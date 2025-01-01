8-800-1000-654
0 0

Садовая техника

Высоторезы
Высоторезы
Сучкорезы
Сучкорезы
Цепные пилы
Цепные пилы
Воздуходувки
Воздуходувки
Ножницы садовые
Ножницы садовые
Кусторезы
Кусторезы
Газонокосилки
Газонокосилки
Аксессуары для бытовой садовой техники
Аксессуары для бытовой садовой техники
Товаров 37
очистить фильтр
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Товаров 37
Сбросить
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery
В наличии
Предзаказ
арт. 14440010
Аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery
Простой в обращении универсальный инструмент, прекрасно подходящий для ухода за...
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery
В наличии
Предзаказ
арт. 14442000
Аккумуляторные ножницы для травы GSH 18-20 Battery
Решение «2 в 1»: аккумуляторные ножницы GSH 18-20 Battery позволяют...
7 390 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery
В наличии
Предзаказ
арт. 14442500
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery
Мощный инструмент, оснащенный поворачивающейся в секторе 180° рукояткой, 2-ступенчатым регулятором...
12 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery
В наличии
Предзаказ
арт. 14444720
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery
Гарантирует аккуратное скашивание травы даже на небольших уклонах: мощная аккумуляторная...
42 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.) Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)
В наличии
Предзаказ
арт. 24440220
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)
Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с...
3 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Устройство быстрой зарядки Устройство быстрой зарядки
В наличии
Предзаказ
арт. 24450330
Устройство быстрой зарядки
Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5...
8 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумулятор Battery Power 36/25 Аккумулятор Battery Power 36/25
В наличии
Предзаказ
арт. 24450300
Аккумулятор Battery Power 36/25
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач...
22 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Зарядное устройство BC Adv, 220-240V
В наличии
Предзаказ
арт. 28521820
Зарядное устройство BC Adv, 220-240V
Компактное и легкое зарядное устройство BC Adv для зарядки литий-ионных...
4 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Пильная цепь для PSW 18-20 Battery
В наличии
Предзаказ
арт. 24440180
Пильная цепь для PSW 18-20 Battery
Низкий уровень вибраций и простота замены: пильная цепь для 20-сантиметровой...
1 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Плечевой ремень Плечевой ремень
В наличии
Предзаказ
арт. 24452420
Плечевой ремень
Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень,...
2 350 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Телескопический удлинитель для PGS 4-18 Телескопический удлинитель для PGS 4-18
В наличии
Предзаказ
арт. 24452470
Телескопический удлинитель для PGS 4-18
Купить дешевле в поврежденной упаковке
7 650 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный триммер для стрижки газона LTR 18-25 Battery Set Аккумуляторный триммер для стрижки газона LTR 18-25 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный триммер для стрижки газона LTR 18-25 Battery Set
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery Set поставляется с аккумулятором и...
14 690 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная цепная пила, высоторез PSW 18-20 Battery Аккумуляторная цепная пила, высоторез PSW 18-20 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная цепная пила, высоторез PSW 18-20 Battery
Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery, позволяющий легко добраться до любых...
10 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Сучкорез TLO 18–32 Battery Сучкорез TLO 18–32 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Сучкорез TLO 18–32 Battery
Обрезка одним нажатием кнопки: аккумуляторный сучкорез, оснащенный высококачественным обводным ножом,...
13 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная цепная пила CNS 36-35 Battery
С шиной большой длины и высокой скоростью движения пильной цепи:...
21 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 2 Battery
Мощный аккумуляторная воздуходувка на 18 Вольтной платформе от Kärcher. Скорость...
5 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная воздуходувка LBL 4 Battery
Мощный и мобильный аппарат: беспроводная воздуходувка на платформе 36 В...
11 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез PHG 18-45 Battery Аккумуляторный кусторез PHG 18-45 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный кусторез PHG 18-45 Battery
Обрезать высокие кустарники без применения лестницы позволяет аккумуляторный кусторез на...
8 000 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery Set Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery Set
В комплекте с аккумулятором и зарядным устройством: аккумуляторный кусторез HGE...
11 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный кусторез HGE 36-60 Battery Set
В расчете на максимальные запросы: мощный аккумуляторный кусторез HGE 36-60...
34 290 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-45 Battery
Легкий инструмент для выполнения работ без больших усилий: аккумуляторный кусторез...
7 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery Set Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery Set
В комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством: аккумуляторный кусторез HGE...
21 000 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторный кусторез HGE 18-50 Battery
С поворачивающейся на 180° рукояткой и практичной насадкой для удаления...
8 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery
Решение для легкого ухода за газонами: аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40...
25 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Показать еще

Для того, чтобы поддерживать красоту и ухоженность садового участка, требуется внушительная затрата сил и времени. На придомовых территориях нужно облагородить газон, огород, живые изгороди, культивировать кустарники и деревья, провести уборку, полив и мн. др. Для того, чтобы упростить данные работы, компания «Керхер» создала множество моделей садового оборудования и инструмента. Производителем выпускаются устройства как аккумуляторного типа, так и электрического. Высокие показатели продаж компании «Керхер» говорят о доверии и признании покупателей.

Виды садовой техники и сфера ее применения

Садовая техника «Керхер» отличается своим качеством, удобством эксплуатации и способностью выполнения различных работ. Данные инструменты могут помочь в решении практически любой хозяйственной задачи, связанной с растениями.

Уход за деревьями. Для этой деятельности отлично подходят:

  • сучкорезы – ножницы для работы с мелкими и средними ветками растений;
  • высоторезы – способны помогать в обрезке высоких деревьев без дополнительных средств подъема;
  • цепные пилы – мощный и функциональный инструмент для обрезки и спила деревьев.

Стрижка и уход за небольшой растительностью. В данных работах могут пригодиться:

  • кусторезы – устройства, которые предназначены для создания живых изгородей, а также для ухода за ними. Могут быть ручными, бензиновыми, электрическими и аккумуляторными, последние сегодня находятся на пике своей популярности.

Обработка газонов. Здесь помощниками станут:

  • газонокосилки – оборудование, предназначенное для благоустройства газонных территорий, скашивания ненужной растительности и создания ровного ландшафта местности;
  • триммеры – газонокосилки с ручной конструкцией;
  • ножницы для травы – инструмент для стрижки небольших мягких растений;
  • удалители сорняков – срезают сорняки под корень, например на садовых дорожках.

Уборка и полив территории. Тут на помощь придут:

  • воздуходувки – оборудование, предназначенное для сдувания опавшей листвы и мусора, некоторые модели могут работают как садовый пылесос и измельчитель;
  • оросители – инструмент, помогающий в поливе участка.

Купить садовую технику бренда «Керхер» можно онлайн в нашем интернет-магазине.

Бытовая техника
В наличии
Предзаказ
арт. 13240300
39 990 ₽ 31 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11805800
1
45 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 11073900
127 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 16018880
14 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452390
4 000 ₽ 2 800 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452350
570 ₽ 400 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452640
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26452670
1 250 ₽ 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451350
2
6 200 ₽ 4 300 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450200
1 800 ₽ 1 250 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26450240
820 ₽ 550 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
В наличии
Предзаказ
арт. 26451010
1 100 ₽ 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.