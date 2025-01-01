При создании чистящих средств «Керхер» используется высококачественное сырье, что позволяет экономить на уборке за счет применения химических составов в небольших дозировках. Этот вид продукции рассчитан на использование с техникой «Керхер», что дает возможность эффективно удалять грязь, не перегружая оборудование. Многие чистящие средства содержат ингредиенты с функциями защиты и ухода. Специалисты «Керхер» непрерывно работают над повышением эффективности таких препаратов, сокращением времени воздействия, минимизацией их воздействия на окружающую среду. Чистящие средства разрабатываются с учетом колоссального опыта в производстве бытовой и профессиональной уборочной техники.

Товары от компании «Керхер»

В нашем каталоге представлены чистящие средства для решения самых разных задач, включая мытье окон и пола, уход за автомобилем, чистку мебели и ковров. Так, в группу средств Home & Garden входят жидкости для очистки камня и фасадов, поверхностей из древесины и пластика, ковров, изделий из стекла. Средства для очистки и ухода за автомобилем представлены автомобильными шампунями, составами для пенной чистки, летними стеклоомывающими жидкостями, жидким воском и другими видами продукции. Широкий спектр действия характерен для универсальных чистящих средств, используемых для удаления загрязнений любых типов.

Наше предложение

Купить чистящие средства для бытовой техники по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем высокоэффективные химические составы, которые ускорят и упростят процесс очистки разных видов поверхностей. Наши покупатели имеют возможность приобрести все необходимое для уборки у одного поставщика: чистящие средства «Керхер» демонстрируют максимальную эффективность в сочетании с техникой бренда. Для получения консультаций наберите номер телефона или отправьте сообщение по электронной почте, которые можно найти на сайте.