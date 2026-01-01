Главные преимущества
Полировка стала теперь очень простым занятием: полотер FP 303, в котором воплощен целый ряд инновационных решений, гарантирует оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий – паркета или ламината, камня или ПВХ, пробки или линолеума. Он очень прост в обращении и оснащен эргономичной рукояткой, значительно облегчающей выполнение работ. Образующаяся при полировке пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге аппарата.
Оптимизированная форма головки полотера упрощает обработку угловых участков.
Полотер FP 303 включается простым отклонением штанги после ее разблокирования нажатием педали.
К штанге прикреплен высококачественный текстильный мешок, внутрь которого помещается фильтр-мешок. При этом отдельный карман позволяет хранить полировальные пады.
Ролики значительно облегчают перемещение полотера FP 303.
Владельцы паркетных полов нередко сталкиваются с проблемой: полы не блестят. На поддержание блеска уходит немало сил и времени, а неправильно подобранные средства могут все испортить. Решением проблемы может быть полотер от «Керхер». Инструмент поможет забыть о проблеме тусклых полов и обеспечит всегда ухоженный внешний вид паркета. Купить полотер по выгодной цене можно в интернет-магазине «Керхер».
Что такое полотер?
Полотер – это устройство, обеспечивающее полировку паркетного пола, ламината, камня и даже линолеума. Форма рабочей головки в виде треугольника облегчает обработку углов. Дополнительно полотер всасывает пыль, а не покрывает ее полирующим средством. Полотеры «Керхер» обладают рядом преимуществ:
- треугольная рабочая головка, облегчающая работу с труднодоступными местами;
- удобное включение;
- комфортная транспортировка благодаря специальным роликам;
- практичное хранение, для которого характерно хранение дополнительных фильтр-мешков и полировальных падов;
- эргономичная рукоятка, которая сделает работу комфортнее;
- в комплекте имеются три фильтровальных пада, бумажный фильтр-мешок, мешок из тканого материала, предназначенный для хранения аксессуаров.
Почему стоит выбрать именно «Керхер»
- Постоянное улучшение качества. Мы не стоим на месте и модернизируем, дополняем и улучшаем качество техники.
- Использование высококачественных материалов. Вся наша продукция изготавливается из материалов, которые проходят тщательную проверку.
- Гарантия качества. На все наши товары имеется гарантия (сроки и условия можно увидеть в карточке товара или в разделе «Гарантийные обязательства). Наличие доставки по всей России. В вашем городе нет магазина «Керхер»? Не беда, так как вы можете заказать любую позицию с доставкой.
- Большой ассортимент. В нашем интернет-магазине представлено множество позиций товаров не только для сада и огорода, но и для уборки, сухой или влажной.
Техника «Керхер» – отличное качество по доступной цене.