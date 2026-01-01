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Ручные пады и держатели

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Падодержатель
В наличии
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арт. 69991580
Падодержатель
Предлагаемый Kärcher падодержатель с шарниром предназначен для установки уборочных падов,...
1 860 ₽
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Пад зеленый
В наличии
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арт. 69991030
Пад зеленый
Предлагаемый Kärcher зеленый уборочный пад универсального назначения предназначен для интенсивной...
300 ₽
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Ручной падодержатель
В наличии
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арт. 69991010
Ручной падодержатель
Ручной держатель пада от Kärcher, предназначенный для установки уборочных падов....
1 690 ₽
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Пад коричневый
В наличии
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арт. 69993530
Пад коричневый
Коричневый пад средней абразивности для устранения загрязнений с поверхностей, нечувствительных...
300 ₽
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Пад белый
В наличии
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арт. 69991020
Пад белый
Предлагаемый Kärcher белый уборочный пад универсального назначения предназначен для интенсивной...
300 ₽
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Мини-пад, черный, 15,5*23,5 см, 10 шт
В наличии
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арт. 33455050
Мини-пад, черный, 15,5*23,5 см, 10 шт
Пад из нетканого материала с высочайшей очищающей способностью.
850 ₽
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Мини-пад, зеленый, 15,5*23,5 см, 10 шт
В наличии
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арт. 33455040
Мини-пад, зеленый, 15,5*23,5 см, 10 шт
Пад из нетканого материала с высокой очищающей способностью.
850 ₽
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Пад черный
Нет в наличии
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арт.
Пад черный
Черный пад высокой абразивности для устранения загрязнений с поверхностей, нечувствительных...
300 ₽
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Пады – специальные изделия, используемые при уборке жилых и служебных помещений. С их помощью удается очищать от грязи напольные покрытия и другие поверхности в административных зданиях, бизнес-центрах, медицинских учреждениях, общественных заведениях, включая объекты с высокой проходимостью. 

Ручные пады и держатели «Керхер»

Эти изделия нередко имеют форму прямоугольника. Ручной пад крепится к специальному держателю, оснащенному удобной для захвата ручкой. Такой инструмент хорошо подходит для использования в жилых домах и квартирах для чистки поверхностей на кухнях, в ванных комнатах и других помещениях. Падодержатели «Керхер» создаются из полимера высокого качества, стойкого к воздействию наиболее популярных чистящих средств. В нашем ассортименте представлен также падодержатель, используемый в комбинации с различными рукоятками для интенсивной очистки поверхностей при проведении уборочных работ. Ручные пады предлагаются в разных расцветках. Цвет изделия указывает на степень его абразивности:

  • черный – для удаления особо запущенных въевшихся загрязнений;
  • коричневый – для борьбы со сложными, но не въевшимися пока пятнами сажи, масел, а также со следами шин;
  • зеленый – для удаления загрязнений средней сложности с линолеума, плитки, камня, винила;
  • белый – для бережной очистки поверхностей.

Наше предложение

Купить ручные пады и держатели по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем современные высокоэффективные инструменты и аксессуары, которые помогут вам поддерживать порядок дома или на рабочем месте без лишних усилий. Все виды продукции Karcher производятся из высококачественных материалов с использованием инновационных технологий. По всем вопросам, связанным с оформлением заказа или использованием предлагаемых видов продукции, обращайтесь к нашим менеджерам в онлайн-чате, по телефону или по электронной почте, которые указаны на сайте.

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