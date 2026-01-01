Karcher выпускает широкий ассортимент чистящих средств для профессиональной техники собственного производства. Современные высокоэффективные препараты «Керхер» соответствуют самым высоким требованиям к этому виду продукции. Они защищают обрабатываемые поверхности, не повреждают уборочную технику, не причиняют вреда здоровью людей и окружающей среде. Интернет-магазин Karcher предлагает чистящие средства для профессиональной техники, используемой в торговых сетях, заведениях общепита, автосервисных мастерских, на производственных предприятиях и других объектах.

Виды изделий

В нашем каталоге – следующие виды чистящих средств Karcher для профессиональной техники:

PessurePro – линейка продукции, включающая автошампуни для бесконтактной мойки, средства для устранения масляно-жировых загрязнений, составы для пенной чистки, фосфатирования, удаления копоти и решения других задач;

FloorPro – средства для общей чистки полов, влажной уборки, удаления следов шин и продуктов износа, а также для чистки керамогранита и кристаллизации с приданием блеска;

CarpetPro – чистящие средства для ковров (порошковые, жидкие, с распылителями, в таблетках);

VehiclePro – для мойки автомобилей высоким давлением, жидкий воск, пенообразующие средства и др.

PartsPro – для очистки деталей (в виде жидкости или порошка).

Наше предложение

В интернет-магазине Karcher вы можете купить чистящие средства для профессиональной техники по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. Мы поможем вам выбрать средства, которые наилучшим образом подойдут для решения ваших задач. Чистящие средства «Керхер» производятся из качественного сырья с использованием антикоррозийных и других специальных присадок. Изготовленные по эксклюзивным формулам составы соответствуют всем современным требованиям экологической безопасности. Получить любую информацию, связанную с оформлением заказа или использованием продукции Karcher, можно у менеджеров компании. Для этого достаточно связаться с нами по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.