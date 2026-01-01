8-800-1000-654
0 0

Пылесосы

Пылесосы Kärcher сочетают высокую силу всасывания с мобильностью и широкими функциональными возможностями. Для проживающих в одиночку или семьями, для аллергиков или владельцев домашних животных: в ассортименте пылесосов Kärcher есть модели, отвечающие любым запросам.

Вертикальные моющие пылесосы
Вертикальные моющие пылесосы
Вертикальные пылесосы
Вертикальные пылесосы
Пылесосы с аквафильтром
Пылесосы с аквафильтром
Мешковые пылесосы
Мешковые пылесосы
Пылесосы сухой уборки
Пылесосы сухой уборки
Пылесосы для золы
Пылесосы для золы
Ручные пылесосы
Ручные пылесосы
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium
В наличии
Предзаказ
арт. 16297310
Пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium
Эффективное удаление золы без контакта с грязью: пылесос для сбора...
22 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Pet Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Pet
В наличии
Новинка
Предзаказ
арт. 11986730
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Pet
Безмешковый аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Pet обладает высокой...
35 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Pet Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Pet
В наличии
Предзаказ
арт. 11986330
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Pet
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome PetКупить дешевле в поврежденной...
23 190 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily EXTRA Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily EXTRA
В наличии
Новинка
Предзаказ
арт. 11986740
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily EXTRA
Оснащен всем необходимым: безмешковый аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily...
41 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car
В наличии
Предзаказ
арт. 11986320
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car Купить дешевле в...
23 190 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car
В наличии
Новинка
Предзаказ
арт. 11986720
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car
Безмешковый аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car обладает высокой...
35 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 4 CORDLESS MYHOME Аккумуляторный пылесос VC 4 CORDLESS MYHOME
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11986300
Аккумуляторный пылесос VC 4 CORDLESS MYHOME
Малый вес для легкой уборки: пылесос VC 4 Cordless myHome...
19 590 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 6 CORDLESS OURFAMILY Аккумуляторный пылесос VC 6 CORDLESS OURFAMILY
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11986700
Аккумуляторный пылесос VC 6 CORDLESS OURFAMILY
Решение для легкой и качественной уборки в больших квартирах или...
29 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос VC 3 Пылесос VC 3
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11980530
Пылесос VC 3
Позволяет избежать замены фильтр-мешков и их регулярного приобретения: пылесос VC...
12 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus Ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11983500
Ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus
Мощное и универсальное решение: компактный ручной пылесос CVH 3 Plus...
10 390 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax
В наличии
Предзаказ
арт. 11987100
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax
Решение для легкой уборки на протяжении длительного времени: аккумуляторный пылесос...
41 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос VC 2 Пылесос VC 2
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11980350
Пылесос VC 2
Идеальное решение для уборки квартир и небольших домов: Просто в...
11 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ручной аккумуляторный пылесос CVH 2 Ручной аккумуляторный пылесос CVH 2
В наличии
Предзаказ
арт. 11983300
Ручной аккумуляторный пылесос CVH 2
Эффективный помощник с высокой силой всасывания: CVH 2 – легкий...
5 790 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line
В наличии
НОВИНКА
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 11987500
Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line
Пылесос VC 7 Signature Line оснащен инновационным датчиком запыленности. В...
69 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос VC 3 Floor Пылесос VC 3 Floor
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11980590
Пылесос VC 3 Floor
Позволяет избежать замены фильтр-мешков и их регулярного приобретения: пылесос VC...
12 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11952520
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus
Пылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95%...
31 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос VC 3 Plus Пылесос VC 3 Plus
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11980600
Пылесос VC 3 Plus
Никаких фильтр мешков, никакой потери мощности всасывания: белый безмешковый пылесос...
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Моющий пылесос SE 4 Plus Моющий пылесос SE 4 Plus
В наличии
НОВИНКА
Предзаказ
арт. 10811700
Моющий пылесос SE 4 Plus
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку...
41 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Моющий пылесос SE 4 Моющий пылесос SE 4
В наличии
НОВИНКА
Предзаказ
арт. 10811500
Моющий пылесос SE 4
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку...
35 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Моющий пылесос SE 4 Plus Special Моющий пылесос SE 4 Plus Special
В наличии
Предзаказ
арт. 10811710
Моющий пылесос SE 4 Plus Special
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку...
43 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Моющий пылесос SE 5 Моющий пылесос SE 5
В наличии
НОВИНКА
Предзаказ
арт. 10812300
Моющий пылесос SE 5
Моющий пылесос SE 5 обеспечивает тщательную, глубокую очистку текстильных поверхностей,...
47 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Моющий пылесос SE 6 Signature Line Моющий пылесос SE 6 Signature Line
В наличии
Предзаказ
арт. 10811900
Моющий пылесос SE 6 Signature Line
Моющий пылесос SE 6 Signature Line гарантирует наведение гигиенической чистоты,...
53 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос с аквафильтром DS 6 Пылесос с аквафильтром DS 6
В наличии
Предзаказ
арт. 11952500
Пылесос с аквафильтром DS 6
Пылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95%...
29 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос VC 3 Plus *KAP Пылесос VC 3 Plus *KAP
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 11980500
Пылесос VC 3 Plus *KAP
Никаких фильтр мешков, никакой потери мощности всасывания: белый безмешковый пылесос...
12 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Показать еще

Аккумуляторные пылесосы

Широкий спектр применения
Широкий спектр применения

Множество аксессуаров дополнительно расширяет возможности аккумуляторных пылесосов.

Продуманная система филтрации
Продуманная система филтрации

3-ступенчатая система фильтрации, включающая фильтр циклонного типа, входной воздушный фильтр и гигиенический HEPA-фильтр* (у моделей VC 7 Cordless и VC 6 Cordless), гарантирует выпуск особенно чистого воздуха.

Опустошение контейнера одним движением
Опустошение контейнера одним движением

Собранный мусор выбрасывается легко и гигиенично – достаточно лишь нажать на кнопку.

Практичное размещение на стене
Практичное размещение на стене

Настенный держатель позволяет легко поместить аппарат на хранение и при необходимости быстро воспользоваться им. Настенный держатель для пылесосов VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily обеспечивает одновременно удобный заряд аккумулятора.

Мешковые пылесосы

VC 2

Компактный напольный пылесос VC 2 от Kärcher прекрасно подходит для уборки в квартирах или небольших домах. Он занимает мало места при хранении и обеспечивает высокое качество уборки. Кроме того, VC 2 впечатляет множеством комфортных решений, в частности устройством автоматического сматывания кабеля, убираемого внутрь корпуса аппарата, складной ручкой, облегчающей переноску по лестницам, регулятором для плавного изменения силы всасывания на корпусе и предусмотренным в нем отсеком для принадлежностей. В комплектацию аппарата в версии Premium входит также насадка для бережной очистки паркета и других твердых напольных покрытий.

Технология уборки с фильтр-мешком
Технология уборки с фильтр-мешком

Пылесосы Kärcher, оснащаемые фильтр-мешком, обеспечивают гигиеничную уборку благодаря надежному сбору мусора и пыли в этот мешок. Заполненный фильтр-мешок быстро извлекается из аппарата без контакта с грязью и запыления окружающего пространства.

Автоматическое сматывание кабеля
Автоматическое сматывание кабеля

Встроенный механизм сматывания кабеля позволяет быстро и легко убрать его внутрь корпуса пылесоса.

Складная ручка для переноски
Складная ручка для переноски

Складная ручка обеспечивает удобную переноску аппарата, в т. ч. по лестницам.

Плавная регулировка мощности
Плавная регулировка мощности

Сила всасывания плавно изменяется регулятором на корпусе пылесоса.

Отсек для принадлежностей
Отсек для принадлежностей

Насадки укладываются в корпус аппарата и всегда находятся под рукой.

Безмешковые пылесосы

Одной из незаменимых вещей для уборки помещений является пылесос. Бренд «Керхер» давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и надежной бытовой техники. Пылесосы «Керхер» отличаются высокой мощностью, наличием различных дополнительных функций, а также возможностью легкого перемещения. Все это подтверждают многочисленные положительные отзывы покупателей. В каталоге продукции представлено множество моделей, удовлетворяющих практически любые запросы клиентов.

Пылесосы «Керхер»

В нашем интернет-магазине можно найти несколько типов пылесосов.

Вертикальные. Имеют небольшой вес и довольно компактную, эргономичную конструкцию, что позволяет осуществлять уборку даже в труднодоступных местах. Удобны для хранения. Могут быть аккумуляторными (беспроводными) и кабельными (бытовые модели с доступной ценой). Главными преимуществами вертикальных пылесосов являются:

  • регулировка мощности всасывания;
  • телескопическая трубка с возможностью складывания;
  • безмешковая система фильтрации;
  • удобное управление и др.

Мешковые. Классические модели пылесосов, где главное отличие от аналогов состоит в энергосберегающем, но довольно мощном двигателе. Данные модели предназначены для сухой уборки помещений, прекрасно подходят для ежедневного использования.

Моющие. Отличаются возможностью применения в многофункциональных режимах: сухая и влажная уборка с использованием специальных чистящих средств. Моющие модели выделяются особой эффективностью и быстротой очистки поверхностей, способностью удаления даже трудных пятен.

С аквафильтром. Могут выполнять не только свою первостепенную функцию – уборку, но и поддерживать хороший микроклимат. Этому способствует система водяной фильтрации. Данный пылесос будет особенно актуален людям с аллергией и семьям с маленькими детьми.

Сухой уборки. Отличаются особой энергоэкономичностью, низким уровнем шума, компактными размерами наряду с высокими характеристиками работоспособности. Без использования мешков. Модели оснащены системой с несколькими ступенями очистки.

В каталоге имеются модели для сбора золы и другого мелкого мусора из каминов, печей и грилей, а также миниатюрные ручные пылесосы.

Купить продукцию «Керхер» можно онлайн на страницах нашего магазина. 

Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину

Используя наш сайт, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных и с тем, что мы будем использовать файлы cookie. Подробнее по ссылке.

Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.