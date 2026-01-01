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Насадки и держатели для мытья полов

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Насадка с «липучкой» хлопок, 40 см
В наличии
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арт. 69992750
Насадка с «липучкой» хлопок, 40 см
Моп из хлопка, фиксируемый липучкой, для влажной уборки вощеных или...
720 ₽
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Ручной держатель пада 30 см с креплением на липучке Ручной держатель пада 30 см с креплением на липучке
В наличии
Предзаказ
арт. 69991190
Ручной держатель пада 30 см с креплением на липучке
Решение от Kärcher для эффективной очистки вертикальных и горизонтальных поверхностей:...
850 ₽
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Держатель насадок с липучкой, 40 см Держатель насадок с липучкой, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69992720
Держатель насадок с липучкой, 40 см
Предлагаемый Kärcher высококачественный пластмассовый держатель мопа шириной 40 см с...
2 270 ₽
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Держатель насадок под карманы с одним фиксатором, 40 см Держатель насадок под карманы с одним фиксатором, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991440
Держатель насадок под карманы с одним фиксатором, 40 см
Удобный складной держатель мопа шириной 40 см, поворачивающийся на 360°,...
2 550 ₽
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Держатель насадок с люверсами, 40 см
В наличии
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арт. 69990980
Держатель насадок с люверсами, 40 см
Решение для легкой и оперативной уборки: высококачественный держатель мопа шириной...
3 380 ₽
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Насадка из микрповолокна петельчатая с карманами, красная, 40 см
В наличии
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арт. 69991360
Насадка из микрповолокна петельчатая с карманами, красная, 40 см
Комплект мопов ECO! красного цвета. С петлями из микроволокна и...
750 ₽
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Насадка из микроволокна петельчатая с карманами, синяя, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69991430
Насадка из микроволокна петельчатая с карманами, синяя, 40 см
Комплект мопов ECO! синего цвета. С петлями из микроволокна и...
750 ₽
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Держатель насадок с липучкой, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993210
Держатель насадок с липучкой, 60 см
Приспособление для вытирания пыли 60-сантиметровой ширины предназначено для применения с...
2 720 ₽
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Насадка Кентукки, 400 гр
В наличии
Предзаказ
арт. 69993570
Насадка Кентукки, 400 гр
Идеальное решение для уборки структурированных полов: удобная в применении швабра...
290 ₽
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Одноразовые насадки для мытья пола
В наличии
Предзаказ
арт. 69993230
Одноразовые насадки для мытья пола
Одноразовый микроволоконный моп для быстрого и гигиеничного устранения бактерий и...
620 ₽
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Насадка для мытья стекол с креплением на липучке, 30 см
В наличии
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арт. 69993780
Насадка для мытья стекол с креплением на липучке, 30 см
Решение для тщательной очистки: высококачественный моп из микроволокна, подходящий к...
300 ₽
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Насадка из микроволокна с абразивом с креплением на липучке, синяя, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993840
Насадка из микроволокна с абразивом с креплением на липучке, синяя, 40 см
Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый липучкой, для...
850 ₽
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Насадка из микроволокна петельчатая с креплением на липучке, красная, 40 см
В наличии
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арт. 69993890
Насадка из микроволокна петельчатая с креплением на липучке, красная, 40 см
Красный моп с петлями из микроволокна, практично закрепляемый липучкой, обеспечивает...
770 ₽
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Пад коричневый
В наличии
Предзаказ
арт. 69993530
Пад коричневый
Коричневый пад средней абразивности для устранения загрязнений с поверхностей, нечувствительных...
300 ₽
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Насадка из микроволокна с креплением на липучке, синяя, 30 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993790
Насадка из микроволокна с креплением на липучке, синяя, 30 см
Моп из микроволокна шириной 30 см, фиксируемый липучкой, лучше всего...
380 ₽
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Насадка из микроволокна с абразивом с креплением на липучке, красная, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993860
Насадка из микроволокна с абразивом с креплением на липучке, красная, 40 см
Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый липучкой, для...
850 ₽
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Насадка из хлопка с карманами, 40 см
В наличии
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арт. 69993740
Насадка из хлопка с карманами, 40 см
Хлопковый моп шириной 40 см с петлями и наружной бахромой,...
530 ₽
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Насадка из микроволокна с креплением на липучке, синяя, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993850
Насадка из микроволокна с креплением на липучке, синяя, 40 см
Моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый липучкой, для влажной...
300 ₽
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Насадка из микроволокна с абразивом с карманами, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993810
Насадка из микроволокна с абразивом с карманами, 40 см
Абразивный микроволоконный моп в традиционном варианте с карманами, снабженный полиамидными...
1 310 ₽
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Насадка Кентукки с прострочкой, 400 гр
В наличии
Предзаказ
арт. 69993580
Насадка Кентукки с прострочкой, 400 гр
Испытанный моп Kentucky от Kärcher. Идеальное решение в тех случаях,...
320 ₽
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Насадка из микроволокна с креплением на липучке, красная, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993870
Насадка из микроволокна с креплением на липучке, красная, 40 см
Моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый липучкой, для влажной...
470 ₽
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Насадка из микроволокна с креплением на липучке, красная, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993930
Насадка из микроволокна с креплением на липучке, красная, 60 см
Моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый липучкой, для влажной...
800 ₽
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Насадка из микроволокна с абразивом с креплением на липучке, красная, 60 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993920
Насадка из микроволокна с абразивом с креплением на липучке, красная, 60 см
Абразивный моп из микроволокна с коротким ворсом, фиксируемый липучкой, для...
870 ₽
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Насадка из микроволокна с люверсами, 40 см
В наличии
Предзаказ
арт. 69993940
Насадка из микроволокна с люверсами, 40 см
Моп из микроволокна с коротким ворсом в виде петель, удобно...
450 ₽
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Влажная уборка и мытье пола являются одним из основных этапов поддержания гигиены в помещении. Пыль и грязь, которые скапливаются на твердых полах, быстро поднимаются в воздух, создавая неблагоприятные условия для человека. Именно поэтому стоит проводить уборку регулярно и использовать для нее качественное оборудование, насадки и держатели для мытья полов. Купить все необходимое можно в нашем магазине по выгодным ценам.

Ассортимент продукции «Керхер»

При мойке твердых полов необходимо учитывать особенности материалов отделки. В частности, ламинат и линолеум требуют более бережного отношения в сравнении с плиткой. А значит, нужны насадки определенного типа, с требуемым уровнем жесткости. В нашем каталоге представлено все необходимое для влажной уборки напольных покрытий:

  • держатели – обеспечивают удержание насадки в рабочем положении и необходимую силу прижатия к поверхности. Изготавливаются из прочных и легких материалов, чтобы обеспечить нужный уровень долговечности, но не утяжелять конструкцию швабры. Присутствуют модели, рассчитанные на работу с насадками на липучках, с карманами или иным способом фиксации;
  • насадки – изготавливаются из натуральных или синтетических материалов, могут быть одноразовыми или многоразовыми, с жесткой щетиной или мокрым ворсом, для использования в сочетании с бытовой химией или обычной водой.

Преимущества продукции «Керхер»

Насадки и держатели для мытья полов, представленные в каталоге компании, рассчитаны на использование в бытовых условиях. Применяются для регулярной поддерживающей или генеральной, санитарной уборки с применением различных видов бытовой химии. Каждая разновидность имеет свои особенности и отличительные характеристики, обеспечивающее удобное использование на практике и долговечность. С нашей продукцией уборка становится проще и быстрей.

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