Электровеник EB 30/1 Li-Ion

Описание

Включение и выключение аппарата EB 30/1 Li-Ion осуществляются ножным выключателем. Плоская рабочая головка (высота 90 мм) позволяет очищать пол под радиаторами отопления или предметами мебели и удалять мусор вплотную к стенам (промежуток не превышает 2 мм). Телескопическая штанга с рукояткой подгоняется под рост пользователя и благодаря карданному шарниру отклоняется во всех направлениях. На время перерывов в работе она может быть зафиксирована в вертикальном положении. Отсутствие кабеля практически исключает затраты времени на подготовку к работе. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 30 мин при чистке ковров и 45 мин при чистке твердых напольных покрытий. Продолжительность заряда аккумулятора входящим в комплект поставки быстрозарядным устройством составляет 110 минут. Таким образом, использование сменных аккумуляторов обеспечивает практически непрерывную уборку.