Порой бывает необходимо убрать небольшое количество мусора, но не всегда хочется доставать пылесос, а обычный веник не способен убрать грязь полностью. В таком случае вам поможет электровеник. Он является одним из тех средств для уборки, с которым процесс пройдет быстро и без лишних усилий. Купить его вы можете в интернет-магазине «Керхер».

Что такое электровеник, его преимущества

Электровеник – это устройство, похожее на швабру, оснащенное при этом закрытым коробом с щеткой. Именно она при включении начинает крутиться и сметать мусор в специальный отсек.

Данное устройство обладает рядом преимуществ:

конструкция с подвижным шарниром. Это позволяет с легкостью убрать под постелями, шкафами;

быстрота уборки. Использование принципа смахивания позволяет выполнить уборку в кратчайшие сроки;

малошумная работа. В отличие от пылесоса электровеник работает почти беззвучно, что очень поможет в случае, если в доме есть маленький ребенок. Если вы захотите прибраться в детской во время его дневного сна, то не будете переживать, что кого-то разбудите;

работа от аккумулятора. Электровеник является беспроводным устройством, поэтому вам не придется путаться в проводах. Также благодаря этому вы сможете подмести полы даже в самых труднодоступных уголках квартиры;

возможности без границ. Электровеник способен убрать практически все;

возможность очистить контейнер без контакта с его содержимым;

хорошая очистка ковровых покрытий. Именно в этом и заключается одно из важных свойств электровеника.

Стоит обратить внимание на то, что устройство является не заменой пылесосу, а дополнением к нему.

Почему стоит купить электровеник фирмы «Керхер»

Во-первых, гарантия на товар .

Во-вторых, высокое качество.

В-третьих, доставка по России.

В-четвертых, хорошие сервисные центры.

Купите электровеник в нашей компании или закажите в интернет-магазине. Подробности вы можете узнать по телефону горячей линии.