Аккумуляторные пылесосы
Множество аксессуаров дополнительно расширяет возможности аккумуляторных пылесосов.
3-ступенчатая система фильтрации, включающая фильтр циклонного типа, входной воздушный фильтр и гигиенический HEPA-фильтр* (у моделей VC 7 Cordless и VC 6 Cordless), гарантирует выпуск особенно чистого воздуха.
Собранный мусор выбрасывается легко и гигиенично – достаточно лишь нажать на кнопку.
Настенный держатель позволяет легко поместить аппарат на хранение и при необходимости быстро воспользоваться им. Настенный держатель для пылесосов VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily обеспечивает одновременно удобный заряд аккумулятора.
Мешковые пылесосы
VC 2
Компактный напольный пылесос VC 2 от Kärcher прекрасно подходит для уборки в квартирах или небольших домах. Он занимает мало места при хранении и обеспечивает высокое качество уборки. Кроме того, VC 2 впечатляет множеством комфортных решений, в частности устройством автоматического сматывания кабеля, убираемого внутрь корпуса аппарата, складной ручкой, облегчающей переноску по лестницам, регулятором для плавного изменения силы всасывания на корпусе и предусмотренным в нем отсеком для принадлежностей. В комплектацию аппарата в версии Premium входит также насадка для бережной очистки паркета и других твердых напольных покрытий.
Пылесосы Kärcher, оснащаемые фильтр-мешком, обеспечивают гигиеничную уборку благодаря надежному сбору мусора и пыли в этот мешок. Заполненный фильтр-мешок быстро извлекается из аппарата без контакта с грязью и запыления окружающего пространства.
Встроенный механизм сматывания кабеля позволяет быстро и легко убрать его внутрь корпуса пылесоса.
Складная ручка обеспечивает удобную переноску аппарата, в т. ч. по лестницам.
Сила всасывания плавно изменяется регулятором на корпусе пылесоса.
Насадки укладываются в корпус аппарата и всегда находятся под рукой.
Безмешковые пылесосы
Одной из незаменимых вещей для уборки помещений является пылесос. Бренд «Керхер» давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и надежной бытовой техники. Пылесосы «Керхер» отличаются высокой мощностью, наличием различных дополнительных функций, а также возможностью легкого перемещения. Все это подтверждают многочисленные положительные отзывы покупателей. В каталоге продукции представлено множество моделей, удовлетворяющих практически любые запросы клиентов.
Пылесосы «Керхер»
В нашем интернет-магазине можно найти несколько типов пылесосов.
Вертикальные. Имеют небольшой вес и довольно компактную, эргономичную конструкцию, что позволяет осуществлять уборку даже в труднодоступных местах. Удобны для хранения. Могут быть аккумуляторными (беспроводными) и кабельными (бытовые модели с доступной ценой). Главными преимуществами вертикальных пылесосов являются:
- регулировка мощности всасывания;
- телескопическая трубка с возможностью складывания;
- безмешковая система фильтрации;
- удобное управление и др.
Мешковые. Классические модели пылесосов, где главное отличие от аналогов состоит в энергосберегающем, но довольно мощном двигателе. Данные модели предназначены для сухой уборки помещений, прекрасно подходят для ежедневного использования.
Моющие. Отличаются возможностью применения в многофункциональных режимах: сухая и влажная уборка с использованием специальных чистящих средств. Моющие модели выделяются особой эффективностью и быстротой очистки поверхностей, способностью удаления даже трудных пятен.
С аквафильтром. Могут выполнять не только свою первостепенную функцию – уборку, но и поддерживать хороший микроклимат. Этому способствует система водяной фильтрации. Данный пылесос будет особенно актуален людям с аллергией и семьям с маленькими детьми.
Сухой уборки. Отличаются особой энергоэкономичностью, низким уровнем шума, компактными размерами наряду с высокими характеристиками работоспособности. Без использования мешков. Модели оснащены системой с несколькими ступенями очистки.
В каталоге имеются модели для сбора золы и другого мелкого мусора из каминов, печей и грилей, а также миниатюрные ручные пылесосы.
