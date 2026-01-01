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Инвентарь для ручной уборки

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Тележка FlexoMate ExpertPro 100/ W Тележка FlexoMate ExpertPro 100/ W
В наличии
Предзаказ
арт. 13210070
Тележка FlexoMate ExpertPro 100/ W
Большая уборочная тележка FM ExpertPro 100/ W с двухведерной системой...
90 050 ₽
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Тележка FlexoMate ExpertPro 50/Р Тележка FlexoMate ExpertPro 50/Р
В наличии
Предзаказ
арт. 13210080
Тележка FlexoMate ExpertPro 50/Р
Компактная уборочная тележка FM ExpertPro 50/ P пригодна для уборки...
77 920 ₽
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Двухведерная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 2х25 л Двухведерная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 2х25 л
В наличии
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арт. 69992090
Двухведерная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 2х25 л
Высокомобильная тележка с двумя 25-литровыми ведрами разных цветов (красного и...
15 110 ₽
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Чехол для мусорного мешка с застежкой,синий (120 л)
В наличии
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арт. 69991610
Чехол для мусорного мешка с застежкой,синий (120 л)
Пластиковый чехол для мусорного мешка. Может использоваться с тележками Clean...
5 550 ₽
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Крышка для тележки, желтая
В наличии
Предзаказ
арт. 69991740
Крышка для тележки, желтая
2 500 ₽
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Насадка для сухой уборки синтетическая, 60 см
В наличии
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арт. 69991480
Насадка для сухой уборки синтетическая, 60 см
Насадка для сухой уборки синтетическая 60 см, изготовленная из долговечного...
860 ₽
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Держатель насадок для сухой уборки, 60см
В наличии
Предзаказ
арт. 69990920
Держатель насадок для сухой уборки, 60см
Легкий и поворачивающийся на 360° держатель 60-сантиметровой ширины для установки...
680 ₽
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Насадка для сухой уборки синтетическая, 80 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991490
Насадка для сухой уборки синтетическая, 80 см
Насадка для сухой уборки синтетическая 80 см, изготовленная из долговечного...
1 060 ₽
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Держатель насадок для сухой уборки, 80см
В наличии
Предзаказ
арт. 69990930
Держатель насадок для сухой уборки, 80см
Легкий и поворачивающийся на 360° держатель 80-сантиметровой ширины для установки...
830 ₽
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Насадка для сухой уборки хлопковая, 80 см
В наличии
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арт. 69990910
Насадка для сухой уборки хлопковая, 80 см
Допускающий стирку моп для вытирания пыли из хлопка шириной 80...
940 ₽
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Скребок с длинной ручкой, с лезвием
В наличии
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арт. 69991270
Скребок с длинной ручкой, с лезвием
Металлический скребок от Kärcher с длинной ручкой и хромированным стержнем.С...
1 550 ₽
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Швабра с системой разбрызгивания
В наличии
Предзаказ
арт. 69993320
Швабра с системой разбрызгивания
Швабра с системой разбрызгивания, снабженная липучкой для прикрепления мопа, для...
11 510 ₽
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Ручной падодержатель
В наличии
Предзаказ
арт. 69991010
Ручной падодержатель
Ручной держатель пада от Kärcher, предназначенный для установки уборочных падов....
1 690 ₽
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Пад зеленый
В наличии
Предзаказ
арт. 69991030
Пад зеленый
Предлагаемый Kärcher зеленый уборочный пад универсального назначения предназначен для интенсивной...
300 ₽
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Падодержатель
В наличии
Предзаказ
арт. 69991580
Падодержатель
Предлагаемый Kärcher падодержатель с шарниром предназначен для установки уборочных падов,...
1 860 ₽
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Держатель насадок под карманы с одним фиксатором, 40 см Держатель насадок под карманы с одним фиксатором, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991440
Держатель насадок под карманы с одним фиксатором, 40 см
Удобный складной держатель мопа шириной 40 см, поворачивающийся на 360°,...
2 550 ₽
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Держатель насадок с люверсами, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69990980
Держатель насадок с люверсами, 40 см
Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной...
3 380 ₽
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Держатель насадок с липучкой, 40 см Держатель насадок с липучкой, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69992720
Держатель насадок с липучкой, 40 см
Предлагаемый Kärcher высококачественный пластмассовый держатель мопа шириной 40 см с...
2 270 ₽
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Насадка для уборки пыли, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991510
Насадка для уборки пыли, 60 см
Обтяжка из микроволокна к держателю метелки 60 см 6.999-150.0.
1 750 ₽
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Держатель насадки для уборки пыли, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991500
Держатель насадки для уборки пыли, 60 см
Гибкий держатель для удаления пыли и очистки труднодоступных или неровных...
3 010 ₽
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Ручной держатель пада 30 см с креплением на липучке Ручной держатель пада 30 см с креплением на липучке
В наличии
Предзаказ
арт. 69991190
Ручной держатель пада 30 см с креплением на липучке
Решение от Kärcher для эффективной очистки вертикальных и горизонтальных поверхностей:...
850 ₽
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Салфетка из микроволокна MICROSPUN, 37,5 х 38 см, красные
В наличии
Предзаказ
арт. 33382470
Салфетка из микроволокна MICROSPUN, 37,5 х 38 см, красные
Красная микроволоконная салфетка Microspun, изготовленная по технологии производства нетканых материалов,...
990 ₽
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Салфетки из микроволокна Premium, 40 х 40 см, зеленые
В наличии
Предзаказ
арт. 33382780
Салфетки из микроволокна Premium, 40 х 40 см, зеленые
Высокоэффективная салфетка из микроволокна Premium зеленого цвета хорошо поглощает грязь...
790 ₽
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Держатель шубки для мойки стекол, 35 см
В наличии
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арт. 33451360
Держатель шубки для мойки стекол, 35 см
Высококачественный, легкий и прочный алюминиевый T-образный держатель от Kärcher 35-сантиметровой...
460 ₽
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Для поддержания порядка в жилых и служебных помещениях, где применение уборочной техники не представляется возможным, обычно проводится ежедневная уборка с использованием простых и удобных ручных приспособлений. Такой инвентарь позволяет удалить пыль с предметов интерьера, быстро выполнить влажную уборку, вымыть окна и зеркала, избавиться от несложных загрязнений на разных поверхностях.

Инвентарь от компании «Керхер»

В нашем каталоге инвентарь для ручной уборки представлен:

  • комплексными уборочными тележками Classic, которые хорошо подходят для использования в офисных зданиях, торговых центрах, административных, медицинских и других учреждениях;
  • модульными тележками FlexoMate, в комплект которых входят ведра, чехлы для мусорных мешков, контейнеры для насадок, держатели, клипсы для цветового кодирования, другие принадлежности;
  • швабрами для спрейной уборки (с системой разбрызгивания);
  • держателями насадок для мытья полов. Они могут быть изготовлены из хлопка и микроволокна, оснащаются люверсами или креплениями на липучках;
  • системами для мытья окон. В эту группу товаров входят шубки, держатели лезвий для сгона воды, запасные резиновые полоски, ведра, телескопические ручки и др.;
  • салфетками и губками;
  • сгонами для воды и другими видами изделий.

Наше предложение

Купить инвентарь для ручной уборки по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем качественные удобные принадлежности для уборки в жилых домах, квартирах, офисах и других помещениях. При необходимости вы можете отслеживать товар с помощью специального сервиса, ссылка на который размещена на нашем сайте. Если у вас остались вопросы по оформлению заказа или эксплуатации предлагаемой техники, свяжитесь с нами по телефону или по email, которые можно найти на сайте.

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