Насос – незаменимая вещь для загородного дома и сада. Благодаря ему можно наладить водоснабжение помещений, систему полива посадок, удалить воду из подвальных комнат и т. д. Насосы бренда «Керхер» отличаются высоким качеством исполнения, понятным управлением и эргономичной конструкцией.

Насосы «Керхер»

В нашем интернет-магазине представлено множество моделей насосов «Керхер». Все они отличаются своими функциональными характеристиками.

Поверхностные. Применяются для различных бытовых нужд, например для полива огорода, газона, работы стиральной машины и туалета с помощью воды из колодца или другой накопительной емкости. Поверхностные насосы могут быть следующих типов:

напорные – способны сами создавать напор воды внутри трубопровода, используются без дополнительно повышающего давление оборудования;

поливочные – компактные по размерам модели, отличающиеся удобством перемещения, низким шумовым уровнем и удобством эксплуатации;

самовсасывающие – способны создавать персональную систему водоснабжения объекта, возможна установка в некотором удалении от источника воды;

центробежные – движение воды осуществляется при помощи специальных лопастей, создающих при своей работе центробежную силу, такие насосы могут производить большой напор, непрерывно работать долгое время;

станции водоснабжения – отличаются возможностью поддержания стабильного напора воды автоматически благодаря наличию в конструкции специальной накопительной емкости.

Погружные. Модели способны обеспечить оперативную откачку или перекачку жидкости. Для своей работы они помещаются непосредственно в воду. Погружные насосы могут быть разных видов:

дренажные – подходят для грязных жидкостей с различными примесями, т. к. способны пропускать мелкие частицы;

скважинные – могут доставлять воду на поверхность из глубинных мест (скважин);

колодезные – по принципу действия и конструкции схожи со скважинным видом, но имеют большие габариты;

для откачки грязной воды – подойдут для удаления жидкости из затопленных помещений, осушения небольших водоемов;

водометы – отлично работают на глубине до 60 м;

поплавковые – используются для откачки больших объемов жидкостей, канализации.

