Стеклоочистители

Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Последнее поколение аккумуляторных (электрических) стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Невероятно удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности – без разводов и капель грязной воды.

Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Bath Edition Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Bath Edition
арт. 16337500
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Bath Edition
Еще более универсальный аппарат с инновационной технологией стяжек, прекрасно подходящий...
10 390 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Black Edition Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Black Edition
арт. 16334260
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Black Edition
Не останется незамеченным: стеклоочиститель WV 2 Black Edition, отличающийся уникальным...
7 890 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus Multi Edition Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus Multi Edition
арт. 16335140
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus Multi Edition
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus Multi Edition отличается инновационной концепцией...
11 490 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus P Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus P
арт. 16337420
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus P
С инновационной технологией стяжек для более удобной работы: аккумуляторный стеклоочиститель...
11 190 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Plus N Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Plus N
арт. 16336420
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Plus N
Удобство работы, экономия времени и отсутствие грязной воды на подоконниках...
7 890 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Plus Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Plus
арт. 16336400
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 2 Plus
Удобство работы, экономия времени и отсутствие грязной воды на подоконниках...
6 890 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Plus Frame Edition Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Plus Frame Edition
арт. 16336200
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Plus Frame Edition
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Plus в комбинации с пульверизатором с...
6 150 ₽
Стеклоочиститель WV 1 Plus Стеклоочиститель WV 1 Plus
арт. 16336080
Стеклоочиститель WV 1 Plus
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Plus в комбинации с пульверизатором с...
5 990 ₽
Стеклоочиститель KWI 1 Plus Стеклоочиститель KWI 1 Plus
арт. 16336030
Стеклоочиститель KWI 1 Plus
Удобство работы, экономия времени и отсутствие грязной воды на подоконниках...
5 790 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Bath Edition *EU Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Bath Edition *EU
арт. 16336190
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Bath Edition *EU
Облегчает мойку окон и очистку поверхностей в ванной, втрое ускоряет...
5 490 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1 Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1
арт. 16336010
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 1
Решение от Kärcher, позволяющее легче и в 3 раза быстрее...
5 390 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель KWI 1 *EU Аккумуляторный стеклоочиститель KWI 1 *EU
арт. 16336020
Аккумуляторный стеклоочиститель KWI 1 *EU
Удобство работы, экономия времени и отсутствие грязной воды на подоконниках...
5 390 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 7 Signature Line Аккумуляторный стеклоочиститель WV 7 Signature Line
арт. 16337800
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 7 Signature Line
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 7 Signature Line с инновационной стяжкой позволяет...
17 290 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 4-4 PLUS Аккумуляторный стеклоочиститель WV 4-4 PLUS
арт. 16335400
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 4-4 PLUS
Решение для чистки без образования полос и разводов: стеклоочиститель с...
9 790 ₽
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus
арт.
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 Plus
Еще более удобный в использовании аккумуляторный стеклоочиститель WV 6 PlusКупить...
10 890 ₽
Аккумуляторные стеклоочистители для очистки любых гладких поверхностей
Мойка окон
Мойка окон

Очистка оконных стекол никогда еще не была столь простым делом: стеклоочиститель решает эту задачу в считаные секунды и не оставляет на поверхностях полос и разводов.

Очистка душевой кабины
Очистка душевой кабины

Стеклоочиститель позволяет быстро и легко очищать стенки душевых кабин и кафель на стенах ванной.

Сбор жидкостей
Сбор жидкостей

При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить с поверхности небольшое количество пролитой жидкости.

Сбор конденсата
Сбор конденсата

При помощи стеклоочистителя Kärcher можно быстро удалить со стекол конденсированную влагу.

Новый подход к мойке окон - 3 шага к превосходному результату
1. Нанесение чистящего средства
1. Нанесение чистящего средства

Увлажните стекло раствором чистящего средства при помощи пульверизатора.

2. Очистка
2. Очистка

Протрите стекло микроволоконной насадкой (или обычной салфеткой) для отделения грязи.

3. Сбор влаги
3. Сбор влаги

Соберите со стекла грязную воду, проведя по нему насадкой аккумуляторного стеклоочистителя. Вот и все – капли воды не попадут на стены и на пол.

Мытье окон – это одно из самых нелюбимых занятий современных людей. Но с каждым годом появляется все больше приспособлений, позволяющих облегчить этот процесс. Среди них – аккумуляторные стеклоочистители. С ними вы забудете о тряпках, щетках, губках, которыми пользовались ранее. Купить стеклоочистители по выгодной цене и в один клик вы сможете на сайте интернет-магазина «Керхер».

Преимущества аккумуляторных стеклоочистителей «Керхер»

  • Скорость. По сравнению с традиционными средствами мытье окон с помощью этого аппарата стало значительно быстрее.
  • Компактность. Небольшие габариты устройства обеспечат удобство хранения и использования.
  • Мобильность. Благодаря компактным размерам стеклоочиститель поможет максимально комфортно пользоваться им.
  • Удобство эксплуатации. Даже не имея специальных навыков, вы легко сможете применять устройство с максимальной пользой.
  • Качество очистки. Всасывающие резиновые полоски из материала высокого качества оставят после себя блистающее чистотой стекло.
  • Большой выбор. В интернет-магазине вы сможете подобрать модель, подходящую вам по своим характеристикам и бюджету.
  • Универсальность. Помимо мытья стекол, вы можете использовать устройство и для очистки душевой кабины, и для быстрого сбора случайно пролившихся жидкостей, и для сбора конденсата.

Этапы использования стеклоочистителя

  • Нанесение чистящего средства с помощью специального пульверизатора, который входит в комплект почти ко всем стеклоочистителям.
  • Очистка микроволоконной салфеткой. Это поможет справиться с трудными загрязнениями.
  • Сбор влаги. Стеклоочистителем соберите грязную воду. Это поможет вам избежать попадания капель на пол и стены.

Выбирайте стеклоочистители «Керхер» в интернет-магазине компании. В каждой карточке товара вы можете найти характеристики и комплектацию. Купить стеклоочиститель по выгодной цене, узнать гарантии, условия доставки можно на сайте или по телефону горячей линии. Выбирайте «Керхер» – выбирайте комфорт!

