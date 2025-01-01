Покупка необходимых аксессуаров может значительно расширить функциональные возможности вашего оборудования, а также помочь сохранить его в прекрасном состоянии в течение всего срока службы. На этой странице интернет-магазина «Керхер» вы сможете выбрать и купить запчасти и аксессуары для бытовой техники, которой пользуетесь дома или на приусадебном участке.

Наш ассортимент

В каталоге нашего интернет-магазина представлены самые различные аксессуары, которые облегчают процесс уборки. Не имеет значения, где именно вы решили навести порядок – дома или в саду: у нас вы найдете все, чтобы сделать это быстро и эффективно.

Что можно купить в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем:

сменные щетки для полотеров, швабр, поломоечных и подметальных машин, удалителей сорняков и другой уборочной техники;

телескопические удлинители для мини-моек и стеклоочистителей, позволяющие очищать поверхности на высоте;

фильтры, нетканые мешки, дополнительные насадки и их комплекты для пылесосов, выполняющих сухую и влажную уборку;

щеточные ремни и пильные цепи для садовой техники;

чехлы, паровые утюги и антипригарные накладки для гладильных досок;

сопла, насадки и наборы салфеток для пароочистителей;

другие аксессуары для бытовой техники «Керхер».

Что дает покупка аксессуаров. Купив несколько функциональных дополнений к бытовому оборудованию, вы не только сможете выполнять большее количество работ, но и сделаете это намного быстрее и эффективнее.

Чтобы купить нужные аксессуары для бытовой техники «Керхер», достаточно положить их в «Корзину». Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Доставка товаров осуществляется по всей территории России.