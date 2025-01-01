8-800-1000-654
Чистящие средства для бытовой техники

Чистящие средства Home & Garden
Чистящие средства Home & Garden
Чистящие средства для минимоек
Чистящие средства для минимоек
Чистка и уход за автомобилем
Чистка и уход за автомобилем
Чистящие средства для окон
Чистящие средства для окон
Чистящие средства для пола для профессиональной техники
Чистящие средства для пола для профессиональной техники
Чистящие средства для ручной уборки для бытовой техники
Чистящие средства для ручной уборки для бытовой техники
Универсальные чистящие средства
Универсальные чистящие средства
Ultra Foam Cleaner RM 615, 1кг
В наличии
Предзаказ
арт. 62957440
Ultra Foam Cleaner RM 615, 1кг
Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко...
1 190 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автомобильный шампунь RM 619, 5л
В наличии
Предзаказ
арт. 62940290
Автомобильный шампунь RM 619, 5л
Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей...
1 690 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
В наличии
Предзаказ
арт. 62955040
Средство для аппаратов высокого давления RM 806, 5л
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения...
3 950 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Концентрат чистящего средства RM 503 для окон, 500мл
В наличии
Предзаказ
арт. 62958400
Концентрат чистящего средства RM 503 для окон, 500мл
Средство для мойки окон обеспечивает тщательную очистку любых гладких водостойких...
955 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Концентрат средства для мойки окон RM 503, 20мл
В наличии
Предзаказ
арт. 62953020
Концентрат средства для мойки окон RM 503, 20мл
Средство в практичной одноразовой упаковке для очистки любых гладких водостойких...
625 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
FloorPro Industrial Cleaner RM 69 (10 л) промышленный очиститель, 10л
В наличии
Предзаказ
арт. 62960490
FloorPro Industrial Cleaner RM 69 (10 л) промышленный очиститель, 10л
Профессиональное чистящее средство FloorPro Industrial Cleaner RM 69 с низким...
6 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533, 1л
В наличии
Предзаказ
арт. 62957750
Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533, 1л
Тщательно удаляет стойкие загрязнения и старые защитные слои, образованные средствами...
1 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531, 1л
В наличии
Предзаказ
арт. 62957770
Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531, 1л
Оптимальный уход и защита полов из паркета, ламината и пробки...
2 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для импрегнирования ковров CarpetPro RM 762, 5л
В наличии
Предзаказ
арт. 62958520
Средство для импрегнирования ковров CarpetPro RM 762, 5л
Пропитывающее средство CarpetPro RM 762 для ковровых и текстильных покрытий....
18 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44, 500мл
В наличии
Предзаказ
арт. 62957630
Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44, 500мл
Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и...
1 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
В наличии
Предзаказ
арт. 62956780
Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
Высокоактивное вязкое концентрированное средство с запахом свежести для ручной очистки...
4 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 1л
В наличии
Предзаказ
арт. 96056100
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 1л
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts
590 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 5 л
В наличии
Предзаказ
арт. 96056630
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 5 л
Концентрированное моющее средство K/Parts Soft с полирующим эффектом для бесконтактной...
2 590 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Баллон для чистящего средства, 1 л, к трубке для пенной чистки
В наличии
Предзаказ
арт. 64149540
Баллон для чистящего средства, 1 л, к трубке для пенной чистки
Баллон для пенной насадки, 1 л. Цвет - желтый.
1 400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 20 кг
В наличии
Предзаказ
арт. 96056260
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 20 кг
Концентрированное моющее средство с полирующим эффектом для бесконтактной мойки легковых...
6 525 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для мойки высоким давлением RM 806, без НТА, 20л
В наличии
Предзаказ
арт. 62955530
Средство для мойки высоким давлением RM 806, без НТА, 20л
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения...
14 330 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для общей чистки полов K/Parts, 5 л
В наличии
Предзаказ
арт. 96052850
Средство для общей чистки полов K/Parts, 5 л
Низкопенное моющее средство для поломоечных машин и ручной уборки.
1 425 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для общей чистки полов K/Parts, 10 л
В наличии
Предзаказ
арт. 96052860
Средство для общей чистки полов K/Parts, 10 л
Низкопенное моющее средство для поломоечных машин и ручной уборки.
2 845 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для влажной уборки FloorPro EXTRA RM 780, 10 л
В наличии
Предзаказ
арт. 62949970
Средство для влажной уборки FloorPro EXTRA RM 780, 10 л
Интенсивное средство для очистки и ухода, подходящее для поддерживающей чистки...
11 510 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
RM 527 cредство для пенной чистки, 5л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
RM 527 cредство для пенной чистки, 5л
Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко...
3 330 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613, 1л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613, 1л
Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в...
1 110 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650 + средство для чистки салона RM 651, 500мл
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650 + средство для чистки салона RM 651, 500мл
Идеальная комбинация для ухода за автомобилем: средство для чистки автомобильных...
750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Универсальное чистящее средство RM 555, 5л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Универсальное чистящее средство RM 555, 5л
Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений...
1 770 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Абразивное средство, 25кг
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Абразивное средство, 25кг
Мелкозернистое (0,2–0,8 мм) средство для бережной гидроабразивной чистки клинкера, кирпича,...
1 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Показать еще

При создании чистящих средств «Керхер» используется высококачественное сырье, что позволяет экономить на уборке за счет применения химических составов в небольших дозировках. Этот вид продукции рассчитан на использование с техникой «Керхер», что дает возможность эффективно удалять грязь, не перегружая оборудование. Многие чистящие средства содержат ингредиенты с функциями защиты и ухода. Специалисты «Керхер» непрерывно работают над повышением эффективности таких препаратов, сокращением времени воздействия, минимизацией их воздействия на окружающую среду. Чистящие средства разрабатываются с учетом колоссального опыта в производстве бытовой и профессиональной уборочной техники.

Товары от компании «Керхер»

В нашем каталоге представлены чистящие средства для решения самых разных задач, включая мытье окон и пола, уход за автомобилем, чистку мебели и ковров. Так, в группу средств Home & Garden входят жидкости для очистки камня и фасадов, поверхностей из древесины и пластика, ковров, изделий из стекла. Средства для очистки и ухода за автомобилем представлены автомобильными шампунями, составами для пенной чистки, летними стеклоомывающими жидкостями, жидким воском и другими видами продукции. Широкий спектр действия характерен для универсальных чистящих средств, используемых для удаления загрязнений любых типов.

Наше предложение

Купить чистящие средства для бытовой техники по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем высокоэффективные химические составы, которые ускорят и упростят процесс очистки разных видов поверхностей. Наши покупатели имеют возможность приобрести все необходимое для уборки у одного поставщика: чистящие средства «Керхер» демонстрируют максимальную эффективность в сочетании с техникой бренда. Для получения консультаций наберите номер телефона или отправьте сообщение по электронной почте, которые можно найти на сайте.

