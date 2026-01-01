Компактные и универсальные комплексные уборочные тележки Karcher Classic хорошо подходят для проведения уборки на любых объектах – от небольшого магазина до крупного производственного цеха. Конструкцией тележек Classic предусмотрена возможность модульного расширения. Для изготовления отдельных элементов используются прочные и легкие современные материалы, благодаря чему комплект получается удобным, надежным и долговечным. Интернет-магазин Karcher предлагает комплексные уборочные тележки Classic, которые помогут поддерживать порядок в помещении любого типа без лишних усилий.

Виды изделий

В нашем каталоге – комплексные уборочные тележки «Керхер»:

Classic IV – с отжимом для мопов и 6 ведрами разного цвета. Тележка хорошо подходит как для поддерживающей, так и для генеральной уборки помещений любой площади. Удобство применения и простоту маневрирования обеспечивают 4 поворотных колеса;

Classic II – хорошее решение для повседневной поддерживающей уборки. В комплект входят два 6-литровых и два 15-литровых ведра, а также вертикальный отжим, поддон, 2 фиксатора ручки и другие принадлежности.

У нас можно заказать также:

чехол для мусорного мешка с застежкой;

крышку для тележки;

подставку для швабры на тележку;

полку под контейнер;

контейнер для насадок;

крышку с перфорацией для предварительной подготовки и другие аксессуары.

Наше предложение

В интернет-магазине Karcher вы можете купить комплексные уборочные тележки Classic по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. Тележки Karcher Classic помогут вам экономить время и силы, затрачиваемые на уборку помещений разной площади. При необходимости вы можете отследить доставку, для этого достаточно перейти по ссылке. Узнать больше о предлагаемых товарах и услугах можно по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.