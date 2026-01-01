8-800-1000-654
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery
В наличии
Предзаказ
арт. 14444720
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery
Гарантирует аккуратное скашивание травы даже на небольших уклонах: мощная аккумуляторная...
42 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set
Очень легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set...
42 690 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery Set
В комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством: мощная аккумуляторная газонокосилка...
75 690 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery
Очень малый вес и исключительная маневренность аккумуляторной газонокосилки LMO 18-33...
13 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery впечатляет малым весом и экстремальной...
32 200 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery Set
Для легкого ухода за садом: исключительно маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO...
32 500 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery Set
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery Set
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery Set с большой рабочей шириной...
59 100 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40 Battery
Решение для легкого ухода за газонами: аккумуляторная газонокосилка LMO 36-40...
25 900 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать

Газонокосилка – это отличный помощник в садовом хозяйстве. С помощью нее можно создать красивый и ухоженный участок, убрать траву в ненужных местах, бороться с сорняками и т. д. Газонокосилка значительно упрощает данные работы, особенно на больших площадях. Поэтому важно выбрать качественное изделие, которое подойдет для различных задач и прослужит долгое время. Именно такими газонокосилками являются изделия «Керхер». Доказательством тому являются многочисленные положительные отзывы покупателей и большая популярность бренда на рынке.

Виды газонокосилок

Одной из главных особенностей газонокосилок является тип питания.

Механическая. Наиболее простая и дешевая по цене модель. Действует вследствие физического толкания человеком. Позволяет использование в любую погоду, т. к. не содержит электроники, батарей и других подобных элементов. Механическая газонокосилка не справится с высокой и густой растительностью.

Бензиновая. Мощная и производительная модель, способная обрабатывать большие площади. В качестве питания используется топливная смесь на основе бензина, из-за чего при эксплуатации в воздух попадают вредные выхлопные газы. К тому же при работе бензиновая косилка издает значительный шум.

Электрическая. Для использования необходим доступ к источнику электрического питания. Модели отличаются сравнительно тихой работой двигателя. Электрическая газонокосилка экологична, но привязана к розетке, поэтому приходится пользоваться удлинителями, чтобы обработать все необходимые участки.

Аккумуляторная. Эти модели не требуют подключения к розетке или заправки топливными смесями. Процесс работы обеспечивается аккумуляторной батареей, которая рассчитана на определенное время эксплуатации (до следующей подзарядки). Длительность срока работы зависит от мощности батареи. Такие газонокосилки отличаются тихим режимом, небольшим весом и экологичностью.

Триммеры. По сути, это мини-газонокосилка. Триммер – компактный инструмент ручного управления. Будет отличным помощником на небольших садовых участках. Прибор позволяет справляться с сорняками, обрабатывать газон и даже стричь кусты.

Купить газонокосилки «Керхер» можно онлайн в нашем интернет-магазине.

