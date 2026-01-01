Подметание пола – простой и быстрый способ навести порядок в помещении, удалив видимый крупный мусор и подготовив поверхности к дальнейшей обработке. При использовании правильных аксессуаров и приспособлений можно обрабатывать твердые полы, ковровые покрытия и другие поверхности в несколько раз быстрее. Компания «Керхер» предлагает все необходимое для уборки пола и подметания, купить продукцию можно в нашем магазине, выбрав интересующие вас позиции.

Ассортимент продукции «Керхер»

Для того чтобы добиться нужного результата при подметании, могут потребоваться различные аксессуары и приспособления. Мы готовы предложить следующую продукцию:

держатели насадок для сухой уборки – универсальное решение, подходящее под разные типы аксессуаров. Устанавливается на рукоять фиксированной длины или телескопического типа с соответствующим диаметром;

мягкие насадки для сухой уборки – изготавливаются из хлопка и других мягких материалов, предназначены для обработки твердых покрытий, механического удаления мусора. Бережно относятся к покрытию, не оставляя царапин;

синтетические жесткие насадки для сухой уборки – щетки с щетиной разной длины могут использоваться для обработки ковровых покрытий и ковролина, эффективно удаляют твердые загрязнения с ворсистой поверхности;

комплекты из щетки и совка – все необходимое для организации сухой уборки в помещении, быстрого подметания и удаления накопившегося в процессе мусора. Представлены в различных вариантах: от компактных моделей для локальной чистки до щеток с совком для уборки большой территории.

Преимущества продукции

Мы предлагаем все, что нужно для качественной сухой уборки и подметания поверхностей. Продукция отличается качеством и надежностью, а также простотой в использовании. Цены на аксессуары указаны в карточках товаров. Оформить заказ можно на этой странице или обратившись в компанию по телефону. Мы всегда готовы помочь и предоставить качественные товары с доставкой.