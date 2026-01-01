8-800-1000-654
Подметальные и подметально-всасывающие машины

Подметальная машина KM 70/20 C 2SB
арт. 15171070
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB
Машина KM 70/20 C 2SB – идеальное решение для уборки...
94 990 ₽
Подметальная машина KM 70/20 C BASIS
арт. 15171300
Подметальная машина KM 70/20 C BASIS
Для тщательной уборки в помещениях и на открытом воздухе с...
84 990 ₽
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB Retail
арт. 15171320
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB Retail
Для оптимальной уборки в помещениях и на открытом воздухе: толкаемая...
94 990 ₽
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB
арт. 15171310
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB
Для оптимальной уборки в помещениях и на открытом воздухе: толкаемая...
94 990 ₽
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition
арт. 15171000
Подметальная машина KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition
Для оптимальной уборки как в помещениях, так и на открытом...
94 990 ₽
Подметальная машина Karcher KM 70/20 C
арт.
Подметальная машина Karcher KM 70/20 C
Компактная толкаемая подметальная машина с 6-ступенчатой регулировкой высоты установки роликовой...
84 990 ₽
Подметальная машина KM 130/130 R Bp Classic
арт.
Подметальная машина KM 130/130 R Bp Classic
Karcher KM 130/130 R Bp Classic - это подметальная машина...
Подметальные машины «Керхер» могут использоваться для уборки в помещениях и под открытым небом. Машины легко справляются с очисткой дорожек, дворов, полов внутри зданий и благодаря встроенному фильтру не поднимают пыль.

Техника «Керхер» для уборки помещений и открытых площадок

Подметальная машина Karcher KM 70/20 C 2SB хорошо подходит для уборки как открытых площадок, так и любых типов помещений. Модель с ручным управлением отличается практичностью и высокой эффективностью уборки. Боковые щетки позволяют выметать мусор из углов, вдоль стен и бордюров. Главную щетку можно регулировать по высоте, выбирая подходящее положение для конкретной поверхности. Ролик приводится в движение двумя колесами, что помогает добиваться высоких результатов чистки при поворотах. Рукоятка также подлежит регулировке под рост пользователя. Для компактного хранения техники рукоятка складывается. Благодаря большим обрезиненным колесам, машина легко перемещается даже по мокрому покрытию. Модель оснащена большим контейнером для мусора с удобной ручкой.

Наше предложение

Купить подметальные машины по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине ООО «Керхер». В ассортименте магазина – современные высокоэффективные машины, которые помогут справиться с уборкой мусора быстрее и эффективнее. Предлагаемая техника отличается высокой степенью надежности, но, если возникла необходимость в ее ремонте, вы можете обратиться в один из сервисных центров «Керхер». Для обеспечения безопасности техники рекомендуется использовать только оригинальные запчасти, одобренные производителем. Уточнить наличие, характеристики, стоимость заинтересовавшей модели можно по телефону или по email, которые указаны на сайте.

