8-800-1000-654
0 0

Аппараты для чистки террас

Предлагаемые Kärcher аппараты для чистки террас, оснащенные вращающимися роликовыми щетками и системой подачи воды, бережно и тщательно удаляют загрязнения с любых настилов – деревянных, из ДПК или гладких каменных плиток.

Товаров 4
очистить фильтр
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Товаров 4
Сбросить
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Аппарат для чистки террас PCL 4 Аппарат для чистки террас PCL 4
В наличии
Предзаказ
арт. 16440000
Аппарат для чистки террас PCL 4
Аппарат для чистки террас PCL 4 тщательно и равномерно удаляет...
26 590 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аппарат для чистки террас PCL 6 Аппарат для чистки террас PCL 6
В наличии
Предзаказ
арт. 16440200
Аппарат для чистки террас PCL 6
Очиститель террас PCL 6 быстро, тщательно и равномерно удаляет грязь...
29 690 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Роликовые щетки для каменных поверхностей Роликовые щетки для каменных поверхностей
В наличии
Предзаказ
арт. 26441210
Роликовые щетки для каменных поверхностей
Идеальное дополнение для чистки террас и балконов: комплект из 2...
4 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аппарат для чистки террас PCL 3-18 Battery Set Аппарат для чистки террас PCL 3-18 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аппарат для чистки террас PCL 3-18 Battery Set
Аппарат для чистки террас PCL 3-18 заставит засиять любую террасу....
14 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать

Полы открытых террас, веранд, беседок и прочих сооружений, изготовленные из древесно-полимерного композита или палубной доски, достаточно сложны в уходе и обслуживании. Наличие рельефа на поверхности, обеспечивает защиту от скольжения и безопасную эксплуатацию, но осложняет чистку стандартными способами. Грязь забивается в рельеф поверхности, ухудшая эстетику покрытия, придавая ему неопрятный вид. Для того чтобы сделать уборку более эффективной, рекомендуем купить аппарат для чистки террас «Керхер». Это удобное устройство, способное ускорить и повысить эффективность уборки.

Удобное и быстрое удаление сложных загрязнений

Аппараты для чистки террас оснащены вращающейся цилиндрической щеткой и системой подачи воды при подключении шланга бытового водопровода. Они оснащены аккумулятором, что позволит проводить работы, даже вдали от сетевых источников электропитания. Оборудование обеспечивает следующий набор преимуществ при уборке:

  • удаление любых сложных загрязнений при помощи механического воздействия щеткой и смывания грязи водой;
  • чистку рельефных участков и щелей, куда хорошо проникает щетина щетки, чистоту и отличный результат за один проход;
  • широкую зону охвата, возможна чистка 2 досок за один проход, даже большая площадь будет очищена быстро.

Преимущества техники «Керхер»

Аппараты для чистки разработаны с учетом удобства при дальнейшей эксплуатации и имеют следующие преимущества:

  • работают от аккумулятора, обеспечивают длительную автономность;
  • легкие и удобные в обращении, простое управление;
  • сменные щетки в комплекте модели для ДПК, плитки, брусчатки;
  • замена щеток не требует разборки корпуса или использования инструмента.

Цена аппаратов для чистки террас зависит от модели и комплектации, ознакомиться с продукцией можно на этой странице. Наш консультант поможет с выбором оборудования под конкретные задачи, а также расскажет о доставке и прочих этапах выполнения заказа. Свяжитесь с нами, чтобы получить больше информации и оформить заказ на продукцию.

Бытовая техника
В наличии
Предзаказ
арт. 13240300
39 990 ₽ 31 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11805800
1
45 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11073900
127 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 16018880
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452390
4 000 ₽ 2 800 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452350
570 ₽ 400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452640
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452670
1 250 ₽ 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451350
2
6 200 ₽ 4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450200
1 800 ₽ 1 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450240
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451010
1 100 ₽ 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.