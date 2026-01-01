8-800-1000-654
арт. 11952520
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus
Пылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95%...
31 990 ₽
арт. 11952500
Пылесос с аквафильтром DS 6
Пылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95%...
29 990 ₽
арт. 84414000
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus Anniversary Edition
37 590 ₽
В настоящее время на рынке бытовой техники для уборки дома присутствует огромное количество устройств. Несомненно, одними из самых популярных приборов являются пылесосы. Они отличаются своими конструкциями и возможностями. Пылесосы с аквафильтром занимают важное место среди всех моделей, т. к. довольно удобны в использовании и обладают целым рядом положительных качеств. Такие устройства соединяют в себе возможности стандартной уборки помещений, а также очистку воздуха и, как следствие, способны уменьшить риск возникновения аллергии у человека. Пылесосы с аквафильтром «Керхер» – это качественная и современная техника, которая прослужит вам долгое время.

Принцип работы

Пылесос с аквафильтром часто путают с моющим, но это не одно и то же. При включении устройство начинает затягивать в себя воздух, смешанный с пылью и грязью, направляя его в специальную емкость, в которой находится вода. Жидкость обволакивает полученные грязевые частицы, после чего они становятся больше в весе и оседают на дно контейнера. Воздух же проходит через очистительный фильтр и вместе с мельчайшими каплями воды направляется в помещение.

Преимущества техники «Керхер»

Бренд «Керхер» постоянно завоевывает доверие все новых клиентов. Это не удивительно, ведь:

  • компания давно на рынке и зарекомендовала себя как качественного и надежного производителя бытовой и садовой техники;
  • на этапах производства соблюдается строгий контроль;
  • техника отличается высокой энергоэффективностью, даже в моделях с небольшими габаритами;
  • оборудование обладает привлекательным внешним видом;
  • практически к каждому инструменту имеется большое количество дополнительных элементов (насадок и различных приспособлений для работы) и др.

Узнать цену, а также купить пылесос с аквафильтром «Керхер» можно онлайн в нашем интернет-магазине.

