Пылесосы сухой уборки

Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic
В наличии
Предзаказ
арт. 15271970
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic
Малый вес, высокая сила всасывания и высокая надежность: эти решающие...
18 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 8/1 Classic
В наличии
Предзаказ
арт. 15271600
Пылесос сухой уборки T 8/1 Classic
Легкий и прочный пылесос сухой уборки T 8/1 Classic с...
19 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 14/1 Classic
В наличии
Предзаказ
арт. 15271700
Пылесос сухой уборки T 14/1 Classic
Легкий, прочный, недорогой: пылесос сухой уборки Т 14/1 Classic предлагает...
19 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
В наличии
Предзаказ
арт. 15273080
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Специальное решение для клининга: пылесос сухой уборки T 10/1 Adv...
35 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 15/1 Adv
В наличии
Предзаказ
арт. 13553040
Пылесос сухой уборки T 15/1 Adv
Пылесос T 15/1 Adv отличается высокой надежностью и изготовлен на...
38 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 15/1 Adv HEPA
В наличии
НОВИНКА
Предзаказ
арт. 13553070
Пылесос сухой уборки T 15/1 Adv HEPA
Пылесос T 15/1 Adv HEPA, предназначенный для уборки с соблюдением...
43 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Щеточный пылесос Пылесос CV 30/1
В наличии
Предзаказ
арт. 10231210
Щеточный пылесос Пылесос CV 30/1
Вертикальный щеточный пылесос CV 30/1 обладает запатентованной центробежной муфтой, тройной...
65 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Щеточный пылесос CV 38/2 *EU
В наличии
Предзаказ
арт. 10333350
Щеточный пылесос CV 38/2 *EU
Отвечает высочайшим требованиям к эргономичности, производительности и качеству уборки: легкий...
цена по запросу
Запросить цену
Щеточный пылесос CV 48/2 *EU
В наличии
Предзаказ
арт. 10573280
Щеточный пылесос CV 48/2 *EU
Эргономичный и производительный щеточный пылесос CV 48/2 с аксессуарами, держателями...
цена по запросу
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ
Пылесос сухой уборки Karcher T 7/1 Classic
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки Karcher T 7/1 Classic
Легкость и эргономичность: Компактный пылесос для сухой уборки T 7/1...
16 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Высокая экологичность, прочность и долговечность: пылесос сухой уборки T 11/1...
18 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки Karcher T 7/1 Classic Adv
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки Karcher T 7/1 Classic Adv
Пылесос T 7/1 Classic Adv впечатляет эргономичной конструкцией, хорошим соотношением...
18 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 11/1 Classic HEPA
Решение для экономичной и гигиеничной уборки: наш пылесос сухой уборки...
21 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 8/1 L *EU
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 8/1 L *EU
цена по запросу
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv
Специальное решение для клининга: пылесос сухой уборки T 10/1 Adv...
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ
Электровеник EB 30/1 Li-Ion
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Электровеник EB 30/1 Li-Ion
Компания Kärcher вывела на рынок новый аккумуляторный электровеник профессионального назначения...
31 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 10/1
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 10/1
Сверхтихий, долговечный и экологичный: пылесос сухой уборки T 10/1, изготовленный...
35 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 15/1
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 15/1
Сверхтихий, долговечный и экологичный: пылесос сухой уборки T 15/1, изготовленный...
38 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылесос сухой уборки T 10/1 Adv HEPA
Надежный, сверхтихий и гарантирующий соблюдение требований гигиены: пылесос T 10/1...
40 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
HV 1/1 Bp Fs Pack
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
HV 1/1 Bp Fs Pack
Оптимальное решение для клининга: легкий, мощный и универсальный ручной аккумуляторный...
цена по запросу
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ
Пылеос сухой уборки T 12/1 eco!efficiency
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Пылеос сухой уборки T 12/1 eco!efficiency
Тихий и энергоэффективный, маневренный и устойчивый против опрокидывания, удобный в...
цена по запросу
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ
Аккумуляторный пылесос сухой уборки T 9/1 Bp Pack
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный пылесос сухой уборки T 9/1 Bp Pack
Широкие функциональные возможности в сочетании с высокой силой всасывания и...
119 000 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Щеточный пылесос CV 48/2 Adv *EU
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Щеточный пылесос CV 48/2 Adv *EU
Щеточный пылесос CV 48/2 Adv отличается прекрасным соотношением цены и...
цена по запросу
ВЗЯТЬ В АРЕНДУ

В последнее время все большую популярность набирают клининговые агентства. К этому привело несколько факторов: стремительное течение жизни, загруженность на работе, отсутствие времени на уборку. Тут на помощь и приходит клининг. Для того чтобы сделать уборку быстро и справиться со всеми загрязнениями, персоналу данных агентств приходится пользоваться только хорошей и качественной техникой. К ней относятся и профессиональные пылесосы. Но таким устройством можно пользоваться и в других сферах деятельности, например при ремонте, строительстве. Купить профессиональные пылесосы вы можете в интернет-магазине «Керхер».

Профессиональные пылесосы: классы и преимущества

Профессиональные пылесосы подходят как для сухой, так и для влажной уборки. В нашем каталоге представлены модели для влажной и сухой уборки, работающие от сети 220 В и аккумуляторных батарей. Хорошим выбором для вашего объекта может быть щеточный пылесос с тройной системой фильтрации или электровеник профессионального назначения. Пользователям предлагаются модели классов:

  • Tact – используются в основном на промышленных предприятиях, поэтому снабжены автоматической системой очистки фильтра, что значительно облегчает работу;
  • Ар – универсальные, способные убирать сухой мусор и удалять пролитые жидкости.

Стандартные модели используются клининговыми компаниями и химчистками: они подойдут для чистки полов, ковров, мебели. Это может быть и пылесос для сухой уборки, и моющий.

Преимущества профессиональных пылесосов

  • Мощность. Она больше, чем у стандартного пылесоса.
  • Высокое качество сборки.
  • Долговечность.
  • Удобство в использовании.
  • Инновационные технологии при устройстве фильтрации.

Преимущества покупки в «Керхер»

  • Качество техники, которое с каждым разом становится все выше.
  • Наличие гарантии, которая действует на протяжении 2 лет (подробнее можно посмотреть в карточке нужного товар или в разделе «Гарантийные обязательства»).
  • Экологичность, предполагающая, что в состав производимых устройств не входят тяжелые металлы.
  • Наличие гарантии на устройство.
  • Доставка, в том числе по России.

Выбирайте «Керхер» − выбирайте качество по отличной цене.

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.