Аксессуары для минимоек
Аксессуары для профессиональных пылесосов
Аксессуары поломоечных машин
Аксессуары для профессиональной садовой техники
Аксессуары подметальных машин
Аксессуары для моющих пылесосов
Аккумуляторы и зарядные устройства
Аксессуары для индустриальной техники
Фильтр тонкой очистки воды с адаптером
арт. 47301020
Фильтр тонкой очистки воды с адаптером
Фильтр тонкой очистки, размер ячеек 125 мкм, макс. температура 50...
6 600 ₽
Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
арт. 41120630
Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Надежная, высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1,...
20 900 ₽
Роторная форсунка для промывки труб D21/040
арт. 47650010
Роторная форсунка для промывки труб D21/040
Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения....
24 500 ₽
Пенная насадка Керхер – трубка для пенной чистки с баллоном
арт. 63946680
Пенная насадка Керхер – трубка для пенной чистки с баллоном
Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном...
17 000 ₽
Комплект сопел для FR, 450 l/h - 500 l/h
арт. 26404820
Комплект сопел для FR, 450 l/h - 500 l/h
Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает...
7 000 ₽
Удлинительный шланг для FRV 30 Me и FRV 50 Me
арт. 44410400
Удлинительный шланг для FRV 30 Me и FRV 50 Me
Удлинительный шланг FRV 30
16 500 ₽
Шланг высокого давления, долговечный, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
арт. 63913510
Шланг высокого давления, долговечный, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Шланг высокого давления. Рассчитан на давление до 400 бар DN...
29 500 ₽
Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар
арт. 63900300
Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар
Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для...
40 000 ₽
Струйная трубка для очистки днищ Струйная трубка для очистки днищ
арт. 41120320
Струйная трубка для очистки днищ
С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев...
28 400 ₽
Струйная трубка, 400 mm, поворотная
арт. 41120240
Струйная трубка, 400 mm, поворотная
Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.
12 800 ₽
Ниппель с наружной резьбой
арт. 21150010
Ниппель с наружной резьбой
Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.
6 200 ₽
Струйная трубка, 1550 mm, поворотная 41120180
арт. 41120180
Струйная трубка, 1550 mm, поворотная 41120180
Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм.
23 300 ₽
Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм
арт. 57630170
Сопло для промывки труб 050, 3 x 30°, 30 мм
Сопло для промывки труб с внутренней резьбой. С различными направлениями...
5 050 ₽
Удлиненный пистолет Easy Press
арт. 47755290
Удлиненный пистолет Easy Press
Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером....
21 400 ₽
Струйная трубка, 840 mm, поворотная
арт. 47606630
Струйная трубка, 840 mm, поворотная
Струйная трубка 850 мм из высококачественной нержавеющей стали с резьбовым...
17 500 ₽
Шланг высокого давления, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
арт. 63912380
Шланг высокого давления, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым...
12 900 ₽
Пистолет EASY!Force Advanced Пистолет EASY!Force Advanced
арт. 41180050
Пистолет EASY!Force Advanced
Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета...
17 500 ₽
Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
арт. 41120530
Трубка для пенной чистки с баллоном Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Для аппаратов высокого давления с производительностью 350-600 л/ч: новая, прочная...
15 200 ₽
Шланг высокого давления, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
арт. 61100340
Шланг высокого давления, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с...
12 900 ₽
Сопло для промывки труб 065, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм
арт. 57630200
Сопло для промывки труб 065, 1 струя вперед, 3 x 30°, 16 мм
С внутренней резьбой, с различными направлениями струи для тщательной и...
5 050 ₽
Струйная трубка, 2050 mm, поворотная 41120210
арт. 41120210
Струйная трубка, 2050 mm, поворотная 41120210
Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм.
25 600 ₽
Струйная трубка, 550 мм, без вращения
арт. 47606650
Струйная трубка, 550 мм, без вращения
Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в...
11 000 ₽
Шланг высокого давления, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5
арт. 63900310
Шланг высокого давления, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5
Чтобы расширить рабочий диапазон аппарата высокого давления. С 2 разъемами...
27 000 ₽
Грязевая фреза, малый, 035
арт. 41140190
Грязевая фреза, малый, 035
Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 035), формирующая вращающуюся точечную...
12 800 ₽
Техника «Керхер» позволяет быстро и качественно проводить уборки, очищать от мусора территории и помещения большой площади. Использование специальных аксессуаров может помочь значительно расширить функциональные возможности и решить ряд специфических уборочных задач. В нашем интернет-магазине вы можете выбрать и купить оригинальные и аксессуары Kärcher для профессионального оборудования.

Наши предложения

В каталоге «Керхер» представлен широкий ассортимент оригинальной продукции бренда. Мы предлагаем приобрести аксессуары. Они значительно расширяют возможности исходного оборудования. Например, телескопическая расширительная трубка для мини-мойки позволит быстро и эффективно очистить высоко расположенные поверхности, а специальный комплект насадок поможет убрать стойкую грязь из кровельных желобов и водосточных труб. Такие же функциональные аксессуары можно подобрать для профессиональных пылесосов, систем очистки воздуха, поломоечных и подметальных машин.

Как правильно выбрать

Для правильного выбора аксессуаров следует учитывать задачи, для которых вы собираетесь использовать оборудование. При подборе комплектующих и запчастей учитывайте, какие рабочие части более всего подвержены износу. Всегда лучше иметь определенный запас деталей, чтобы они были под рукой, когда понадобится замена неисправного элемента. Это значительно уменьшит непроизводительные потери времени.

Чтобы купить аксессуары Kärcher, заполните заявку через «Корзину». За помощью и консультацией вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. Звоните им по контактным телефонам, указанным на сайте.

Бытовая техника
арт. 13240300
39 990 ₽ 31 990 ₽
арт. 11805800
45 990 ₽
арт. 11073900
127 990 ₽
арт. 16018880
14 990 ₽
арт. 26452390
4 000 ₽ 2 800 ₽
арт. 26452350
570 ₽ 400 ₽
арт. 26452640
820 ₽ 550 ₽
арт. 26452670
1 250 ₽ 900 ₽
арт. 26451350
6 200 ₽ 4 300 ₽
арт. 26450200
1 800 ₽ 1 250 ₽
арт. 26450240
820 ₽ 550 ₽
арт. 26451010
1 100 ₽ 750 ₽
