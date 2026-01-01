8-800-1000-654
Пароочиститель SC 2 EasyFix
В наличии
Предзаказ
арт. 15126000
Пароочиститель SC 2 EasyFix
Бюджетное решение от Kärcher для наведения чистоты без применения чистящих...
17 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Паровая швабра SC 2 Upright
В наличии
Предзаказ
арт. 15135000
Паровая швабра SC 2 Upright
При тщательной очистке твердых напольных покрытий при помощи паровой швабры...
15 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix Anniversary Edition
В наличии
ХИТ ПРОДАЖ
Предзаказ
арт. 15135090
Паровая швабра SC 2 Upright EasyFix Anniversary Edition
При тщательной очистке твердых напольных покрытий при помощи паровой швабры...
16 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Паровая швабра KST 1 Upright
В наличии
НОВИНКА
Предзаказ
арт. 15135640
Паровая швабра KST 1 Upright
Легкий и тонкий аппарат вертикальной конструкции: эта бюджетная модель, подготавливаемая...
8 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Паровая швабра SC 1 Upright
В наличии
НОВИНКА
Предзаказ
арт. 15135600
Паровая швабра SC 1 Upright
Легкий и тонкий аппарат вертикальной конструкции: эта бюджетная модель, подготавливаемая...
9 690 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать

Пароочистители – это популярные приборы для уборки разнообразных поверхностей. Они могут помочь достаточно эффективно избавиться от загрязнений, а также уничтожить бактерии. Пароочистители «Керхер» позволяют провести качественную уборку дома. Они удаляют известковый налет и не оставляют после себя разводов.

Область применения

Пароочистители используются в различных помещениях:

  • жилых комнатах – аппараты применяются для борьбы с загрязнениями на мебели, одежде, игрушках, коврах, полах (ламинат, ПВХ, паркет, керамика);
  • ванных, саунах, банях – пароочистители незаменимы для очистки мыльных разводов от плитки, стекла и зеркал, борьбы с грибком, плесенью и ржавчиной в труднодоступных местах;
  • кухнях – техника способна убирать пятна и жировой налет с кухонных поверхностей, например столешниц, моек, смесителей, и бытовых приборов, таких как духовые шкафы, вытяжки.

Преимущества уборки паром

Среди главных достоинств уборки с помощью пароочистителя можно выделить:

  • использование воды без добавления моющих средств – удаление грязи и микробов происходит благодаря воздействию высоких температур;
  • безопасность для маленьких детей и людей, склонных к аллергическим реакциям;
  • универсальность применения – от различных поверхностей до мебели и одежды;
  • бережное очищение, так как данные аппараты не оставляют царапин;
  • способность нейтрализовать неприятные запахи.

Отличительные особенности пароочистителей «Керхер»

Применение пароочистителей «Керхер» не представляет угрозы для здоровья людей и животных. При этом техника отличается высокой эффективностью и хорошо удаляет грязь, микробы, вирусы и личинки насекомых. Многие модели пароочистителей «Керхер» способны нагревать воду всего лишь за 30 секунд. К тому же в комплектацию к более старшим моделям включены дополнительные съемные контейнеры, с помощью которых возможна практически беспрерывная работа устройства. Также пароочиститель можно дополнить разными функциональными элементами, например насадками и щетками. Узнать цены на изделия, а также купить пароочистители бренда «Керхер» можно онлайн в нашем интернет-магазине. Доставка осуществляется по всей России.

