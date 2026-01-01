8-800-1000-654
0 0

Бытовая техника

Мойки высокого давления
Мойки высокого давления
Хозяйственные пылесосы
Хозяйственные пылесосы
Пылесосы
Пылесосы
Моющие пылесосы
Моющие пылесосы
Роботы-пылесосы
Роботы-пылесосы
Пароочистители
Пароочистители
Стеклоочистители
Стеклоочистители
Электрошвабры
Электрошвабры
Воздухоочистители
Воздухоочистители
Паропылесос
Паропылесос
Садовая техника
Садовая техника
Насосы
Насосы
Системы полива и орошения
Системы полива и орошения
Подметальные машины
Подметальные машины
Аппараты для чистки террас
Аппараты для чистки террас
Электровеник
Электровеник
Полотер
Полотер
Чистящие средства для бытовой техники
Чистящие средства для бытовой техники
Аксессуары для бытовой техники
Аксессуары для бытовой техники
Сувенирная продукция
Сувенирная продукция
Бытовая техника Anniversary Edition
Бытовая техника Anniversary Edition
Signature Line
Signature Line
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Мойка высокого давления K 4 Power Control Мойка высокого давления K 4 Power Control
В наличии
Предзаказ
арт. 13240300
Мойка высокого давления K 4 Power Control
Предусматривает поддержку мобильного помощника из приложения Kärcher Home & Garden:...
31 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Мойка высокого давления K 3 Compact Мойка высокого давления K 3 Compact
В наличии
Предзаказ
арт. 16762000
Мойка высокого давления K 3 Compact
Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления...
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Мойка высокого давления K 5 Basic Мойка высокого давления K 5 Basic
В наличии
Предзаказ
арт. 11805800
Мойка высокого давления K 5 Basic
Аппарат высокого давления K 5 Basic с двигателем водяного охлаждения...
45 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Мойка высокого давления K 5 Power Control Мойка высокого давления K 5 Power Control
В наличии
Предзаказ
арт. 13245500
Мойка высокого давления K 5 Power Control
Для уборки с максимальным контролем: аппарат высокого давления K 5...
39 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Мойка высокого давления K 3 Мойка высокого давления K 3
В наличии
Предзаказ
арт. 16018880
Мойка высокого давления K 3
Модель Karcher K 3 идеальна для периодического использования. Она поможет...
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Герметизирующий хомут Герметизирующий хомут
В наличии
Предзаказ
арт. 26452350
Герметизирующий хомут
Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher...
400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Распылитель для полива Распылитель для полива
В наличии
Предзаказ
арт. 26452640
Распылитель для полива
Маленький, удобный и простой в использовании распылитель. Подойдет для простых...
550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Регулируемый распылитель для полива Регулируемый распылитель для полива
В наличии
Предзаказ
арт. 26452670
Регулируемый распылитель для полива
Простой полив в зависимости от потребности. С плавной регулировкой потока...
900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV
В наличии
Предзаказ
арт. 26451350
Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV
Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным...
4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Дождеватель круговой RS 120/2 Дождеватель круговой RS 120/2
В наличии
Предзаказ
арт. 26450200
Дождеватель круговой RS 120/2
Дождеватель круговой RS 120/2. Зона орошения: при 2 барах диаметр...
1 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Дождеватель круговой на пике CS 90 spike Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
В наличии
Предзаказ
арт. 26450240
Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
Дождеватель круговой на колышке-пике. CS 90 spike, диаметр полива 9...
550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Латунный трехсторонний соединитель
В наличии
Предзаказ
арт. 26451010
Латунный трехсторонний соединитель
Для соединения 3 шлангов или ремонта поврежденного шланга.
750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Тройник для соединения шлангов Тройник для соединения шлангов
В наличии
Предзаказ
арт. 26450090
Тройник для соединения шлангов
Тройник для быстросъемного соединения шлангов
300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ручная подметальная машина S 4 Twin Ручная подметальная машина S 4 Twin
В наличии
Предзаказ
арт. 17663600
Ручная подметальная машина S 4 Twin
Две боковые щетки, 20-литровый объем мусоросборника и ширина заметания 680...
22 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ручная подметальная машина S 4 Ручная подметальная машина S 4
В наличии
Предзаказ
арт. 17663200
Ручная подметальная машина S 4
20-литровый объем мусоросборника, боковая щетка и ширина заметания 510 мм:...
20 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ручная подметальная машина S 6 Ручная подметальная машина S 6
В наличии
Предзаказ
арт. 17664200
Ручная подметальная машина S 6
38-литровый объем мусоросборника, боковая щетка и ширина заметания 670 мм:...
42 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ручная подметальная машина S 6 Twin Ручная подметальная машина S 6 Twin
В наличии
Предзаказ
арт. 17664600
Ручная подметальная машина S 6 Twin
Идеально для больших и широких площадей и тщательной уборки до...
46 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный хозяйственные пылесосы WD 1 Compact Battery Set Аккумуляторный хозяйственные пылесосы WD 1 Compact Battery Set
В наличии
Предзаказ
арт. 11983010
Аккумуляторный хозяйственные пылесосы WD 1 Compact Battery Set
Не зависимый от источника электричества и универсальный в работе: компактный...
26 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18 Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18
В наличии
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 16280000
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18
Компактный хозяйственный пылесос начального уровня WD 2 Plus V-12/4/18 впечатляет...
10 390 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C
В наличии
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 16280090
Хозяйственный пылесос WD 2 Plus V-12/4/18/C
С функцией выдувания и неразборным патронным фильтром: хозяйственный пылесос WD...
11 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Хозяйственный пылесос WD 3 P S V-17/4/20 Хозяйственный пылесос WD 3 P S V-17/4/20
В наличии
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 16281900
Хозяйственный пылесос WD 3 P S V-17/4/20
Пылесос WD 3 P S V-17/4/20, оснащенный 17-литровым мусоросборником из...
13 150 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20 Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20
В наличии
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 16281350
Хозяйственный пылесос WD 3 S V-17/4/20
Пылесос WD 3 S V-17/4/20 с 17-литровым мусоросборником из нержавеющей...
14 890 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Хозяйственный пылесос WD 5 S V-25/5/22 Хозяйственный пылесос WD 5 S V-25/5/22
В наличии
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 16283500
Хозяйственный пылесос WD 5 S V-25/5/22
Мощное решение: пылесос WD 5 S V-25/5/22, оснащенный 25-литровым мусоросборником...
27 890 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T
В наличии
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Предзаказ
арт. 16283130
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T
Хозяйственный пылесос WD 6 P V-25/8/22/T, оснащенный штепсельной розеткой для...
34 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Показать еще

Компания «Керхер» предлагает вам огромный выбор бытовой техники для сада и дома. В интернет-магазине вы сможете найти товары высокого качества по выгодной цене, что является неоспоримым преимуществом.

Почему стоит выбрать именно «Керхер»?

Выбирая технику «Керхер», вы получаете ряд преимуществ.

  • Во-первых, большой выбор бытовой техники. В нашем каталоге представлено множество наименований товаров. Вы сможете подобрать инвентарь исходя из ваших потребностей и возможностей.
  • Во-вторых, наличие запчастей. При возникновении необходимости в починке техники вы всегда сможете без особых усилий отремонтировать аппарат, в случае поломки.
  • В-третьих, высокая эффективность оборудования. Несмотря на компактные размеры, наша техника легко решит поставленные задачи, при этом ресурсы будут расходоваться более экономично.
  • В-четвертых, экологичность. При изготовлении бытовой техники не используются тяжелые металлы и материалы, способные нанести вред окружающей среде.
  • В-пятых, легкость в покупке. Благодаря нашему интернет-магазину вы сможете быстро выбрать и купить нужный вам инвентарь. Достаточно лишь найти интересующий вас товар, добавить в «Корзину» и оформить заказ. Также есть возможность приобретения техники в один клик, что экономит ваше время.
  • В-шестых, возможность доставки в Москву и другие регионы России. Если вы живете в другом регионе (не в Москве или Московской области), то это не проблема, так как «Керхер» осуществляет доставку и по России.
  • В-седьмых, долгий срок службы. Оборудование «Керхер» производится по стандартам ISO, что гарантирует его долгую службу.
  • В-восьмых, наличие гарантии на все категории товаров. Она зависит от типа оборудования. Посмотреть сроки можно в карточке самого товара или в разделе «Гарантийные обязательства».

Заказать бытовую технику вы можете через интернет-магазин или по телефону горячей линии. Выбирайте «Керхер» – выбирайте качественное оборудование.

Бытовая техника
В наличии
Предзаказ
арт. 13240300
39 990 ₽ 31 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 16762000
1
17 790 ₽ 14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11805800
1
45 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 13245500
49 990 ₽ 39 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 16018880
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452350
570 ₽ 400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452640
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452670
1 250 ₽ 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451350
2
6 200 ₽ 4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450200
1 800 ₽ 1 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450240
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451010
1 100 ₽ 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину

Используя наш сайт, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных и с тем, что мы будем использовать файлы cookie. Подробнее по ссылке.

Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.