Владельцы паркетных полов нередко сталкиваются с проблемой: полы не блестят. На поддержание блеска уходит немало сил и времени, а неправильно подобранные средства могут все испортить. Решением проблемы может быть полотер от «Керхер». Инструмент поможет забыть о проблеме тусклых полов и обеспечит всегда ухоженный внешний вид паркета. Купить полотер по выгодной цене можно в интернет-магазине «Керхер».

Что такое полотер?

Полотер – это устройство, обеспечивающее полировку паркетного пола, ламината, камня и даже линолеума. Форма рабочей головки в виде треугольника облегчает обработку углов. Дополнительно полотер всасывает пыль, а не покрывает ее полирующим средством. Полотеры «Керхер» обладают рядом преимуществ:

треугольная рабочая головка, облегчающая работу с труднодоступными местами;

удобное включение;

комфортная транспортировка благодаря специальным роликам;

практичное хранение, для которого характерно хранение дополнительных фильтр-мешков и полировальных падов;

эргономичная рукоятка, которая сделает работу комфортнее;

в комплекте имеются три фильтровальных пада, бумажный фильтр-мешок, мешок из тканого материала, предназначенный для хранения аксессуаров.

Почему стоит выбрать именно «Керхер»

Постоянное улучшение качества. Мы не стоим на месте и модернизируем, дополняем и улучшаем качество техники.

Использование высококачественных материалов. Вся наша продукция изготавливается из материалов, которые проходят тщательную проверку.

Гарантия качества. На все наши товары имеется гарантия (сроки и условия можно увидеть в карточке товара или в разделе «Гарантийные обязательства). Наличие доставки по всей России. В вашем городе нет магазина «Керхер»? Не беда, так как вы можете заказать любую позицию с доставкой.

Большой ассортимент. В нашем интернет-магазине представлено множество позиций товаров не только для сада и огорода, но и для уборки, сухой или влажной.

Техника «Керхер» – отличное качество по доступной цене.