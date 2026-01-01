Влажная уборка и мытье пола являются одним из основных этапов поддержания гигиены в помещении. Пыль и грязь, которые скапливаются на твердых полах, быстро поднимаются в воздух, создавая неблагоприятные условия для человека. Именно поэтому стоит проводить уборку регулярно и использовать для нее качественное оборудование, насадки и держатели для мытья полов. Купить все необходимое можно в нашем магазине по выгодным ценам.

Ассортимент продукции «Керхер»

При мойке твердых полов необходимо учитывать особенности материалов отделки. В частности, ламинат и линолеум требуют более бережного отношения в сравнении с плиткой. А значит, нужны насадки определенного типа, с требуемым уровнем жесткости. В нашем каталоге представлено все необходимое для влажной уборки напольных покрытий:

держатели – обеспечивают удержание насадки в рабочем положении и необходимую силу прижатия к поверхности. Изготавливаются из прочных и легких материалов, чтобы обеспечить нужный уровень долговечности, но не утяжелять конструкцию швабры. Присутствуют модели, рассчитанные на работу с насадками на липучках, с карманами или иным способом фиксации;

насадки – изготавливаются из натуральных или синтетических материалов, могут быть одноразовыми или многоразовыми, с жесткой щетиной или мокрым ворсом, для использования в сочетании с бытовой химией или обычной водой.

Преимущества продукции «Керхер»

Насадки и держатели для мытья полов, представленные в каталоге компании, рассчитаны на использование в бытовых условиях. Применяются для регулярной поддерживающей или генеральной, санитарной уборки с применением различных видов бытовой химии. Каждая разновидность имеет свои особенности и отличительные характеристики, обеспечивающее удобное использование на практике и долговечность. С нашей продукцией уборка становится проще и быстрей.