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Комплексные уборочные тележки Classic

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Чехол для мусорного мешка с застежкой,синий (120 л)
В наличии
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арт. 69991610
Чехол для мусорного мешка с застежкой,синий (120 л)
Пластиковый чехол для мусорного мешка. Может использоваться с тележками Clean...
5 550 ₽
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Крышка для тележки, желтая
В наличии
Предзаказ
арт. 69991740
Крышка для тележки, желтая
2 500 ₽
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Подставка для швабры на тележку
В наличии
Предзаказ
арт. 69991920
Подставка для швабры на тележку
1 760 ₽
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Полка под контейнер 10 и 20 л
В наличии
Предзаказ
арт. 69992820
Полка под контейнер 10 и 20 л
Боковой поддон для ведерок, устанавливаемый на предлагаемые Kärcher тележки Classic...
1 740 ₽
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Уборочная тележка Classic IV.
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Уборочная тележка Classic IV.
Надежная и экономичная уборочная тележка Classic IV, отличающаяся большой вместимостью,...
47 970 ₽
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Уборочная тележка Classic II.
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Уборочная тележка Classic II.
Уборочная тележка Classic II предназначена для оперативной поддерживающей уборки. Она...
41 100 ₽
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Компактные и универсальные комплексные уборочные тележки Karcher Classic хорошо подходят для проведения уборки на любых объектах – от небольшого магазина до крупного производственного цеха. Конструкцией тележек Classic предусмотрена возможность модульного расширения. Для изготовления отдельных элементов используются прочные и легкие современные материалы, благодаря чему комплект получается удобным, надежным и долговечным. Интернет-магазин Karcher предлагает комплексные уборочные тележки Classic, которые помогут поддерживать порядок в помещении любого типа без лишних усилий.

Виды изделий

В нашем каталоге – комплексные уборочные тележки «Керхер»:

  • Classic IV – с отжимом для мопов и 6 ведрами разного цвета. Тележка хорошо подходит как для поддерживающей, так и для генеральной уборки помещений любой площади. Удобство применения и простоту маневрирования обеспечивают 4 поворотных колеса;
  • Classic II – хорошее решение для повседневной поддерживающей уборки. В комплект входят два 6-литровых и два 15-литровых ведра, а также вертикальный отжим, поддон, 2 фиксатора ручки и другие принадлежности.

У нас можно заказать также:

  • чехол для мусорного мешка с застежкой;
  • крышку для тележки;
  • подставку для швабры на тележку;
  • полку под контейнер;
  • контейнер для насадок;
  • крышку с перфорацией для предварительной подготовки и другие аксессуары.

Наше предложение

В интернет-магазине Karcher вы можете купить комплексные уборочные тележки Classic по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. Тележки Karcher Classic помогут вам экономить время и силы, затрачиваемые на уборку помещений разной площади. При необходимости вы можете отследить доставку, для этого достаточно перейти по ссылке. Узнать больше о предлагаемых товарах и услугах можно по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.

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