В современном мире достаточно много разнообразных моделей пылесосов. Встречаются вертикальные, моющие, ручные. Каждый вид предназначен для конкретных целей. Например, вертикальные прекрасно подойдут для сухой уборки дома, моющие – для влажной, ручные − компактны в хранении и удобны в использовании. Компания «Керхер» предлагает вам купить необходимую технику с доставкой.

Преимущества моющих пылесосов

Универсальность. Моющие пылесосы хорошо подходят как для влажной, так и для сухой уборки. Их можно использовать для очистки твердых и текстильных напольных покрытий. Моющие аппараты работают по принципу распыления-экстракции, что позволяет удалить въевшиеся пятна и освежить напольное покрытие.

Наличие различных насадок. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для удаления конкретного вида загрязнения с разных объектов. Например, в комплекте некоторых моделей моющих пылесосов «Керхер» можно найти моющие насадки, щелевые, а также специальные для мягкой мебели. Кроме того, избавляет от необходимости покупать различные аксессуары дополнительно.

Экономия времени и сил. Моющие пылесосы имеют два отдельных контейнера: для чистой и грязной воды. Это позволяет менять воду только в одном резервуаре, не доставая при этом второй. Благодаря этому можно сэкономить время и силы во время уборки. Уборка с таким аппаратом станет легче, а мыть полы дополнительно уже не придется.

