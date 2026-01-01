Очистка оконных стекол никогда еще не была столь простым делом: стеклоочиститель решает эту задачу в считаные секунды и не оставляет на поверхностях полос и разводов.
Стеклоочиститель позволяет быстро и легко очищать стенки душевых кабин и кафель на стенах ванной.
При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить с поверхности небольшое количество пролитой жидкости.
При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить со стекол конденсированную влагу.
Увлажните стекло раствором чистящего средства при помощи пульверизатора.
Протрите стекло микроволоконной насадкой (или обычной салфеткой) для отделения грязи.
Соберите со стекла грязную воду, проведя по нему насадкой аккумуляторного стеклоочистителя. Вот и все – капли воды не попадут на стены и на пол.
Мытье окон – это одно из самых нелюбимых занятий современных людей. Но с каждым годом появляется все больше приспособлений, позволяющих облегчить этот процесс. Среди них – аккумуляторные стеклоочистители. С ними вы забудете о тряпках, щетках, губках, которыми пользовались ранее.
Преимущества аккумуляторных стеклоочистителей «Керхер»
- Скорость. По сравнению с традиционными средствами мытье окон с помощью этого аппарата стало значительно быстрее.
- Компактность. Небольшие габариты устройства обеспечат удобство хранения и использования.
- Мобильность. Благодаря компактным размерам стеклоочиститель поможет максимально комфортно пользоваться им.
- Удобство эксплуатации. Даже не имея специальных навыков, вы легко сможете применять устройство с максимальной пользой.
- Качество очистки. Всасывающие резиновые полоски из материала высокого качества оставят после себя блистающее чистотой стекло.
- Большой выбор. В интернет-магазине вы сможете подобрать модель, подходящую вам по своим характеристикам и бюджету.
- Универсальность. Помимо мытья стекол, вы можете использовать устройство и для очистки душевой кабины, и для быстрого сбора случайно пролившихся жидкостей, и для сбора конденсата.
Этапы использования стеклоочистителя
