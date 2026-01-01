Мытье полов занимает много времени и сил. Для того, чтобы упростить этот процесс, а также сделать его более качественным, можно приобрести электрошвабру. Электрошвабры «Керхер» отличаются высоким качеством производства, удобством использования и долгим сроком эксплуатации.

Сфера применения электрошвабр

Такое оборудование может быть оснащено разными валиками, благодаря которым расширяются возможности инструмента:

мойка пола – основное предназначение прибора, для осуществления уборки в резервуар заливается вода и устройство включается. Чаще применяются микрофибровые насадки;

удаление стойких загрязнений – нужна насадка с жесткой щетиной;

Виды электрошвабр

Оборудование делится:

на электрическое – работает от сети с помощью подключения кабеля, для уборки больших помещений понадобится удлинитель;

аккумуляторное – беспроводные варианты с заряжающейся батареей, удобны в использовании, т. к. при работе не зависят от электричества, но более дорогостоящие.

Особенности выбора электрошвабры

Существует несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе электрошвабры:

Размеры прибора. Производятся как компактные модели, так и многофункциональные большие электрошвабры. Объем водного бака. Чем большее количество воды позволяет налить предназначенный для этого контейнер, тем дольше можно беспрерывно работать с прибором. Для качественной уборки и долгого срока службы оборудования рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду.

