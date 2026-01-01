8-800-1000-654
0 0

Чистящие средства для профессиональной техники

Аксессуары для профессиональной техники
Аксессуары для профессиональной техники
Чистящие средства для аппаратов высокого давления PressurePro
Чистящие средства для аппаратов высокого давления PressurePro
Чистящие средства для ручной уборки для профессиональной техники
Чистящие средства для ручной уборки для профессиональной техники
Чистящие средства для уборки и ухода за полами FloorPro
Чистящие средства для уборки и ухода за полами FloorPro
Чистящие средства для ковров CarpetPro
Чистящие средства для ковров CarpetPro
Чистящие средства для мойки автомобилей VehiclePro
Чистящие средства для мойки автомобилей VehiclePro
Чистящие средства для деталей PartsPro
Чистящие средства для деталей PartsPro
Сортировка
Фильтр
Сбросить
Средство для общей чистки полов K/Parts, 10 л
В наличии
Предзаказ
арт. 96052860
Средство для общей чистки полов K/Parts, 10 л
Низкопенное моющее средство для поломоечных машин и ручной уборки.
2 845 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
В наличии
Предзаказ
арт. 62954020
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Устраняет самые сильные масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения с полов,...
7 260 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 58, 20л
В наличии
Предзаказ
арт. 62951000
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 58, 20л
Надежно устраняет самые стойкие масляные, жировые и белковые загрязнения, а...
26 650 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 1л Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 1л
В наличии
Предзаказ
арт. 96056100
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 1л
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts
590 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 5 л Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 5 л
В наличии
Предзаказ
арт. 96056630
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 5 л
Концентрированное моющее средство K/Parts Soft с полирующим эффектом для бесконтактной...
2 590 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 20 кг
В наличии
Предзаказ
арт. 96056260
Автошампунь для бесконтактной мойки K/Parts Soft, 20 кг
Концентрированное моющее средство с полирующим эффектом для бесконтактной мойки легковых...
6 525 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для мойки высоким давлением RM 806, без НТА, 20л
В наличии
Предзаказ
арт. 62955530
Средство для мойки высоким давлением RM 806, без НТА, 20л
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения...
14 330 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для влажной уборки FloorPro EXTRA RM 780, 10 л
В наличии
Предзаказ
арт. 62949970
Средство для влажной уборки FloorPro EXTRA RM 780, 10 л
Интенсивное средство для очистки и ухода, подходящее для поддерживающей чистки...
11 510 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
CA 20 C-D Eco 0,5л Пустая бутылка
В наличии
Предзаказ
арт. 62957140
CA 20 C-D Eco 0,5л Пустая бутылка
385 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
CA 30 C-D Eco 0,5л Пустая бутылка
В наличии
Предзаказ
арт. 62957150
CA 30 C-D Eco 0,5л Пустая бутылка
385 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Кран для канистры 5л
В наличии
Предзаказ
арт. 63948190
Кран для канистры 5л
Для дозированного и безопасного отбора чистящих средств из канистр объемом...
625 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство защиты K-Parts БИО 304H CIP, 1 л (аналог RM 110) Средство защиты K-Parts БИО 304H CIP, 1 л (аналог RM 110)
В наличии
Предзаказ
арт. 84404410
Средство защиты K-Parts БИО 304H CIP, 1 л (аналог RM 110)
Концентрированное щелочное моющее средство Karcher K-Parts БИО 304H CIP для...
895 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для импрегнирования ковров CarpetPro RM 762, 5л Средство для импрегнирования ковров CarpetPro RM 762, 5л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Средство для импрегнирования ковров CarpetPro RM 762, 5л
Пропитывающее средство CarpetPro RM 762 для ковровых и текстильных покрытий....
18 750 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Средство для общей чистки полов K/Parts, 5 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Средство для общей чистки полов K/Parts, 5 л
Низкопенное моющее средство для поломоечных машин и ручной уборки.
1 425 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать

Karcher выпускает широкий ассортимент чистящих средств для профессиональной техники собственного производства. Современные высокоэффективные препараты «Керхер» соответствуют самым высоким требованиям к этому виду продукции. Они защищают обрабатываемые поверхности, не повреждают уборочную технику, не причиняют вреда здоровью людей и окружающей среде. Интернет-магазин Karcher предлагает чистящие средства для профессиональной техники, используемой в торговых сетях, заведениях общепита, автосервисных мастерских, на производственных предприятиях и других объектах.

Виды изделий

В нашем каталоге – следующие виды чистящих средств Karcher для профессиональной техники:

  • PessurePro – линейка продукции, включающая автошампуни для бесконтактной мойки, средства для устранения масляно-жировых загрязнений, составы для пенной чистки, фосфатирования, удаления копоти и решения других задач;
  • FloorPro – средства для общей чистки полов, влажной уборки, удаления следов шин и продуктов износа, а также для чистки керамогранита и кристаллизации с приданием блеска;
  • CarpetPro – чистящие средства для ковров (порошковые, жидкие, с распылителями, в таблетках);
  • VehiclePro – для мойки автомобилей высоким давлением, жидкий воск, пенообразующие средства и др.
  • PartsPro – для очистки деталей (в виде жидкости или порошка).

Наше предложение

В интернет-магазине Karcher вы можете купить чистящие средства для профессиональной техники по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. Мы поможем вам выбрать средства, которые наилучшим образом подойдут для решения ваших задач. Чистящие средства «Керхер» производятся из качественного сырья с использованием антикоррозийных и других специальных присадок. Изготовленные по эксклюзивным формулам составы соответствуют всем современным требованиям экологической безопасности. Получить любую информацию, связанную с оформлением заказа или использованием продукции Karcher, можно у менеджеров компании. Для этого достаточно связаться с нами по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.

Главная
Поиск
Корзина 0 Избранное Профиль
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину

Используя наш сайт, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных и с тем, что мы будем использовать файлы cookie. Подробнее по ссылке.

Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с коммерческими условиями и с политикой в отношении обработки персональных данных.