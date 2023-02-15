Электровеник EB 30/1 Li-Ion

Описание
Включение и выключение аппарата EB 30/1 Li-Ion осуществляются ножным выключателем. Плоская рабочая головка (высота 90 мм) позволяет очищать пол под радиаторами отопления или предметами мебели и удалять мусор вплотную к стенам (промежуток не превышает 2 мм). Телескопическая штанга с рукояткой подгоняется под рост пользователя и благодаря карданному шарниру отклоняется во всех направлениях. На время перерывов в работе она может быть зафиксирована в вертикальном положении. Отсутствие кабеля практически исключает затраты времени на подготовку к работе. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 30 мин при чистке ковров и 45 мин при чистке твердых напольных покрытий. Продолжительность заряда аккумулятора входящим в комплект поставки быстрозарядным устройством составляет 110 минут. Таким образом, использование сменных аккумуляторов обеспечивает практически непрерывную уборку.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Простота замены аккумулятора
Мощный литий-ионный аккумулятор легко снимается и быстро заменяется другим аккумулятором.
Замена щетки без применения инструментов
Цилиндрическая щетка легко снимается для очистки или замены.
Быстрозарядное устройство
Быстрый заряд и большая продолжительность работы: аккумулятор полностью заряжается меньше чем за 2 часа.
Характеристики
Бренд
Керхер
Параметры электросети (В/Гц)
220 - 240 / 50 - 60
Масса (без принадлежностей) (кг)
2,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм)
250 x 300 x 1340
Напряжение (В)
7,2
Емкость (Ач)
2,6
Уровень звукового давления (дБ(А))
56
Объем мусоросборника (л)
1
Рабочая ширина (мм)
300
Вес с упаковкой (кг)
2.8
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (см)
28,5x13x37
Комплектация
- Аккумулятор 7,2 В / 2,6 Ач (1шт.)
- Быстрозарядное устройство BC 1/1.8
- Стандартная роликовая щетка
Документация
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0 Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Расширенная гарантия
Собственные сервисные центры
Немецкое качество
Устойчивое развитие
Решения для самых разных задач
Доставка по всей РФ
Ранее просмотренные товары