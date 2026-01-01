Для поддержания порядка в жилых и служебных помещениях, где применение уборочной техники не представляется возможным, обычно проводится ежедневная уборка с использованием простых и удобных ручных приспособлений. Такой инвентарь позволяет удалить пыль с предметов интерьера, быстро выполнить влажную уборку, вымыть окна и зеркала, избавиться от несложных загрязнений на разных поверхностях.

Инвентарь от компании «Керхер»

В нашем каталоге инвентарь для ручной уборки представлен:

комплексными уборочными тележками Classic, которые хорошо подходят для использования в офисных зданиях, торговых центрах, административных, медицинских и других учреждениях;

модульными тележками FlexoMate, в комплект которых входят ведра, чехлы для мусорных мешков, контейнеры для насадок, держатели, клипсы для цветового кодирования, другие принадлежности;

швабрами для спрейной уборки (с системой разбрызгивания);

держателями насадок для мытья полов. Они могут быть изготовлены из хлопка и микроволокна, оснащаются люверсами или креплениями на липучках;

системами для мытья окон. В эту группу товаров входят шубки, держатели лезвий для сгона воды, запасные резиновые полоски, ведра, телескопические ручки и др.;

салфетками и губками;

сгонами для воды и другими видами изделий.

Наше предложение

Купить инвентарь для ручной уборки по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем качественные удобные принадлежности для уборки в жилых домах, квартирах, офисах и других помещениях. При необходимости вы можете отслеживать товар с помощью специального сервиса, ссылка на который размещена на нашем сайте. Если у вас остались вопросы по оформлению заказа или эксплуатации предлагаемой техники, свяжитесь с нами по телефону или по email, которые можно найти на сайте.