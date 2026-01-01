Подметальные и подметально-всасывающие машины

Подметальные машины «Керхер» могут использоваться для уборки в помещениях и под открытым небом. Машины легко справляются с очисткой дорожек, дворов, полов внутри зданий и благодаря встроенному фильтру не поднимают пыль.

Техника «Керхер» для уборки помещений и открытых площадок

Подметальная машина Karcher KM 70/20 C 2SB хорошо подходит для уборки как открытых площадок, так и любых типов помещений. Модель с ручным управлением отличается практичностью и высокой эффективностью уборки. Боковые щетки позволяют выметать мусор из углов, вдоль стен и бордюров. Главную щетку можно регулировать по высоте, выбирая подходящее положение для конкретной поверхности. Ролик приводится в движение двумя колесами, что помогает добиваться высоких результатов чистки при поворотах. Рукоятка также подлежит регулировке под рост пользователя. Для компактного хранения техники рукоятка складывается. Благодаря большим обрезиненным колесам, машина легко перемещается даже по мокрому покрытию. Модель оснащена большим контейнером для мусора с удобной ручкой.

Наше предложение

