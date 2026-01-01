8-800-1000-654
Каким бы ни был мусор – сухим или влажным, крупным или мелким – и где бы он ни находился – в автомобиле, в доме или рядом с ним, в подвале, гараже или домашней мастерской, – универсальные хозяйственные пылесосы Kärcher в любом случае справятся с ним. Они отличаются высочайшей конструктивной прочностью и превосходной силой всасывания в сочетании с энергоэффективностью. Благодаря компактной конструкции эти аппараты занимают мало место при хранении и в необходимый момент всегда быстро оказываются под рукой, а широкие функциональные возможности и обширный выбор аксессуаров гарантируют максимально комфортную уборку с превосходным результатом. При этом аккумуляторная модель может применяться в любых местах, где нет штепсельных розеток.

Хозяйственный пылесос WD 1 Classic
арт. 16284110
Хозяйственный пылесос WD 1 Classic
Компактный пылесос WD 1 Classic впечатляет своим 12-литровым пластиковым контейнером,...
арт. 10983220
Компактный, обладающий высокой силой всасывания и энергоэффективный: пылесос Karcher​ WD...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18
арт. 16280000
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18
Компактный хозяйственный пылесос начального уровня WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет...
Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18 (BYY)
арт. 16284260
Хозяйственный пылесос KWD 2 V-12/4/18 (BYY)
Компактный хозяйственный пылесос начального уровня KWD 2 V-12/4/18 впечатляет 12-литровым...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C
арт. 16280090
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C
С функцией выдувания и неразборным патронным фильтром: хозяйственный пылесос WD...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/4/18
арт. 16280030
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/4/18
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/4/18, оснащенный 15-литровым пластмассовым мусоросборником,...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/4/18/C
арт. 16280110
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/4/18/C
Пылесос WD 2 Plus V-15/4/18/C, оснащенный 15-литровым пластмассовым мусоросборником, неразборным...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
арт. 16280150
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
С функцией выдувания и неразборным патронным фильтром: хозяйственный пылесос WD...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/6/18/C
арт. 16280140
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-15/6/18/C
Пылесос WD 2 Plus V-15/6/18/C, оснащенный 15-литровым пластмассовым мусоросборником, неразборным...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus S V-15/4/18
арт. 16280500
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus S V-15/4/18
15-литровый мусоросборник из нержавеющей стали в комбинации с 4-метровым кабелем,...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
арт. 16280540
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus S V-15/4/18/C (YSY)
Аппарат WD 2 Plus S V-15/4/18/C с 15-литровым мусоросборником из...
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
арт. 16280120
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
Очень высокая сила всасывания для сбора любого бытового сухого и...
Области применения
Просто WOW. В любой ситуации

Уборка сухого или влажного мусора — не имеет значения: мощные пылесосы WD справятся с любой грязью. Превосходная сила всасывания позволяет быстро удалить грязь с любой поверхности пола в доме или вокруг него. Будь то влажная или сухая грязь, пылесос WD с различными аксессуарами станет вашим надежным помощником.

Уборка в автомобиле
Уборка в автомобиле

Хозяйственный пылесос Kärcher поможет провести тщательную уборку в вашем автомобиле. С помощью различных аксессуаров вы сможете легко удалить грязь между сиденьями и в труднодоступных местах.

Ремонт
Ремонт

Пылесосы для сухой и влажной уборки Kärcher также справятся и с крупным строительным мусором. Инновационная система фильтрации и неизменно высокая мощность всасывания упрощают процесс уборки и позволяют работать с низким потреблением энергии. Даже уборка влажного или мокрого мусора больше не составят труда.

Мастерская
Мастерская

Удобное удаление пыли при работе по дереву или в мастерской. Модели со встроенной розеткой позволяют подключать электрические устройства непосредственно к пылесосу - как только вы начнете пиление, пылесос автоматически начнет всасывать щепу. 

Жидкости и осколки
Жидкости и осколки

Название наших пылесосов для влажной и сухой уборки говорит само за себя -  разбитые бутылки, небольшие лужи или влажная грязь не станут проблемой благодаря высокой мощности всасывания, прочному контейнеру и возможности пылесосить без фильтр-мешка. 

Протекшая или пролитая вода
Протекшая или пролитая вода

Большие лужи возникают по разным причинам, но в каждом случае их можно тщательно удалить с помощью хозяйственного пылесоса Kärcher. Большой контейнер позволяет пылесосить в течение длительного времени, а также быстро и без усилий собрать большое скопление воды.

Сад
Сад

Пылесос для влажной и сухой уборки станет вашим незаменимым помощником даже в саду. С его помощью вы легко сможете собрать мелкие веточки, гравий, или листья. Или просто сдуйте их в сторону с помощью функции воздуходувки!

Уборка уличных территорий
Уборка уличных территорий

Внутренний дворик, гараж, терраса, подъезд или лестница станут снова чистыми с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки. 

Уборка в доме
Уборка в доме

Хозяйственные пылесосы серии WD также можно использовать как обычные пылесосы для уборки жилых помещений. Чтобы получить лучший результат, используйте специальные аксессуары, например, насадку для ковров.

Какая информация скрыта в названии модели

Хозяйственные пылесосы «Керхер» впечатляют своей эффективностью, простотой использования и многофункциональностью. Они прекрасно убирают любую грязь – мелкую и крупную, сухую и влажную, оставляя после себя идеально чистую поверхность. В интернет-магазине «Керхер» каждый сможет подобрать и купить хозяйственный пылесос, отвечающий его потребностям: от компактных моделей для уборки салонов автомобилей до мощной техники для очистки открытых площадок.

Преимущества хозяйственных пылесосов компании «Керхер»

  • Энергоэффективность. Максимальная мощность сетевых моделей серии WD не превышает 1,3 кВт, благодаря чему потребление электричества невелико.
  • Универсальность. Хозяйственные пылесосы «Керхер» убирают как сухой мусор, так и разлитые жидкости.
  • Удобство пользования. Все модели оснащены специальным местом для хранения кабеля и аксессуаров.
  • Высокое качество работы. Усовершенствованные насадки быстро очищают поверхности от пыли, грязи и крупного мусора.
  • Широкий ассортимент. Серия включает в себя как аккумуляторные модели, удобные для использования на даче, так и мощные пылесосы WD 6, предназначенные для работы со строительным мусором.

Особенности

Уникальная конструкция фильтровального узла. Компания «Керхер» разработала особый механизм извлечения фильтра из пылесоса. Для этого достаточно нажать кнопку разблокировки и выдвинуть кассету.

Наличие функции выдувания. Она позволяет эффективно убирать места, где всасывание мусора недопустимо, например, гравийные площадки. Режим выдувания позволяет очищать клумбы и грядки от сухих листьев.

Быстрая очистка фильтра. Если сила всасывания упала, во время работы пылесоса можно закрыть входной патрубок и нажать специальную кнопку, которая позволит использовать обратный поток воздуха. Благодаря этому пропадает необходимость доставать фильтр, чтобы очистить его. Таким образом можно вернуть силу всасывания за несколько секунд.

Вся необходимая информация указана в карточках товаров. Если у вас остались вопросы, вы можете задать нашим менеджерам, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте.

