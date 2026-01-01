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Для уборки пола и подметания

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Насадка для сухой уборки хлопковая, 80 см
В наличии
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арт. 69990910
Насадка для сухой уборки хлопковая, 80 см
Допускающий стирку моп для вытирания пыли из хлопка шириной 80...
940 ₽
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Насадка для сухой уборки синтетическая, 80 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991490
Насадка для сухой уборки синтетическая, 80 см
Насадка для сухой уборки синтетическая 80 см, изготовленная из долговечного...
1 060 ₽
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Держатель насадок для сухой уборки, 80см
В наличии
Предзаказ
арт. 69990930
Держатель насадок для сухой уборки, 80см
Легкий и поворачивающийся на 360° держатель 80-сантиметровой ширины для установки...
830 ₽
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Насадка для сухой уборки синтетическая, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991480
Насадка для сухой уборки синтетическая, 60 см
Насадка для сухой уборки синтетическая 60 см, изготовленная из долговечного...
860 ₽
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Держатель насадок для сухой уборки, 60см
В наличии
Предзаказ
арт. 69990920
Держатель насадок для сухой уборки, 60см
Легкий и поворачивающийся на 360° держатель 60-сантиметровой ширины для установки...
680 ₽
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Гигиеничный совок со сгоном
В наличии
Предзаказ
арт. 69991910
Гигиеничный совок со сгоном
Гигиеничное решение для подметания и сбора мусора: совок с эргономичной...
5 110 ₽
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Держатель для сухой уборки с резиновыми пластинками, 40 см,
В наличии
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арт. 69990570
Держатель для сухой уборки с резиновыми пластинками, 40 см,
2 810 ₽
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Салфетки с пропиткой для сухой уборки пола, 60 см, 1000 шт
В наличии
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арт. 33380060
Салфетки с пропиткой для сухой уборки пола, 60 см, 1000 шт
6 040 ₽
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Металлический скребок с синей ручкой Best, 120 см
В наличии
Предзаказ
арт. 96055890
Металлический скребок с синей ручкой Best, 120 см
Скребок предназначен для оттирки твердых въевшихся загрязнений с поверхности плитки,...
1 900 ₽
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Моп из микроволокна с абразивом, с креплением на липучке, синий, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69992730
Моп из микроволокна с абразивом, с креплением на липучке, синий, 40 см
Абразивный моп из микроволокна, фиксируемый липучкой, для удаления сильных загрязнений...
850 ₽
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Швабра ECO! (держатель насадок под карманы с одним фикксатором, телескопическая рукоятка 97-184, крючок) Швабра ECO! (держатель насадок под карманы с одним фикксатором, телескопическая рукоятка 97-184, крючок)
В наличии
Предзаказ
арт. 59990240
Швабра ECO! (держатель насадок под карманы с одним фикксатором, телескопическая рукоятка 97-184, крючок)
Швабра ECO! состоит из держателя мопа и регулируемой телескопической рукоятки....
(1)
4 280 ₽
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Комплект Mop (держатель насадок под карманы с одним фиксатором, алюминиевая рукоятка 140 см, крючок)
В наличии
Предзаказ
арт. 69991450
Комплект Mop (держатель насадок под карманы с одним фиксатором, алюминиевая рукоятка 140 см, крючок)
Эргономичная швабра от Kärcher, включающая держатель мопа и алюминиевую рукоятку...
3 500 ₽
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Совок Clip, с и алюм. ручкой, серый Совок Clip, с и алюм. ручкой, серый
В наличии
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арт. 96096720
Совок Clip, с и алюм. ручкой, серый
Совок для мусора с алюминиевой ручкой и держателем ручки откидная...
2 570 ₽
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Щетка из ПВХ, 80 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993750
Щетка из ПВХ, 80 см
Прочная промышленная щетка для наружной уборки. С деревянной колодкой, жесткой...
3 100 ₽
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Щетка из ПВХ, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991160
Щетка из ПВХ, 60 см
Щетка шириной 60 см с деревянной колодкой, снабженной резьбой для...
2 100 ₽
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Подметание пола – простой и быстрый способ навести порядок в помещении, удалив видимый крупный мусор и подготовив поверхности к дальнейшей обработке. При использовании правильных аксессуаров и приспособлений можно обрабатывать твердые полы, ковровые покрытия и другие поверхности в несколько раз быстрее. Компания «Керхер» предлагает все необходимое для уборки пола и подметания, купить продукцию можно в нашем магазине, выбрав интересующие вас позиции.

Ассортимент продукции «Керхер»

Для того чтобы добиться нужного результата при подметании, могут потребоваться различные аксессуары и приспособления. Мы готовы предложить следующую продукцию:

  • держатели насадок для сухой уборки – универсальное решение, подходящее под разные типы аксессуаров. Устанавливается на рукоять фиксированной длины или телескопического типа с соответствующим диаметром;
  • мягкие насадки для сухой уборки – изготавливаются из хлопка и других мягких материалов, предназначены для обработки твердых покрытий, механического удаления мусора. Бережно относятся к покрытию, не оставляя царапин;
  • синтетические жесткие насадки для сухой уборки – щетки с щетиной разной длины могут использоваться для обработки ковровых покрытий и ковролина, эффективно удаляют твердые загрязнения с ворсистой поверхности;
  • комплекты из щетки и совка – все необходимое для организации сухой уборки в помещении, быстрого подметания и удаления накопившегося в процессе мусора. Представлены в различных вариантах: от компактных моделей для локальной чистки до щеток с совком для уборки большой территории.

Преимущества продукции

Мы предлагаем все, что нужно для качественной сухой уборки и подметания поверхностей. Продукция отличается качеством и надежностью, а также простотой в использовании. Цены на аксессуары указаны в карточках товаров. Оформить заказ можно на этой странице или обратившись в компанию по телефону. Мы всегда готовы помочь и предоставить качественные товары с доставкой.

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