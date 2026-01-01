8-800-1000-654
Электрошвабры

Чтобы полы всегда сияли чистотой

Хотите просто мыть полы легче и быстрее? Или выполнять всю работу по уборке полов в один прием, без их предварительной очистки пылесосом? У нас есть решения для любых задач. Выберите то, что подходит вам, – например, легкий и маневренный аппарат FC 2-4 со сменным аккумулятором или более производительную модель FC 7 Cordless, рассчитанную на долгую непрерывную работу и удаляющую с пола даже довольно крупные частицы грязи.

Электрошвабра FC 7 Cordless Plus Электрошвабра FC 7 Cordless Plus
арт. 10557100
Электрошвабра FC 7 Cordless Plus
Чисто вымытые полы без предварительной уборки пылесосом: аппарат для влажной...
52 390 ₽
Электрошвабра FC 7 Cordless Электрошвабра FC 7 Cordless
арт. 10557010
Электрошвабра FC 7 Cordless
Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом:...
51 990 ₽
Электрошвабра EWM 2 Электрошвабра EWM 2
арт. 10563100
Электрошвабра EWM 2
Аппарат для влажной уборки пола EWM 2, легко удаляющий с...
18 790 ₽
Подробнее Выбрать

Наша топ-модель: FC 7 Cordless

Известное правило «Сначала пылесос, потом швабра» больше не актуально: аппарат FC 7 Cordless легко справляется с любыми видами повседневных влажных и сухих загрязнений. Две пары вращающихся во встречном направлении роликовых щеток вдвое быстрее возвратят вашим полам прежний блеск. Кнопки на рукоятке позволяют изменять расход воды и скорость вращения щеток в зависимости от вида напольного покрытия и включать режим Boost для устранения стойких пятен. Теперь каждый может одновременно сделать два дела, не намочив при этом руки.

Уникальные преимущества

Легкая уборка пола
Легкая уборка пола

Решение, позволяющее отказаться от утомительной мойки пола шваброй и постоянного выжимания тряпки: грязь собирается роликовыми щетками и непрерывно удаляется с них благодаря функции самоочистки. А легко снимаемые отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске тяжелого ведра.

Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий
Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий

Благодаря низкой остаточной влажности аппараты подходят для уборки любых твердых напольных покрытий (камня, керамической плитки, паркета, ламината, винила) и позволяют быстро возобновить хождение по ним. Оптимальные результаты уборки обеспечиваются в комбинации с предлагаемыми Kärcher средствами для чистки и ухода.

 

Превосходная очистка пола в углах и по краям
Превосходная очистка пола в углах и по краям

Центральное расположение приводного механизма щеток в аппаратах FC 7 Cordless и FC 4-4 Battery обеспечивает тщательную очистку пола в углах и рядом со стенами.

Допускающие стирку роликовые щетки
Допускающие стирку роликовые щетки

Роликовые щетки из микроволокна устанавливаются и снимаются очень быстро и легко. Они допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.

Экономия до 90 % воды***
Экономия до 90 % воды***

В сравнении с уборкой пола с использованием обычной швабры и ведра обеспечивается значительная экономия воды.***

Просто WOW! Верните сияние Вашему полу!

Уборка твердых напольных покрытий станет очень простым делом, если использовать для нее один из наших аппаратов для влажной уборки пола. Предлагаются разные модели: от очень легкой до максимально комфортной и универсальной.

FC 7 CORDLESS
FC 7 CORDLESS

Площадь уборки от одного заряда примерно 175 м²

  • Удаление сухих и влажных повседневных загрязнений всех видов
  • Влажная уборка + сбор пыли + сбор мусора
  • До 45 минут работы от одного заряда
  • Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий + 2 режима уборки + функция Boost
  • Тщательная очистка пола в углах и по краям
  • Комплектация: 4 роликовые щетки+ 1 универсальное средство для уборки полов
  • Простота перемещения благодаря встречному вращению щеток
  • Технология 4 роликовых щеток
FC 4-4 BATTERY SET
FC 4-4 BATTERY SET

Площадь уборки от одного заряда примерно 90 м²

  • Удаление сухих и влажных повседневных загрязнений всех видов
  • Влажная уборка + сбор пыли + сбор мусора
  • До 30 минут работы от одного заряда
  • Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий + 2 режима уборки
  • Тщательная очистка пола в углах и по краям
  • Комплектация: 2 роликовые щетки+ 1 универсальное средство для уборки полов + 2 сменных аккумулятора 4 В
FC 2-4 BATTERY SET
FC 2-4 BATTERY SET

Площадь уборки от одного заряда примерно 70 м²

  • Удаление сухих и влажных повседневных загрязнений всех видов
  • Влажная уборка + сбор пыли + сбор мусора
  • До 20 минут работы от одного заряда
  • Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий
  • < Оптимизированная очистка пола в углах и по краям
  • Комплектация: 1 роликовая щетка + 1 универсальное средство для уборки полов + 1 сменный аккумулятор 4 В

* По результатам проведенных испытаний, предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола обеспечивают значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

** Предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.

*** Предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола обеспечивают экономию до 90 % воды (при уборке площади 60 м² в сравнении с использованием обычной швабры и 5-литрового ведра).

Мытье полов занимает много времени и сил. Для того, чтобы упростить этот процесс, а также сделать его более качественным, можно приобрести электрошвабру. Электрошвабры «Керхер» отличаются высоким качеством производства, удобством использования и долгим сроком эксплуатации.

Сфера применения электрошвабр

Такое оборудование может быть оснащено разными валиками, благодаря которым расширяются возможности инструмента:

  • мойка пола – основное предназначение прибора, для осуществления уборки в резервуар заливается вода и устройство включается. Чаще применяются микрофибровые насадки;
  • удаление стойких загрязнений – нужна насадка с жесткой щетиной;

Виды электрошвабр

Оборудование делится:

  • на электрическое – работает от сети с помощью подключения кабеля, для уборки больших помещений понадобится удлинитель;
  • аккумуляторное – беспроводные варианты с заряжающейся батареей, удобны в использовании, т. к. при работе не зависят от электричества, но более дорогостоящие.

Особенности выбора электрошвабры

Существует несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе электрошвабры:

  1. Размеры прибора. Производятся как компактные модели, так и многофункциональные большие электрошвабры. Объем водного бака. Чем большее количество воды позволяет налить предназначенный для этого контейнер, тем дольше можно беспрерывно работать с прибором. Для качественной уборки и долгого срока службы оборудования рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду.

Купить электрошвабру «Керхер» можно онлайн в нашем интернет-магазине.

