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Садовый инструмент и техника

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Универсальный инструмент MT CS 250/36 Универсальный инструмент MT CS 250/36
В наличии
Предзаказ
арт. 10425120
Универсальный инструмент MT CS 250/36
Сменная насадка для нашего универсального аккумуляторного инструмента MT 36 Bp:...
13 490 ₽
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Зажимной элемент
В наличии
Предзаказ
арт. 63700120
Зажимной элемент
(1)
1 900 ₽
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Сад и огород – важные составляющие жизни многих людей. Тем, кто хочет добиться хорошего урожая или красивого внешнего вида своего участка, необходимо выбрать правильный садовый инструмент и технику. Ведь от этого будет зависеть вся работа, а впоследствии и урожай. В интернет-магазине «Керхер» вы можете купить садовый инструмент и технику, а также другое оборудование для сада по выгодной цене.

Ассортимент товаров «Керхер»

В разделе садовых инструментов и техники представлено множество товаров:

  • универсальные инструменты,
  • цепные пилы,
  • воздуходувки,
  • аккумуляторные косы,
  • газонокосилки,
  • кусторезы,
  • триммеры.

Все это позволяет сделать ваш сад красивым и ухоженным с минимальными затратами времени.

Преимущества техники «Керхер»

Продукция «Керхер» обладает целым рядом преимуществ:

  • Во-первых, качество продукции. Все инструменты создаются по определенным стандартам с использованием проверенных материалов. Перед тем, как запустить массовое производство, каждая единица техники тщательно проверяется. Во-вторых, эффективность. При использовании инструментов «Керхер» для уборки или работы в саду процесс будет быстрее и эффективнее.
  • В-третьих, разнообразный ассортимент. Компания занимается выпуском множества позиций, каждая из которых представлена несколькими различными наименованиями товара.
  • В-четвертых, компактность. Большинство единиц техники обладают эргономичным дизайном, но при этом весьма эффективны.
  • В-пятых, низкое количество потребляемой мощности. Используя новейшие разработки в области техники, компания старается понизить потребление энергии.
  • В-шестых, мобильность. Благодаря встроенному аккумулятору вы сможете охватить садовый участок полностью, не путаясь при этом в проводах.

Если вы ходите получить надежные садовые инструменты и технику, обратите внимание на наш бренд. Выбирайте качественную продукцию от компании «Керхер».

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