруг предметов мебели, огибая, например, ножки стульев.

Очистка в углах и по краям
Очистка в углах и по краям

Чистота по всей площади: аккумуляторный электровеник очищает полы вплотную к стенам.

Удобство включения
Удобство включения

Аккумуляторный электровеник автоматически включается при отклонении его рукоятки назад.

Возможность «парковки»
Возможность «парковки»

Компактный аккумуляторный электровеник, штанга которого удерживается в вертикальном положении, можно легко установить в любом месте, в т. ч. и на время перерыва в работе.

Порой бывает необходимо убрать небольшое количество мусора, но не всегда хочется доставать пылесос, а обычный веник не способен убрать грязь полностью. В таком случае вам поможет электровеник. Он является одним из тех средств для уборки, с которым процесс пройдет быстро и без лишних усилий. Купить его вы можете в интернет-магазине «Керхер».

Что такое электровеник, его преимущества

Электровеник – это устройство, похожее на швабру, оснащенное при этом закрытым коробом с щеткой. Именно она при включении начинает крутиться и сметать мусор в специальный отсек.

Данное устройство обладает рядом преимуществ:

  • конструкция с подвижным шарниром. Это позволяет с легкостью убрать под постелями, шкафами;
  • быстрота уборки. Использование принципа смахивания позволяет выполнить уборку в кратчайшие сроки;
  • малошумная работа. В отличие от пылесоса электровеник работает почти беззвучно, что очень поможет в случае, если в доме есть маленький ребенок. Если вы захотите прибраться в детской во время его дневного сна, то не будете переживать, что кого-то разбудите;
  • работа от аккумулятора. Электровеник является беспроводным устройством, поэтому вам не придется путаться в проводах. Также благодаря этому вы сможете подмести полы даже в самых труднодоступных уголках квартиры;
  • возможности без границ. Электровеник способен убрать практически все;
  • возможность очистить контейнер без контакта с его содержимым;
  • хорошая очистка ковровых покрытий. Именно в этом и заключается одно из важных свойств электровеника.

Стоит обратить внимание на то, что устройство является не заменой пылесосу, а дополнением к нему.

Почему стоит купить электровеник фирмы «Керхер»

  • Во-первых, гарантия на товар .
  • Во-вторых, высокое качество.
  • В-третьих, доставка по России.
  • В-четвертых, хорошие сервисные центры.

Купите электровеник в нашей компании или закажите в интернет-магазине. Подробности вы можете узнать по телефону горячей линии.

Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину

Используя наш сайт, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных и с тем, что мы будем использовать файлы cookie. Подробнее по ссылке.

Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.