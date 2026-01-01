Пароочиститель

Пароочистители и паропылесосы

Гигиеническая чистота без применения чистящих средств. Пароочистители и паропылесосы Керхер обеспечивают экономичное наведение гигиенической чистоты без применения каких-либо химикатов. Обширный выбор принадлежностей позволяет использовать эти универсальные аппараты для очистки любых твердых напольных покрытий, стекол, керамической плитки, сантехнической арматуры и даже текстильных поверхностей. Профессиональные электрические парогенераторы Керхер эффективно помогут вам в решении широкого спектра задач по уборке.

Пароочистители Karcher – высокоэффективная современная техника для решения различных задач по уборке не только в жилых, но и в коммерческих помещениях. Устройства позволяют удалить жирные пятна, въевшуюся грязь, другие сложные загрязнения без применения чистящих средств и другой химии. Это означает, что пароочистители безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Одним из важных преимуществ этого вида техники является его способность устранять с обслуживаемых поверхностей патогенные микроорганизмы, вирусы, личинки насекомых. При тщательной обработке покрытий и изделий аппараты уничтожают до 99,99 % опасных бактерий* на их поверхности.

Особенности профессиональных пароочистителей Karcher

Пароочистители «Керхер» профессионального уровня успешно применяются клининговыми компаниями, сотрудниками автомоек, техническим персоналом организаций и предприятий. Оборудование этой категории отличается высокой мощностью, оснащенностью дополнительными функциями, удобством применения. У многих моделей предусмотрена функция VapoHydro – подмешивание в струю пара горячей воды. За счет регулировки подачи пара можно настроить интенсивность очистки под конкретный тип поверхности и степень ее загрязненности. Дезинфицирующая способность каждого из таких аппаратов подтверждается соответствующими сертификатами.

Наше предложение

