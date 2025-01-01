Пылесосы сухой уборки

В последнее время все большую популярность набирают клининговые агентства. К этому привело несколько факторов: стремительное течение жизни, загруженность на работе, отсутствие времени на уборку. Тут на помощь и приходит клининг. Для того чтобы сделать уборку быстро и справиться со всеми загрязнениями, персоналу данных агентств приходится пользоваться только хорошей и качественной техникой. К ней относятся и профессиональные пылесосы. Но таким устройством можно пользоваться и в других сферах деятельности, например при ремонте, строительстве. Купить профессиональные пылесосы вы можете в интернет-магазине «Керхер».
Профессиональные пылесосы: классы и преимущества
Профессиональные пылесосы подходят как для сухой, так и для влажной уборки. В нашем каталоге представлены модели для влажной и сухой уборки, работающие от сети 220 В и аккумуляторных батарей. Хорошим выбором для вашего объекта может быть щеточный пылесос с тройной системой фильтрации или электровеник профессионального назначения. Пользователям предлагаются модели классов:
- Tact – используются в основном на промышленных предприятиях, поэтому снабжены автоматической системой очистки фильтра, что значительно облегчает работу;
- Ар – универсальные, способные убирать сухой мусор и удалять пролитые жидкости.
Стандартные модели используются клининговыми компаниями и химчистками: они подойдут для чистки полов, ковров, мебели. Это может быть и пылесос для сухой уборки, и моющий.
Преимущества профессиональных пылесосов
- Мощность. Она больше, чем у стандартного пылесоса.
- Высокое качество сборки.
- Долговечность.
- Удобство в использовании.
- Инновационные технологии при устройстве фильтрации.
Преимущества покупки в «Керхер»
- Качество техники, которое с каждым разом становится все выше.
- Наличие гарантии, которая действует на протяжении 2 лет (подробнее можно посмотреть в карточке нужного товар или в разделе «Гарантийные обязательства»).
- Экологичность, предполагающая, что в состав производимых устройств не входят тяжелые металлы.
- Доставка, в том числе по России.
Выбирайте «Керхер» − выбирайте качество по отличной цене.