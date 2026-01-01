Пады – специальные изделия, используемые при уборке жилых и служебных помещений. С их помощью удается очищать от грязи напольные покрытия и другие поверхности в административных зданиях, бизнес-центрах, медицинских учреждениях, общественных заведениях, включая объекты с высокой проходимостью.

Ручные пады и держатели «Керхер»

Эти изделия нередко имеют форму прямоугольника. Ручной пад крепится к специальному держателю, оснащенному удобной для захвата ручкой. Такой инструмент хорошо подходит для использования в жилых домах и квартирах для чистки поверхностей на кухнях, в ванных комнатах и других помещениях. Падодержатели «Керхер» создаются из полимера высокого качества, стойкого к воздействию наиболее популярных чистящих средств. В нашем ассортименте представлен также падодержатель, используемый в комбинации с различными рукоятками для интенсивной очистки поверхностей при проведении уборочных работ. Ручные пады предлагаются в разных расцветках. Цвет изделия указывает на степень его абразивности:

черный – для удаления особо запущенных въевшихся загрязнений;

коричневый – для борьбы со сложными, но не въевшимися пока пятнами сажи, масел, а также со следами шин;

зеленый – для удаления загрязнений средней сложности с линолеума, плитки, камня, винила;

белый – для бережной очистки поверхностей.

Наше предложение

Купить ручные пады и держатели по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Мы предлагаем современные высокоэффективные инструменты и аксессуары, которые помогут вам поддерживать порядок дома или на рабочем месте без лишних усилий. Все виды продукции Karcher производятся из высококачественных материалов с использованием инновационных технологий. По всем вопросам, связанным с оформлением заказа или использованием предлагаемых видов продукции, обращайтесь к нашим менеджерам в онлайн-чате, по телефону или по электронной почте, которые указаны на сайте.