8-800-1000-654
0 0

Аксессуары для бытовой техники

Аксессуары для минимоек и бытовой техники
Аксессуары для минимоек и бытовой техники
Аксессуары для бытовых пылесосов
Аксессуары для бытовых пылесосов
Аксессуары для электрошвабр
Аксессуары для электрошвабр
Аксессуары для полотеров
Аксессуары для полотеров
Аксессуары для пароочистителей
Аксессуары для пароочистителей
Аксессуары для стеклоочистителей
Аксессуары для стеклоочистителей
Аксессуары для гладильных систем
Аксессуары для гладильных систем
Аксессуары для паропылесосов
Аксессуары для паропылесосов
Аксессуары для подметальных машин
Аксессуары для подметальных машин
Аксессуары для роботов-пылесосов
Аксессуары для роботов-пылесосов
Аксессуары для воздухоочистителей
Аксессуары для воздухоочистителей
Товаров 269
очистить фильтр
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Товаров 269
Сбросить
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5 Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5
В наличии
Предзаказ
арт. 26427280
Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5
Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления...
7 200 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20
В наличии
Предзаказ
арт. 26422400
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20
Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления...
8 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Защитный брызговик для минимоек высокого давления Защитный брызговик для минимоек высокого давления
В наличии
Предзаказ
арт. 26427060
Защитный брызговик для минимоек высокого давления
Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2...
4 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Насадка для пенной чистки 1 л. K/Parts
В наличии
Предзаказ
арт. 98379600
Насадка для пенной чистки 1 л. K/Parts
Насадка для создания пены K/Parts (1 л). Густая пена поможет...
2 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100 Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100
В наличии
Предзаказ
арт. 26440630
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100
Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car...
1 700 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect
В наличии
Предзаказ
арт. 26417100
Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect
Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8)...
15 200 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автомобильный адаптер
В наличии
Предзаказ
арт. 26438760
Автомобильный адаптер
Удобное решение для автовладельцев: адаптер позволяет эксплуатировать портативную мойку, подключив...
4 600 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Насадка с точечным соплом Насадка с точечным соплом
В наличии
Предзаказ
арт. 26441250
Насадка с точечным соплом
Точечное сопло позволяет очищать предметы малых размеров и удалять стойкие...
2 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3 Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3
В наличии
Предзаказ
арт. 26427240
Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 - К 3
Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления...
6 000 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект запасных сопел для T-Racer
В наличии
Предзаказ
арт. 26440810
Комплект запасных сопел для T-Racer
Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к приспособлениям для очистки...
2 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7 Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7
В наличии
Предзаказ
арт. 26427260
Струйная трубка Vario Power VP 180 для К 7
Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7....
6 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Адаптер M
В наличии
Предзаказ
арт. 26439500
Адаптер M
Адаптер для подключения всех пистолетов (пистолет М, 96, 97) к...
870 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Щетка для чистки шерсти Щетка для чистки шерсти
В наличии
Предзаказ
арт. 26438740
Щетка для чистки шерсти
Эта щетка позволяет тщательно удалять грязь из шерсти домашних животных....
330 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Щетка для мойки колесных дисков Щетка для мойки колесных дисков
В наличии
Предзаказ
арт. 26432340
Щетка для мойки колесных дисков
Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360°...
3 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Струйная трубка 360° VP 180 S Струйная трубка 360° VP 180 S
В наличии
Предзаказ
арт. 26432540
Струйная трубка 360° VP 180 S
Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с...
3 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Всасывающий шланг SH 5 Всасывающий шланг SH 5
В наличии
Предзаказ
арт. 26431000
Всасывающий шланг SH 5
Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников...
4 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Контейнер с принадлежностями для велосипедистов Контейнер с принадлежностями для велосипедистов
В наличии
Предзаказ
арт. 26438580
Контейнер с принадлежностями для велосипедистов
Комплект аксессуаров Bike оптимально подходит для очистки велосипедов и их...
5 450 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Вращающаяся щетка WB 130 Вращающаяся щетка WB 130
В наличии
Предзаказ
арт. 26442860
Вращающаяся щетка WB 130
Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие...
4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Телескопическая струйная трубка TLA 4 Телескопическая струйная трубка TLA 4
В наличии
Предзаказ
арт. 26441900
Телескопическая струйная трубка TLA 4
Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в...
16 700 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5 Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5
В наличии
Предзаказ
арт. 26427250
Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 - К 5
Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления...
6 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект адаптеров для удлинительного шланга
В наличии
Предзаказ
арт. 26430370
Комплект адаптеров для удлинительного шланга
Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату...
4 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Мощная швабра PS 30 Мощная швабра PS 30
В наличии
Предзаказ
арт. 26441230
Мощная швабра PS 30
Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро...
5 650 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Всасывающий шланг SH 3 Всасывающий шланг SH 3
В наличии
Предзаказ
арт. 26431010
Всасывающий шланг SH 3
Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников,...
3 950 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Адаптер 9, для удлинения шлангов с разъемом EASY!Lock
В наличии
Предзаказ
арт. 41110370
Адаптер 9, для удлинения шлангов с разъемом EASY!Lock
Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления...
4 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Показать еще

Покупка необходимых аксессуаров может значительно расширить функциональные возможности вашего оборудования, а также помочь сохранить его в прекрасном состоянии в течение всего срока службы. На этой странице интернет-магазина «Керхер» вы сможете выбрать и купить запчасти и аксессуары для бытовой техники, которой пользуетесь дома или на приусадебном участке.

Наш ассортимент

В каталоге нашего интернет-магазина представлены самые различные аксессуары, которые облегчают процесс уборки. Не имеет значения, где именно вы решили навести порядок – дома или в саду: у нас вы найдете все, чтобы сделать это быстро и эффективно.

Что можно купить в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем:

  • сменные щетки для полотеров, швабр, поломоечных и подметальных машин, удалителей сорняков и другой уборочной техники;
  • телескопические удлинители для мини-моек и стеклоочистителей, позволяющие очищать поверхности на высоте;
  • фильтры, нетканые мешки, дополнительные насадки и их комплекты для пылесосов, выполняющих сухую и влажную уборку;
  • щеточные ремни и пильные цепи для садовой техники;
  • чехлы, паровые утюги и антипригарные накладки для гладильных досок;
  • сопла, насадки и наборы салфеток для пароочистителей;
  • другие аксессуары для бытовой техники «Керхер».

Что дает покупка аксессуаров. Купив несколько функциональных дополнений к бытовому оборудованию, вы не только сможете выполнять большее количество работ, но и сделаете это намного быстрее и эффективнее.

Чтобы купить нужные аксессуары для бытовой техники «Керхер», достаточно положить их в «Корзину». Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Доставка товаров осуществляется по всей территории России.

Бытовая техника
В наличии
Предзаказ
арт. 13240300
39 990 ₽ 31 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11805800
1
45 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11073900
127 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 16018880
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452390
4 000 ₽ 2 800 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452350
570 ₽ 400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452640
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452670
1 250 ₽ 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451350
2
6 200 ₽ 4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450200
1 800 ₽ 1 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450240
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451010
1 100 ₽ 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.