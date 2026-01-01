Мощность и функциональность

Когда обычные бытовые пылесосы не могут помочь, на помощь приходят хозяйственные пылесосы Kärcher. Мощные, и в то же время энергоэффективные, они обеспечивают тщательный сбор грязи благодаря оптимально подобранным аксессуарам.

В моделях со встроенной розеткой электрические устройства можно подключать непосредственно к пылесосу и, таким образом, мусор, образующийся в процессе строгания, пиления или шлифования, удаляется моментально, сохраняя рабочее место в чистоте.

Аппараты с функцией выдувания позволяют использовать их даже в саду. Маленькие веточки, камешки, листья: просто всасывайте или сдувайте их в сторону. А также функция выдувания незаменима в случаях, не допускающих всасывания мусора. Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.