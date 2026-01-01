Паропылесосы «Керхер» – это бытовая техника, в которой объединены функции пароочистителя и пылесоса для сухой и влажной уборки. Они быстро удаляют грязь с любых твердых поверхностей, имеют разнообразные функции. Купить паропылесос для уборки дома или квартиры можно на сайте нашего интернет-магазина.

Преимущества

Паропылесосы серии SV были разработаны как ответ на высокие санитарные требования к домашней уборке. Большое количество насадок, идущее в комплекте поставки к паропылесосам, позволяет справиться с задачами быстрее. К очевидным преимуществам такой техники относятся:

тройная функциональность. Уборка пылесосом, обработка паром и высушивание поверхности. Это позволяет сэкономить место в доме, так как не приходится хранить несколько устройств, а также помогает быстрее убираться, так как не нужно подключать новую технику;

многоступенчатый фильтр. Мелкие частицы грязи задерживаются водой, поролоновым и HEPA-фильтром. Это позволяет сделать уборку более эффективной, а также продлевает срок службы устройств;

пять режимов парообработки. Уровень подачи пара может регулироваться с учетом особенностей обрабатываемых поверхностей;

безопасность использования. Паропылесосы «Керхер» имеют функцию блокировки подачи пара. Это особенно важно для семей с детьми. Благодаря такой блокировке ребенок не может нанести себе вред случайным включением техники;

простое управление. Для всех функций используется один поворотный переключатель. Он управляет регулировкой расхода воды/пара, включением и выключением всасывающей турбины.

