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Сувенирная продукция

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Складной метр STABILA
В наличии
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арт. 00164460
Складной метр STABILA
(1)
500 ₽
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Зонт
В наличии
Предзаказ
арт. 00162690
Зонт
Зонт. Целостный стальной стержень, автоматический, с 8 сегментами. Диаметр: 100...
2 700 ₽
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Тканевая сумка, бел., логотип Керхер
Нет в наличии
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арт.
Тканевая сумка, бел., логотип Керхер
330 ₽
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Хозяйственная сумка складная Reisenthel
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Хозяйственная сумка складная Reisenthel
Компактная в сложенном состоянии, раскладывается в приличного объема сумку с...
700 ₽
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Мяч
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Мяч
Отличный футбольный мяч с новым дизайном TRI CONCEPT.
(1)
1 700 ₽
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«Керхер» — это всемирно известный производитель бытовой и профессиональной техники для уборки. Продукция бренда продается более чем в 75 странах. Но, кроме качественных устройств и инвентаря, «Керхер» создает фирменную сувенирную продукцию.

Ассортимент сувенирной продукции «Керхер»

Фирменная сувенирная продукция от бренда «Керхер» представлена в нашем интернет-магазине различными вариантами.

Одежда и аксессуары. В данной категории мы предлагаем:

  • уютные вязаные шапки из хлопка и акрила с теплой флисовой подкладкой, они станут незаменимым помощником в холодные осенние дни во время уборки в саду;
  • хлопковую бейсболку с возможностью настройки подходящего размера. Она сможет защитить вашу голову от солнца в жаркий летний день во время ухода за газоном или полива посадок;
  • вместительный рюкзак, куда можно положить необходимый инвентарь.

Строительные и автомобильные аксессуары. Осуществлять хозяйственные работы куда приятнее, если под рукой есть помощники от любимого бренда, например:

  • рулетка с логотипом – поможет точно замерить необходимое расстояние;
  • автомобильный скребок для льда – незаменимый аксессуар из прочного и качественного пластика, который сможет выручить автолюбителя во время зимних морозов.

Активный отдых. В разделе сувенирной продукции «Керхер» есть место не только полезным предметам, но и игрушкам. На страницах каталога можно найти качественный футбольный мяч в стильном дизайнерском исполнении. С таким мячом можно легко скрасить перерыв в работе.

Полезные вещи. Мы также рады представить и другие предметы, которые могут пригодиться в жизни:

  • складная хозяйственная сумка – компактная в сложенном виде, вместительная в стандартном состоянии;
  • зонт от дождя с прочным стальным стержнем;
  • термобутылка – сохранит тепло в любую погоду, удобно брать с собой, работая в саду.

Купить фирменную сувенирную продукцию известного бренда «Керхер» можно онлайн на страницах нашего интернет-магазина.

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