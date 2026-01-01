8-800-1000-654
Существует множество моделей и типов пылесосов, которые могут ускорить уборку в доме. Однако не все из них справятся с уборкой мусора, который остается от камина, гриля и других подобных сооружений. В таком случае могут помочь пылесосы для золы. Они используются для сбора пепла и сухого мусора, не допуская их распространения по всему дому. Купить их стоит, если вы живете в частном доме или имеете дачный участок.

Ассортимент пылесосов для золы от «Керхер»

Компания «Керхер» предлагает 4 модели пылесосов для золы, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

  • AD 2 Battery. Имеет аккумулятор Battery Power 18B, что дает возможность продолжительного использовании устройства без подключения к сети. Достаточно мощный, со шлангом в полимерной оболочке, надежный фильтр. Очистка фильтра происходит с помощью нажатия кнопки, что исключает контакт с мусором и золой.
  • AD2 Battery Set. Беспроводной пылесос, что обеспечивает больший доступ к труднодоступным местам. Гибкий шланг и мусоросборник из негорючего материала обеспечивают безопасность работы. От предыдущей позиции отличается тем, что в комплекте идет зарядное устройство.
  • AD 2 Limited Edition. Имеет съемную систему фильтрации, которая позволяет быстро и безопасно очистить мусоросборник. Также в его комплектацию включена удлиненная щелевая насадка, помогающая в уборке самых труднодоступных мест.
  • AD 4 Premium. У этого пылесоса объемный мусоросборник – 17 литров, который позволяет убрать большое количество мусора. Ручная трубка со скошенным краем и насадка для пола в комплекте позволяют провести более тщательную уборку в труднодоступных местах.

Преимущества техники «Керхер»

  • Длительное время работы и гарантии.
  • Высокая мощность всасывания.
  • Система очистки ReBoost.
  • Компактность.

Выберите и приобретите пылесос для золы «Керхер», чтобы качественно и комфортно убрать пепел из камина, печи или гриля. Оформите заказ прямо на сайте интернет-магазина, даже если проживаете не в Москве.

