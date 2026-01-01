В настоящее время на рынке бытовой техники для уборки дома присутствует огромное количество устройств. Несомненно, одними из самых популярных приборов являются пылесосы. Они отличаются своими конструкциями и возможностями. Пылесосы с аквафильтром занимают важное место среди всех моделей, т. к. довольно удобны в использовании и обладают целым рядом положительных качеств. Такие устройства соединяют в себе возможности стандартной уборки помещений, а также очистку воздуха и, как следствие, способны уменьшить риск возникновения аллергии у человека. Пылесосы с аквафильтром «Керхер» – это качественная и современная техника, которая прослужит вам долгое время.

Принцип работы

Пылесос с аквафильтром часто путают с моющим, но это не одно и то же. При включении устройство начинает затягивать в себя воздух, смешанный с пылью и грязью, направляя его в специальную емкость, в которой находится вода. Жидкость обволакивает полученные грязевые частицы, после чего они становятся больше в весе и оседают на дно контейнера. Воздух же проходит через очистительный фильтр и вместе с мельчайшими каплями воды направляется в помещение.

Преимущества техники «Керхер»

Бренд «Керхер» постоянно завоевывает доверие все новых клиентов. Это не удивительно, ведь:

компания давно на рынке и зарекомендовала себя как качественного и надежного производителя бытовой и садовой техники;

на этапах производства соблюдается строгий контроль;

техника отличается высокой энергоэффективностью, даже в моделях с небольшими габаритами;

оборудование обладает привлекательным внешним видом;

практически к каждому инструменту имеется большое количество дополнительных элементов (насадок и различных приспособлений для работы) и др.

