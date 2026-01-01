Моющие пылесосы

8-800-1000-654
Моющий пылесос SE 2 Spot
арт. 10814100
Моющий пылесос SE 2 Spot
Компактный и простой в использовании моющий пылесос SE 2 Spot...
17 790 ₽
Моющий пылесос SE 2 Spot Care
арт. 10814200
Моющий пылесос SE 2 Spot Care
Компактный и простой в использовании моющий пылесос SE 2 Spot...
18 890 ₽
Моющий пылесос SE 3 Compact Home
арт. 10815300
Моющий пылесос SE 3 Compact Home
Мощный и энергоэффективный моющий пылесос демонстрирует впечатляющие результаты при глубокой...
22 790 ₽
Моющий пылесос SE 3 Compact Home Floor
арт. 10815330
Моющий пылесос SE 3 Compact Home Floor
Мощный и энергоэффективный моющий пылесос демонстрирует впечатляющие результаты при глубокой...
25 990 ₽
Моющий пылесос SE 4
арт. 10811500
Моющий пылесос SE 4
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку...
35 490 ₽
Моющий пылесос SE 5 Car
арт. 10812310
Моющий пылесос SE 5 Car
Моющий пылесос SE 5 обеспечивает тщательную, глубокую очистку текстильных поверхностей,...
40 790 ₽
Моющий пылесос SE 4 Plus
арт. 10811700
Моющий пылесос SE 4 Plus
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку...
41 290 ₽
Моющий пылесос SE 4 Plus Special
арт. 10811710
Моющий пылесос SE 4 Plus Special
Моющий пылесос SE 4 обеспечивает удобную и особенно тщательную очистку...
43 990 ₽
Моющий пылесос SE 5
арт. 10812300
Моющий пылесос SE 5
Моющий пылесос SE 5 обеспечивает тщательную, глубокую очистку текстильных поверхностей,...
47 490 ₽
Моющий пылесос SE 5 Upholstery
арт. 10812340
Моющий пылесос SE 5 Upholstery
Моющий пылесос SE 5 обеспечивает тщательную, глубокую очистку текстильных поверхностей,...
50 990 ₽
Моющий пылесос SE 6 Signature Line
арт. 10811900
Моющий пылесос SE 6 Signature Line
Моющий пылесос SE 6 Signature Line гарантирует наведение гигиенической чистоты,...
53 290 ₽
В современном мире достаточно много разнообразных моделей пылесосов. Встречаются вертикальные, моющие, ручные. Каждый вид предназначен для конкретных целей. Например, вертикальные прекрасно подойдут для сухой уборки дома, моющие – для влажной, ручные − компактны в хранении и удобны в использовании. Компания «Керхер» предлагает вам купить необходимую технику с доставкой.

Преимущества моющих пылесосов

Универсальность. Моющие пылесосы хорошо подходят как для влажной, так и для сухой уборки. Их можно использовать для очистки твердых и текстильных напольных покрытий. Моющие аппараты работают по принципу распыления-экстракции, что позволяет удалить въевшиеся пятна и освежить напольное покрытие.

Наличие различных насадок. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для удаления конкретного вида загрязнения с разных объектов. Например, в комплекте некоторых моделей моющих пылесосов «Керхер» можно найти моющие насадки, щелевые, а также специальные для мягкой мебели. Кроме того, избавляет от необходимости покупать различные аксессуары дополнительно.

Экономия времени и сил. Моющие пылесосы имеют два отдельных контейнера: для чистой и грязной воды. Это позволяет менять воду только в одном резервуаре, не доставая при этом второй. Благодаря этому можно сэкономить время и силы во время уборки. Уборка с таким аппаратом станет легче, а мыть полы дополнительно уже не придется.

Причины выбрать компанию «Керхер»

Моющие пылесосы от компании «Керхер» отличаются высоким качеством и выгодной стоимостью. Подробное описание каждой модели доступно на сайте. В интернет-магазине вы можете купить пылесос быстро, не выходя при этом из дома. Доставка осуществляется по всей России. По любым вопросам вы можете связаться с нашими специалистами, позвонив по телефону горячей линии.

