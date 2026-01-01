Решение для легкого наведения чистоты: компактный аккумуляторный электровеник помогает поддерживать порядок в доме без лишних усилий и боли в спине.
Электровеником можно без проблем очищать пол даже в труднодоступных местах, например под шкафами и диванами.
Благодаря двойному шарниру аккумуляторный электровеник можно легко перемещать вокруг предметов мебели, огибая, например, ножки стульев.
Чистота по всей площади: аккумуляторный электровеник очищает полы вплотную к стенам.
Аккумуляторный электровеник автоматически включается при отклонении его рукоятки назад.
Компактный аккумуляторный электровеник, штанга которого удерживается в вертикальном положении, можно легко установить в любом месте, в т. ч. и на время перерыва в работе.
Порой бывает необходимо убрать небольшое количество мусора, но не всегда хочется доставать пылесос, а обычный веник не способен убрать грязь полностью. В таком случае вам поможет электровеник. Он является одним из тех средств для уборки, с которым процесс пройдет быстро и без лишних усилий. Купить его вы можете в интернет-магазине «Керхер».
Что такое электровеник, его преимущества
Электровеник – это устройство, похожее на швабру, оснащенное при этом закрытым коробом с щеткой. Именно она при включении начинает крутиться и сметать мусор в специальный отсек.
Данное устройство обладает рядом преимуществ:
- конструкция с подвижным шарниром. Это позволяет с легкостью убрать под постелями, шкафами;
- быстрота уборки. Использование принципа смахивания позволяет выполнить уборку в кратчайшие сроки;
- малошумная работа. В отличие от пылесоса электровеник работает почти беззвучно, что очень поможет в случае, если в доме есть маленький ребенок. Если вы захотите прибраться в детской во время его дневного сна, то не будете переживать, что кого-то разбудите;
- работа от аккумулятора. Электровеник является беспроводным устройством, поэтому вам не придется путаться в проводах. Также благодаря этому вы сможете подмести полы даже в самых труднодоступных уголках квартиры;
- возможности без границ. Электровеник способен убрать практически все;
- возможность очистить контейнер без контакта с его содержимым;
- хорошая очистка ковровых покрытий. Именно в этом и заключается одно из важных свойств электровеника.
Стоит обратить внимание на то, что устройство является не заменой пылесосу, а дополнением к нему.
