Модульные тележки Karcher FlexoMate помогут выполнить уборочные работы на вашем объекте быстрее и эффективнее. Тележка FlexoMate отличается универсальностью и удобством применения, а также эргономичностью конструкции: регулируемые по высоте рукоятки снижают нагрузку на плечевые и лучезапястные суставы пользователя. В распоряжении пользователей несколько вариантов комплектации FlexoMate, из которых можно выбрать оптимальный для конкретного объекта. Так, базовый комплект (Swift) рассчитан на уборку в тесном пространстве, например в офисном здании или небольшом магазине. Расширенная комплектация (Expert) включает весь необходимый инвентарь для уборки на объекте, который насчитывает до 10 санитарных и до 10 офисных помещений. Масштабные уборочные работы удобнее выполнять с тележкой FlexoMate ExpertPro. Интернет-магазин Karcher предлагает модульные тележки Karcher FlexoMate для качественной уборки в любых помещениях.

Виды изделий

В нашем каталоге представлены компоненты модульных тележек Karcher FlexoMate:

контейнеры для насадок;

крышки для мусорных мешков;

ведра объемом 6 и 15 л;

крышки для ведер;

клипсы для цветового кодирования;

чехлы для мусорных мешков с застежкой;

держатели разных типов;

ключи для крышек;

отжим универсальный.

Наше предложение

В интернет-магазине Karcher вы можете купить модульные тележки FlexoMate по выгодной цене с доставкой в любой регион РФ. У нас можно выбрать тележку требуемой комплектации с учетом размеров объекта и степени сложности решаемых задач. Оплатить товар можно наличными или банковской картой при получении заказа или же на сайте онлайн. Если у вас остались вопросы по оформлению заказа или использованию техники «Керхер», свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 1000 654 или по e-mail info.ru@karcher.com.