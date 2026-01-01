Электрошвабры

Наша топ-модель: FC 7 Cordless
Известное правило «Сначала пылесос, потом швабра» больше не актуально: аппарат FC 7 Cordless легко справляется с любыми видами повседневных влажных и сухих загрязнений. Две пары вращающихся во встречном направлении роликовых щеток вдвое быстрее возвратят вашим полам прежний блеск. Кнопки на рукоятке позволяют изменять расход воды и скорость вращения щеток в зависимости от вида напольного покрытия и включать режим Boost для устранения стойких пятен. Теперь каждый может одновременно сделать два дела, не намочив при этом руки.
Уникальные преимущества
Решение, позволяющее отказаться от утомительной мойки пола шваброй и постоянного выжимания тряпки: грязь собирается роликовыми щетками и непрерывно удаляется с них благодаря функции самоочистки. А легко снимаемые отдельные бачки для чистой и грязной воды исключают необходимость в переноске тяжелого ведра.
Благодаря низкой остаточной влажности аппараты подходят для уборки любых твердых напольных покрытий (камня, керамической плитки, паркета, ламината, винила) и позволяют быстро возобновить хождение по ним. Оптимальные результаты уборки обеспечиваются в комбинации с предлагаемыми Kärcher средствами для чистки и ухода.
Центральное расположение приводного механизма щеток в аппаратах FC 7 Cordless и FC 4-4 Battery обеспечивает тщательную очистку пола в углах и рядом со стенами.
Роликовые щетки из микроволокна устанавливаются и снимаются очень быстро и легко. Они допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.
В сравнении с уборкой пола с использованием обычной швабры и ведра обеспечивается значительная экономия воды.***
Просто WOW! Верните сияние Вашему полу!
Уборка твердых напольных покрытий станет очень простым делом, если использовать для нее один из наших аппаратов для влажной уборки пола. Предлагаются разные модели: от очень легкой до максимально комфортной и универсальной.
Площадь уборки от одного заряда примерно 175 м²
- Удаление сухих и влажных повседневных загрязнений всех видов
- Влажная уборка + сбор пыли + сбор мусора
- До 45 минут работы от одного заряда
- Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий + 2 режима уборки + функция Boost
- Тщательная очистка пола в углах и по краям
- Комплектация: 4 роликовые щетки+ 1 универсальное средство для уборки полов
- Простота перемещения благодаря встречному вращению щеток
- Технология 4 роликовых щеток
Площадь уборки от одного заряда примерно 90 м²
- Удаление сухих и влажных повседневных загрязнений всех видов
- Влажная уборка + сбор пыли + сбор мусора
- До 30 минут работы от одного заряда
- Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий + 2 режима уборки
- Тщательная очистка пола в углах и по краям
- Комплектация: 2 роликовые щетки+ 1 универсальное средство для уборки полов + 2 сменных аккумулятора 4 В
Площадь уборки от одного заряда примерно 70 м²
- Удаление сухих и влажных повседневных загрязнений всех видов
- Влажная уборка + сбор пыли + сбор мусора
- До 20 минут работы от одного заряда
- Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий
- < Оптимизированная очистка пола в углах и по краям
- Комплектация: 1 роликовая щетка + 1 универсальное средство для уборки полов + 1 сменный аккумулятор 4 В
* По результатам проведенных испытаний, предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола обеспечивают значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.
*** Предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола обеспечивают экономию до 90 % воды (при уборке площади 60 м² в сравнении с использованием обычной швабры и 5-литрового ведра).
Мытье полов занимает много времени и сил. Для того, чтобы упростить этот процесс, а также сделать его более качественным, можно приобрести электрошвабру. Электрошвабры «Керхер» отличаются высоким качеством производства, удобством использования и долгим сроком эксплуатации.
Сфера применения электрошвабр
Такое оборудование может быть оснащено разными валиками, благодаря которым расширяются возможности инструмента:
- мойка пола – основное предназначение прибора, для осуществления уборки в резервуар заливается вода и устройство включается. Чаще применяются микрофибровые насадки;
- удаление стойких загрязнений – нужна насадка с жесткой щетиной;
Виды электрошвабр
Оборудование делится:
- на электрическое – работает от сети с помощью подключения кабеля, для уборки больших помещений понадобится удлинитель;
- аккумуляторное – беспроводные варианты с заряжающейся батареей, удобны в использовании, т. к. при работе не зависят от электричества, но более дорогостоящие.
Особенности выбора электрошвабры
Существует несколько факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе электрошвабры:
- Размеры прибора. Производятся как компактные модели, так и многофункциональные большие электрошвабры. Объем водного бака. Чем большее количество воды позволяет налить предназначенный для этого контейнер, тем дольше можно беспрерывно работать с прибором. Для качественной уборки и долгого срока службы оборудования рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду.
