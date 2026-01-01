Газонокосилка – это отличный помощник в садовом хозяйстве. С помощью нее можно создать красивый и ухоженный участок, убрать траву в ненужных местах, бороться с сорняками и т. д. Газонокосилка значительно упрощает данные работы, особенно на больших площадях. Поэтому важно выбрать качественное изделие, которое подойдет для различных задач и прослужит долгое время. Именно такими газонокосилками являются изделия «Керхер». Доказательством тому являются многочисленные положительные отзывы покупателей и большая популярность бренда на рынке.

Виды газонокосилок

Одной из главных особенностей газонокосилок является тип питания.

Механическая. Наиболее простая и дешевая по цене модель. Действует вследствие физического толкания человеком. Позволяет использование в любую погоду, т. к. не содержит электроники, батарей и других подобных элементов. Механическая газонокосилка не справится с высокой и густой растительностью.

Бензиновая. Мощная и производительная модель, способная обрабатывать большие площади. В качестве питания используется топливная смесь на основе бензина, из-за чего при эксплуатации в воздух попадают вредные выхлопные газы. К тому же при работе бензиновая косилка издает значительный шум.

Электрическая. Для использования необходим доступ к источнику электрического питания. Модели отличаются сравнительно тихой работой двигателя. Электрическая газонокосилка экологична, но привязана к розетке, поэтому приходится пользоваться удлинителями, чтобы обработать все необходимые участки.

Аккумуляторная. Эти модели не требуют подключения к розетке или заправки топливными смесями. Процесс работы обеспечивается аккумуляторной батареей, которая рассчитана на определенное время эксплуатации (до следующей подзарядки). Длительность срока работы зависит от мощности батареи. Такие газонокосилки отличаются тихим режимом, небольшим весом и экологичностью.

Триммеры. По сути, это мини-газонокосилка. Триммер – компактный инструмент ручного управления. Будет отличным помощником на небольших садовых участках. Прибор позволяет справляться с сорняками, обрабатывать газон и даже стричь кусты.

