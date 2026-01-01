Система для мытья окон

Мытье окон в квартире, доме или офисе – важная часть работ по наведению и поддержанию порядка в помещениях. От чистоты окон внутри и снаружи во многом зависит внешний вид как отдельной комнаты, так и всего здания. Вымыть окна так, чтобы на них не осталось разводов, обычными методами (путем увлажнения с последующим удалением влаги сухой тканью или бумагой) бывает непросто. Добиться гораздо более ощутимых результатов можно за счет использования специальных приспособлений для мытья окон от компании «Керхер».

Аксессуары и приспособления для мытья окон

В нашем каталоге принадлежности представлены следующими изделиями:

шубкой, выполненной из ткани с длинным ворсом. Для удобства применения шубка может оснащаться липучкой;

держателем лезвия для сгона воды, который хорошо удерживается в руке, а также может использоваться с телескопическими штангами;

стальным отжимом для ведра;

запасной резиновой полоской, совместимой со всеми шинами «Керхер» из нержавеющей стали;

телескопической ручкой, позволяющей мыть окна, стоя на полу, без лестницы;

скребком для стекол без лезвия;

ведром для мытья окон и др.

Наше предложение

Купить систему для мытья окон по выгодной цене с доставкой по Москве или в любой регион России вы можете в интернет-магазине «Керхер». Оплатить покупку можно онлайн, а также наличными или кредитной картой при получении товара. При необходимости вы можете отслеживать товар с помощью специального сервиса, ссылка на который размещена на нашем сайте. Мы готовы ответить на любые вопросы по оформлению заказа или эксплуатации предлагаемой техники. Для этого достаточно связаться с нами по телефону или по email, которые можно найти на сайте.