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Модульные тележки FlexoMate

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Держатель контейнера для насадок FM FlexoTray
В наличии
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арт. 28552380
Держатель контейнера для насадок FM FlexoTray
7 250 ₽
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Контейнер для насадок FM с ручкой, 12 л
В наличии
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арт. 28552390
Контейнер для насадок FM с ручкой, 12 л
3 440 ₽
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Крышка FM для мусорного мешка
В наличии
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арт. 28552320
Крышка FM для мусорного мешка
5 910 ₽
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Крышка контейнера для насадок FM, 12л Крышка контейнера для насадок FM, 12л
В наличии
Предзаказ
арт. 28552640
Крышка контейнера для насадок FM, 12л
1 630 ₽
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Держатель FM FlexoLink XL
В наличии
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арт. 28552610
Держатель FM FlexoLink XL
1 160 ₽
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Ручка FM FlexoGrip
В наличии
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арт. 28552440
Ручка FM FlexoGrip
8 440 ₽
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Держатель FM FlexoLink S Держатель FM FlexoLink S
В наличии
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арт. 28552550
Держатель FM FlexoLink S
1 800 ₽
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Крышка для ведра FM 6л
В наличии
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арт. 28552650
Крышка для ведра FM 6л
1 300 ₽
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Ключ FM для крышек
В наличии
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арт. 28552570
Ключ FM для крышек
1 190 ₽
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Ручка FM Ciassic
В наличии
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арт. 28552430
Ручка FM Ciassic
2 900 ₽
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Ведро FM с ручкой, 6 л
В наличии
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арт. 28552620
Ведро FM с ручкой, 6 л
2 210 ₽
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Ключ FM для двери
В наличии
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арт. 28552560
Ключ FM для двери
1 310 ₽
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Держатель FM для крепления ведер 6 л и контейнеров 12 л
В наличии
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арт. 28552530
Держатель FM для крепления ведер 6 л и контейнеров 12 л
2 700 ₽
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Клипсы FM для цветового кодирования, синие, 2 шт
В наличии
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арт. 28552940
Клипсы FM для цветового кодирования, синие, 2 шт
80 ₽
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Клипсы FM для цветового кодирования, желтые, 2 шт
В наличии
Предзаказ
арт. 28552930
Клипсы FM для цветового кодирования, желтые, 2 шт
80 ₽
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Клипсы FM для цветового кодирования, зеленые, 2 шт
В наличии
Предзаказ
арт. 28552920
Клипсы FM для цветового кодирования, зеленые, 2 шт
80 ₽
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Чехол для мусорного мешка с застежкой,серый (120 л)
В наличии
Предзаказ
арт. 69992970
Чехол для мусорного мешка с застежкой,серый (120 л)
Серый мусорный мешок с застежкой-молнией. Объем 120 л. Подходит ко...
5 550 ₽
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Клипсы FM для цветового кодирования, красные, 2 шт
В наличии
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арт. 28552950
Клипсы FM для цветового кодирования, красные, 2 шт
80 ₽
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Держатель FM Flexolink для BR30/1
В наличии
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арт. 28553190
Держатель FM Flexolink для BR30/1
1 170 ₽
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Держатель FM FlexoLink M Держатель FM FlexoLink M
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Держатель FM FlexoLink M
1 310 ₽
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Ведро FM с ручкой, 15 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро FM с ручкой, 15 л
2 990 ₽
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Модульные тележки Karcher FlexoMate помогут выполнить уборочные работы на вашем объекте быстрее и эффективнее. Тележка FlexoMate отличается универсальностью и удобством применения, а также эргономичностью конструкции: регулируемые по высоте рукоятки снижают нагрузку на плечевые и лучезапястные суставы пользователя. В распоряжении пользователей несколько вариантов комплектации FlexoMate, из которых можно выбрать оптимальный для конкретного объекта. Так, базовый комплект (Swift) рассчитан на уборку в тесном пространстве, например в офисном здании или небольшом магазине. Расширенная комплектация (Expert) включает весь необходимый инвентарь для уборки на объекте, который насчитывает до 10 санитарных и до 10 офисных помещений. Масштабные уборочные работы удобнее выполнять с тележкой FlexoMate ExpertPro. Интернет-магазин Karcher предлагает модульные тележки Karcher FlexoMate для качественной уборки в любых помещениях.

Виды изделий

В нашем каталоге представлены компоненты модульных тележек Karcher FlexoMate:

  • контейнеры для насадок;
  • крышки для мусорных мешков;
  • ведра объемом 6 и 15 л;
  • крышки для ведер;
  • клипсы для цветового кодирования;
  • чехлы для мусорных мешков с застежкой;
  • держатели разных типов;
  • ключи для крышек;
  • отжим универсальный.

Наше предложение

В интернет-магазине Karcher вы можете купить модульные тележки FlexoMate по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. У нас можно выбрать тележку требуемой комплектации с учетом размеров объекта и степени сложности решаемых задач. Оплатить товар можно наличными или банковской картой при получении заказа или же на сайте онлайн. Если у вас остались вопросы по оформлению заказа или использованию техники «Керхер», свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.

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