Для того, чтобы поддерживать красоту и ухоженность садового участка, требуется внушительная затрата сил и времени. На придомовых территориях нужно облагородить газон, огород, живые изгороди, культивировать кустарники и деревья, провести уборку, полив и мн. др. Для того, чтобы упростить данные работы, компания «Керхер» создала множество моделей садового оборудования и инструмента. Производителем выпускаются устройства как аккумуляторного типа, так и электрического. Высокие показатели продаж компании «Керхер» говорят о доверии и признании покупателей.

Виды садовой техники и сфера ее применения

Садовая техника «Керхер» отличается своим качеством, удобством эксплуатации и способностью выполнения различных работ. Данные инструменты могут помочь в решении практически любой хозяйственной задачи, связанной с растениями.

Уход за деревьями. Для этой деятельности отлично подходят:

сучкорезы – ножницы для работы с мелкими и средними ветками растений;

высоторезы – способны помогать в обрезке высоких деревьев без дополнительных средств подъема;

цепные пилы – мощный и функциональный инструмент для обрезки и спила деревьев.

Стрижка и уход за небольшой растительностью. В данных работах могут пригодиться:

кусторезы – устройства, которые предназначены для создания живых изгородей, а также для ухода за ними. Могут быть ручными, бензиновыми, электрическими и аккумуляторными, последние сегодня находятся на пике своей популярности.

Обработка газонов. Здесь помощниками станут:

газонокосилки – оборудование, предназначенное для благоустройства газонных территорий, скашивания ненужной растительности и создания ровного ландшафта местности;

триммеры – газонокосилки с ручной конструкцией;

ножницы для травы – инструмент для стрижки небольших мягких растений;

удалители сорняков – срезают сорняки под корень, например на садовых дорожках.

Уборка и полив территории. Тут на помощь придут:

воздуходувки – оборудование, предназначенное для сдувания опавшей листвы и мусора, некоторые модели могут работают как садовый пылесос и измельчитель;

оросители – инструмент, помогающий в поливе участка.

