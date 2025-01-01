Полы открытых террас, веранд, беседок и прочих сооружений, изготовленные из древесно-полимерного композита или палубной доски, достаточно сложны в уходе и обслуживании. Наличие рельефа на поверхности, обеспечивает защиту от скольжения и безопасную эксплуатацию, но осложняет чистку стандартными способами. Грязь забивается в рельеф поверхности, ухудшая эстетику покрытия, придавая ему неопрятный вид. Для того чтобы сделать уборку более эффективной, рекомендуем купить аппарат для чистки террас «Керхер». Это удобное устройство, способное ускорить и повысить эффективность уборки.

Удобное и быстрое удаление сложных загрязнений

Аппараты для чистки террас оснащены вращающейся цилиндрической щеткой и системой подачи воды при подключении шланга бытового водопровода. Они оснащены аккумулятором, что позволит проводить работы, даже вдали от сетевых источников электропитания. Оборудование обеспечивает следующий набор преимуществ при уборке:

удаление любых сложных загрязнений при помощи механического воздействия щеткой и смывания грязи водой;

чистку рельефных участков и щелей, куда хорошо проникает щетина щетки, чистоту и отличный результат за один проход;

широкую зону охвата, возможна чистка 2 досок за один проход, даже большая площадь будет очищена быстро.

Преимущества техники «Керхер»

Аппараты для чистки разработаны с учетом удобства при дальнейшей эксплуатации и имеют следующие преимущества:

работают от аккумулятора, обеспечивают длительную автономность;

легкие и удобные в обращении, простое управление;

сменные щетки в комплекте модели для ДПК, плитки, брусчатки;

замена щеток не требует разборки корпуса или использования инструмента.

Цена аппаратов для чистки террас зависит от модели и комплектации, ознакомиться с продукцией можно на этой странице. Наш консультант поможет с выбором оборудования под конкретные задачи, а также расскажет о доставке и прочих этапах выполнения заказа. Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации и оформить заказ на продукцию.