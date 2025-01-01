8-800-1000-654
Аппараты высокого давления

Аппарат высокого давления HD 4/8 Classic + пенная насадка + автомобильный шампунь Аппарат высокого давления HD 4/8 Classic + пенная насадка + автомобильный шампунь
арт. 84411880
Аппарат высокого давления HD 4/8 Classic + пенная насадка + автомобильный шампунь
Компактный и мобильный аппарат высокого давления HD 4/8 Classic оснащен...
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 5/11 EX Plus Classic
Этот аппарат высокого давления — надёжный и компактный. Он имеет...
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 M Classic
Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и...
Аппарат высокого давления HD 5/11 E Classic Аппарат высокого давления HD 5/11 E Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 5/11 E Classic
Компактный, надёжный и простой в использовании аппарат высокого давления HD...
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic
Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и...
Аппарат высокого давления HD 7/18-4 M Classic Аппарат высокого давления HD 7/18-4 M Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 7/18-4 M Classic
Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и...
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M Classic Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M Classic
Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и...
Аппарат высокого давления HD 4/10 X Classic *KAP Аппарат высокого давления HD 4/10 X Classic *KAP
арт.
Аппарат высокого давления HD 4/10 X Classic *KAP
Компактный аппарат высокого давления HD 4/10 X Classic оснащен автоматической...
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic
Компактный и мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD...
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 M Classic Аппарат высокого давления HD 7/11-4 M Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 M Classic
Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и...
Аппарат высокого давления HD 7/20 G Classic Аппарат высокого давления HD 7/20 G Classic
арт.
Аппарат высокого давления HD 7/20 G Classic
Наш аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/20 G...
Аппарат высокого давлеия HD 8/23 G Classic Аппарат высокого давлеия HD 8/23 G Classic
арт.
Аппарат высокого давлеия HD 8/23 G Classic
Автономный, мобильный, мощный: аппарат высокого давления без подогрева воды HD...
Иногда нам бывает нужно очистить поверхности, которые являются труднодоступными или же те, что подверглись загрязнению из-за ремонта. В таких случаях прекрасно подойдут аппараты высокого давления «Керхер». Купить их вы можете на сайте магазина.

Виды аппаратов высокого давления

В нашем каталоге представлены компактные аппараты высокого давления, работающие от сети 220 В, аккумуляторных батарей или бензинового двигателя. Аккумуляторная модель обеспечит мобильное решение задач по чистке в домашнем хозяйстве или на объекте малого предприятия. Сетевые аппараты с подогревом воды и без применяются для мойки транспорта, садовой мебели и т. п. Версия с бензиновым мотором больше подойдет для использования в коммунальном хозяйстве или, например, на строительной площадке.

Преимущества аппаратов высокого давления

Наша продукция обладает рядом преимуществ:

  • высокое качество техники;
  • эффективная очистка загрязнений;
  • экономия времени и сил;
  • возможность использования для больших помещений;
  • дезинфекция поверхностей;
  • выгодная цена.

Если вы приобретаете аппарат высокого давления с подогревом воды, то получаете следующее:

  • улучшение результата;
  • уменьшение расходования средств для очистки;
  • быстрое высыхание;
  • сокращение времени на работу;
  • возможность бережной очистки поверхностей;
  • антимикробный эффект;
  • возможность удаления сорняков с помощью горячей воды.

В обоих случаях вы получаете, что хотели, но затраченное время будет различаться.

Плюсы работы с нашей компанией

Обращаясь за техникой в компанию «Керхер», вы облегчаете себе жизнь, так как наша техника обладает рядом преимуществ.

  • Во-первых, наши аппараты высокого давления отвечают требованиям безопасности и экологичности.
  • Во-вторых, большой ассортимент моделей, каждая из которых имеет свои особенности.
  • В-третьих, наличие доставки по всей России.
  • В-четвертых, наличие гарантийных обязательств со стороны компании.

Компания «Керхер» предлагает купить аппараты высокого давления. Выбирая нашу компанию, вы получаете качественную технику, которая сэкономит ваше время и силы.

