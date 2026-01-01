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Система для мытья окон

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Держатель лезвия для сгона воды
В наличии
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арт. 33451440
Держатель лезвия для сгона воды
Мягкая рукоятка от Kärcher позволяет легко заменять шину, хорошо удерживается...
920 ₽
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Стальной отжим для ведра (совместимо с арт 3.345-173.0)
В наличии
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арт. 33451750
Стальной отжим для ведра (совместимо с арт 3.345-173.0)
Для 22-литрового ведра.
2 200 ₽
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Телескопическая ручка 2 х 125 см
В наличии
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арт. 33450840
Телескопическая ручка 2 х 125 см
Телескопическая ручка от Kärcher длиной 2 × 125 см позволяет...
2 650 ₽
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Резиновое лезвие для сгона воды, 35 см
В наличии
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арт. 33451460
Резиновое лезвие для сгона воды, 35 см
Предлагаемая Kärcher профилированная шина 35-сантиметровой длины имеет V-образную прорезь и...
660 ₽
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Держатель шубки для мойки стекол, 35 см
В наличии
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арт. 33451360
Держатель шубки для мойки стекол, 35 см
Высококачественный, легкий и прочный алюминиевый T-образный держатель от Kärcher 35-сантиметровой...
460 ₽
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Крышка для ведра для мытья окон, 22 л
В наличии
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арт. 33451740
Крышка для ведра для мытья окон, 22 л
Для 22-литрового ведра.
1 110 ₽
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V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 55 cm
В наличии
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арт. 33451480
V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 55 cm
Предлагаемая Kärcher профилированная шина 55-сантиметровой длины имеет V-образную прорезь и...
780 ₽
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Шубка - обтяжка стеклоочистителя Pad Strip, с падом, 45 см
В наличии
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арт. 33451350
Шубка - обтяжка стеклоочистителя Pad Strip, с падом, 45 см
Предлагаемая Kärcher шубка с падом длиной 45 см изготовлена из...
940 ₽
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Шубка - обтяжка стеклоочистителя White Star, 45 см
В наличии
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арт. 33451290
Шубка - обтяжка стеклоочистителя White Star, 45 см
Шубка White Star от Kärcher длиной 45 см с длинным...
810 ₽
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Держатель шубки - обтяжки для мойки окон, 45 см
В наличии
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арт. 69991210
Держатель шубки - обтяжки для мойки окон, 45 см
470 ₽
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Салфетки для вытирания пыли neolinn CLASSIC, 60*26 см, 25 шт
В наличии
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арт. 33380040
Салфетки для вытирания пыли neolinn CLASSIC, 60*26 см, 25 шт
Салфетка для вытирания пыли neolinn CLASSIC представляет собой снабженную специальным...
650 ₽
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Шубка - обтяжка стеклоочистителя из микроволокна Microfaser, 35 см
В наличии
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арт. 33451320
Шубка - обтяжка стеклоочистителя из микроволокна Microfaser, 35 см
Шубка из микроволокна от Kärcher длиной 35 см. Из высококачественной...
1 150 ₽
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Шубка - обтяжка стеклоочистителя из микроволокна Microfaser , 25 см
В наличии
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арт. 33454990
Шубка - обтяжка стеклоочистителя из микроволокна Microfaser , 25 см
Шубка из микроволокна от Kärcher длиной 25 см. Из высококачественной...
1 050 ₽
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Алюминиевый T-образный держатель шубки-обтяжки для мойки стекол, 25 см
В наличии
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арт. 33455000
Алюминиевый T-образный держатель шубки-обтяжки для мойки стекол, 25 см
Высококачественный, легкий и прочный алюминиевый T-образный держатель от Kärcher 25-сантиметровой...
450 ₽
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Насадка для мытья стекол с креплением на липучке, микрофибра, 30см
В наличии
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арт. 96055290
Насадка для мытья стекол с креплением на липучке, микрофибра, 30см
Высококачественная насадка из микроволокна подходит к ручному держателю пада. Тщательно...
300 ₽
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Ведро для мытья окон, 22 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро для мытья окон, 22 л
22-литровое ведро прямоугольной формы, подходящее для работы с предлагаемой Kärcher...
1 900 ₽
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Телескопическая ручка 3 x 200 см
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Телескопическая ручка 3 x 200 см
Телескопическая штанга от Kärcher длиной 3 × 200 см позволяет...
5 300 ₽
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Телескопическая ручка 2 x 200 см
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Телескопическая ручка 2 x 200 см
Телескопическая штанга от Kärcher длиной 2 × 200 см позволяет...
3 790 ₽
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Скребок для стекол без лезвия
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Скребок для стекол без лезвия
Металлический скребок для стекол от Kärcher предназначен для очистки любых...
600 ₽
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Запасная резинка для стеклоочистителя, мягкая, 92 см
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Запасная резинка для стеклоочистителя, мягкая, 92 см
Мягкая запасная резиновая полоса от Kärcher длиной 92 см совместима...
450 ₽
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V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 45 cm
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 45 cm
Предлагаемая Kärcher профилированная шина 45-сантиметровой длины имеет V-образную прорезь и...
680 ₽
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V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 25 cm
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
V-образная планка стеклоочистителя, из нержавеющей стали, 25 cm
Предлагаемая Kärcher профилированная шина 25-сантиметровой длины имеет V-образную прорезь и...
480 ₽
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Шубка - обтяжка стеклоочистителя Blue Star, 45 см
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Шубка - обтяжка стеклоочистителя Blue Star, 45 см
Шубка Blue Star от Kärcher длиной 45 см с длинным...
1 000 ₽
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Т-образный держатель шубки - обтяжки для мойки стекол Bionic, 45 см
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Т-образный держатель шубки - обтяжки для мойки стекол Bionic, 45 см
Предлагаемый Kärcher эргономичный T-образный держатель Bionic длиной 45 см удобно...
850 ₽
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Мытье окон в квартире, доме или офисе – важная часть работ по наведению и поддержанию порядка в помещениях. От чистоты окон внутри и снаружи во многом зависит внешний вид как отдельной комнаты, так и всего здания. Вымыть окна так, чтобы на них не осталось разводов, обычными методами (путем увлажнения с последующим удалением влаги сухой тканью или бумагой) бывает непросто. Добиться гораздо более ощутимых результатов можно за счет использования специальных приспособлений для мытья окон от компании «Керхер».

Аксессуары и приспособления для мытья окон

В нашем каталоге принадлежности представлены следующими изделиями:

  • шубкой, выполненной из ткани с длинным ворсом. Для удобства применения шубка может оснащаться липучкой;
  • держателем лезвия для сгона воды, который хорошо удерживается в руке, а также может использоваться с телескопическими штангами;
  • стальным отжимом для ведра;
  • запасной резиновой полоской, совместимой со всеми шинами «Керхер» из нержавеющей стали;
  • телескопической ручкой, позволяющей мыть окна, стоя на полу, без лестницы;
  • скребком для стекол без лезвия;
  • ведром для мытья окон и др.

Наше предложение

Купить систему для мытья окон по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Оплатить покупку можно онлайн, а также наличными или кредитной картой при получении товара. При необходимости вы можете отслеживать товар с помощью специального сервиса, ссылка на который размещена на нашем сайте. Мы готовы ответить на любые вопросы по оформлению заказа или эксплуатации предлагаемой техники. Для этого достаточно связаться с нами по телефону или по email, которые можно найти на сайте.

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