Компактные и универсальные комплексные уборочные тележки Karcher Classic хорошо подходят для проведения уборки на любых объектах – от небольшого магазина до крупного производственного цеха. Конструкцией тележек Classic предусмотрена возможность модульного расширения. Для изготовления отдельных элементов используются прочные и легкие современные материалы, благодаря чему комплект получается удобным, надежным и долговечным. Интернет-магазин Karcher предлагает комплексные уборочные тележки Classic, которые помогут поддерживать порядок в помещении любого типа без лишних усилий.
Виды изделий
В нашем каталоге – комплексные уборочные тележки «Керхер»:
- Classic IV – с отжимом для мопов и 6 ведрами разного цвета. Тележка хорошо подходит как для поддерживающей, так и для генеральной уборки помещений любой площади. Удобство применения и простоту маневрирования обеспечивают 4 поворотных колеса;
- Classic II – хорошее решение для повседневной поддерживающей уборки. В комплект входят два 6-литровых и два 15-литровых ведра, а также вертикальный отжим, поддон, 2 фиксатора ручки и другие принадлежности.
У нас можно заказать также:
- чехол для мусорного мешка с застежкой;
- крышку для тележки;
- подставку для швабры на тележку;
- полку под контейнер;
- контейнер для насадок;
- крышку с перфорацией для предварительной подготовки и другие аксессуары.
Наше предложение
В интернет-магазине Karcher вы можете купить комплексные уборочные тележки Classic по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. Тележки Karcher Classic помогут вам экономить время и силы, затрачиваемые на уборку помещений разной площади. При необходимости вы можете отследить доставку, для этого достаточно перейти по ссылке. Узнать больше о предлагаемых товарах и услугах можно по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.