2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1
В наличии
Предзаказ
арт. 69974740
2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу...
860 ₽
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 29971250
Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным...
2 000 ₽
Подробнее Выбрать
Соединительный комплект
В наличии
Предзаказ
арт. 69973580
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с...
710 ₽
Подробнее Выбрать
Адаптер для насосов, G1
В наличии
Предзаказ
арт. 69974730
Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1
610 ₽
Подробнее Выбрать
Комплект плоского шланга Комплект плоского шланга
В наличии
Предзаказ
арт. 29971000
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит...
2 350 ₽
Подробнее Выбрать
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)
В наличии
Предзаказ
арт. 69973410
В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым...
4 250 ₽
Подробнее Выбрать
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"
В наличии
Предзаказ
арт. 69973590
Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для...
1 300 ₽
Подробнее Выбрать
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)␍ Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)␍
В наличии
Предзаказ
арт. 29971120
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам...
4 000 ₽
Подробнее Выбрать
Насос для скважин BP 6 Deep Well Насос для скважин BP 6 Deep Well
В наличии
Предзаказ
арт. 16454220
Насос BP 6 Deep Well в корпусе из нержавеющей стали...
21 990 ₽
Подробнее Выбрать
Погружной насос для грязной воды SP 9.500 Dirt Погружной насос для грязной воды SP 9.500 Dirt
В наличии
Предзаказ
арт. 16458000
Надежный погружной насос SP 9.500 Dirt с максимальной производительностью 9500...
6 990 ₽
Подробнее Выбрать
Соединительный адаптер для насосов
В наличии
Предзаказ
арт. 69973540
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Для...
130 ₽
Подробнее Выбрать
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды
В наличии
Предзаказ
арт. 69973550
Защищает насос от повреждения, автоматически отключая его в случае работы...
17 500 ₽
Подробнее Выбрать
Погружной насос для грязной воды SP 1 Dirt Погружной насос для грязной воды SP 1 Dirt
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Дренажный насос начального уровня для грязной воды SP 1 Dirt...
5 890 ₽
Подробнее Выбрать
Всасывающая гарнитура, 7 м␍ Всасывающая гарнитура, 7 м␍
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с...
3 850 ₽
Подробнее Выбрать
Погружной насос для грязной воды SP 11.000 Dirt Погружной насос для грязной воды SP 11.000 Dirt
Нет в наличии
Новинка
Предзаказ
арт.
Надежное решение для откачки и перекачивания чистой или грязной воды...
7 590 ₽
Подробнее Выбрать
Станция бытового водоснабжения BP 3.200 Home Напорный насос Станция бытового водоснабжения BP 3.200 Home Напорный насос
Нет в наличии
Новинка
Предзаказ
арт.
Мощная насосная станция BP 3.200 Home с интегрированным гидробаком.
17 490 ₽
Подробнее Выбрать
Соединитель насоса для всасывающих шлангов, 1" и 1 1/4"
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером,...
2 500 ₽
Подробнее Выбрать
Насос – незаменимая вещь для загородного дома и сада. Благодаря ему можно наладить водоснабжение помещений, систему полива посадок, удалить воду из подвальных комнат и т. д. Насосы бренда «Керхер» отличаются высоким качеством исполнения, понятным управлением и эргономичной конструкцией.

Насосы «Керхер»

В нашем интернет-магазине представлено множество моделей насосов «Керхер». Все они отличаются своими функциональными характеристиками.

Поверхностные. Применяются для различных бытовых нужд, например для полива огорода, газона, работы стиральной машины и туалета с помощью воды из колодца или другой накопительной емкости. Поверхностные насосы могут быть следующих типов:

  • напорные – способны сами создавать напор воды внутри трубопровода, используются без дополнительно повышающего давление оборудования;
  • поливочные – компактные по размерам модели, отличающиеся удобством перемещения, низким шумовым уровнем и удобством эксплуатации;
  • самовсасывающие – способны создавать персональную систему водоснабжения объекта, возможна установка в некотором удалении от источника воды;
  • центробежные – движение воды осуществляется при помощи специальных лопастей, создающих при своей работе центробежную силу, такие насосы могут производить большой напор, непрерывно работать долгое время;
  • станции водоснабжения – отличаются возможностью поддержания стабильного напора воды автоматически благодаря наличию в конструкции специальной накопительной емкости.

Погружные. Модели способны обеспечить оперативную откачку или перекачку жидкости. Для своей работы они помещаются непосредственно в воду. Погружные насосы могут быть разных видов:

  • дренажные – подходят для грязных жидкостей с различными примесями, т. к. способны пропускать мелкие частицы;
  • скважинные – могут доставлять воду на поверхность из глубинных мест (скважин);
  • колодезные – по принципу действия и конструкции схожи со скважинным видом, но имеют большие габариты;
  • для откачки грязной воды – подойдут для удаления жидкости из затопленных помещений, осушения небольших водоемов;
  • водометы – отлично работают на глубине до 60 м;
  • поплавковые – используются для откачки больших объемов жидкостей, канализации.

Узнать цены на насосы «Керхер», а также купить товар можно онлайн в нашем интернет-магазине.

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.