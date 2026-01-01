Одной из незаменимых вещей для уборки помещений является пылесос. Бренд «Керхер» давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и надежной бытовой техники. Пылесосы «Керхер» отличаются высокой мощностью, наличием различных дополнительных функций, а также возможностью легкого перемещения. Все это подтверждают многочисленные положительные отзывы покупателей. В каталоге продукции представлено множество моделей, удовлетворяющих практически любые запросы клиентов.

Пылесосы «Керхер»

В нашем интернет-магазине можно найти несколько типов пылесосов.

Вертикальные. Имеют небольшой вес и довольно компактную, эргономичную конструкцию, что позволяет осуществлять уборку даже в труднодоступных местах. Удобны для хранения. Могут быть аккумуляторными (беспроводными) и кабельными (бытовые модели с доступной ценой). Главными преимуществами вертикальных пылесосов являются:

регулировка мощности всасывания;

телескопическая трубка с возможностью складывания;

безмешковая система фильтрации;

удобное управление и др.

Мешковые. Классические модели пылесосов, где главное отличие от аналогов состоит в энергосберегающем, но довольно мощном двигателе. Данные модели предназначены для сухой уборки помещений, прекрасно подходят для ежедневного использования.

Моющие. Отличаются возможностью применения в многофункциональных режимах: сухая и влажная уборка с использованием специальных чистящих средств. Моющие модели выделяются особой эффективностью и быстротой очистки поверхностей, способностью удаления даже трудных пятен.

С аквафильтром. Могут выполнять не только свою первостепенную функцию – уборку, но и поддерживать хороший микроклимат. Этому способствует система водяной фильтрации. Данный пылесос будет особенно актуален людям с аллергией и семьям с маленькими детьми.

Сухой уборки. Отличаются особой энергоэкономичностью, низким уровнем шума, компактными размерами наряду с высокими характеристиками работоспособности. Без использования мешков. Модели оснащены системой с несколькими ступенями очистки.

В каталоге имеются модели для сбора золы и другого мелкого мусора из каминов, печей и грилей, а также миниатюрные ручные пылесосы.

Купить продукцию «Керхер» можно онлайн на страницах нашего магазина.