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Ведра и ведерные тележки

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Двухведерная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 2х25 л Двухведерная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 2х25 л
В наличии
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арт. 69992090
Двухведерная тележка с вертикальным отжимом и ручкой, 2х25 л
Высокомобильная тележка с двумя 25-литровыми ведрами разных цветов (красного и...
15 110 ₽
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Двухсекционное ведро на колесах с вертикальным отжимом, 30 л
В наличии
Предзаказ
арт. 69993560
Двухсекционное ведро на колесах с вертикальным отжимом, 30 л
Тележка с двумя 30-литровыми ведрами, эргономичным отжимом, держателем для швабры...
12 580 ₽
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Колесо Ø80мм
В наличии
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арт. 69991820
Колесо Ø80мм
1 020 ₽
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Контейнер для принадлежностей (крепится на ручку 6.999-180.0 или тележку 6.999-209.0)
В наличии
Предзаказ
арт. 69990770
Контейнер для принадлежностей (крепится на ручку 6.999-180.0 или тележку 6.999-209.0)
Контейнер для принадлежностей, для размещения дополнительных принадлежностей или емкостей со...
1 030 ₽
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Ведро, зеленое, 4л
В наличии
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арт. 69991860
Ведро, зеленое, 4л
880 ₽
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Ведро зелёное 6 л.
В наличии
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арт. 69992870
Ведро зелёное 6 л.
Зеленое ведро с компактной ручкой. Прямоугольной формы, объем 6 л....
1 200 ₽
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Ведро желтое 6 л.
В наличии
Предзаказ
арт. 69992860
Ведро желтое 6 л.
Желтое ведро с компактной ручкой. Прямоугольной формы, объем 6 л....
1 200 ₽
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Ведро красное 6 л
В наличии
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арт. 69992850
Ведро красное 6 л
Красное ведро прямоугольной формы с компактной ручкой. Объем 6 л....
1 200 ₽
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Ведро синее 6 л.
В наличии
Предзаказ
арт. 69992840
Ведро синее 6 л.
Синее ведро с компактной ручкой. Прямоугольной формы, объем 6 л....
1 200 ₽
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Ведро, красного цвета, на 15 л
В наличии
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арт. 69991720
Ведро, красного цвета, на 15 л
Ведро на 15 л, красного цвета, с системой цветового кодирования....
1 900 ₽
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Ведро, синего цвета, на 15 л
В наличии
Предзаказ
арт. 69991730
Ведро, синего цвета, на 15 л
Ведро на 15 л, синего цвета, с системой цветового кодирования....
1 900 ₽
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Одноведерная тележка с вертикальным отжимом, 25 л Одноведерная тележка с вертикальным отжимом, 25 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Одноведерная тележка с вертикальным отжимом, 25 л
Нержавеющая тележка с одним ведром, изготовленная целиком из полипропилена, укомплектована...
10 990 ₽
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Ведро с роликовым отжимом, 15 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро с роликовым отжимом, 15 л
Ведро объемом 15 л с перегородкой, роликовым отжимом для мопов,...
6 470 ₽
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Ручка для ведерной тележки (6.999-207.0, 6.999-209.0)
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ручка для ведерной тележки (6.999-207.0, 6.999-209.0)
Эргономичная рукоятка, превосходно дополняющая тележки с одним и двумя ведрами...
1 640 ₽
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Ведро красное 25 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро красное 25 л
Экологичное красное ведро из полипропилена, изготовленное с применением 50 %...
1 720 ₽
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Ведро синее 25 л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро синее 25 л
Экологичное синее ведро из полипропилена, изготовленное с применением 50 %...
1 720 ₽
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Ведро, красное, 4л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро, красное, 4л
880 ₽
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Ведро, синее, 4л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро, синее, 4л
880 ₽
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Ведро, желтое, 4л
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Ведро, желтое, 4л
880 ₽
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Профессиональный клининг общественных и коммерческих помещений требует использования специализированного инвентаря для мытья полов. В частности, для этих задач можно купить ведра и ведерные тележки, широко представленные в каталоге нашей компании. Используя их, можно существенно ускорить рабочий процесс, а также повысить его качество и эффективность.

Ассортимент продукции

Ведерные тележки используются для транспортировки ведер с чистой и грязной водой, используемой в процессе мойки пола. Оборудование данного типа используется в сфере профессионального клининга, а значит, должно отличаться надежностью, прочностью и долговечностью. Мы предлагаем именно такую продукцию и необходимые комплектующие для ее ремонта, технического обслуживания. В частности, вы можете купить:

  • ведра – изготовлены из легкого ударопрочного пластика, различаются по объему и цвету. Разная цветовая маркировка позволяет не путать тару, используемую для чистой, грязной воды, моющих и дезинфицирующих составов. Оснащены удобными ручками для переноски. Также в наличии двухсекционные модели с колесами, полностью заменяющими тележку;
  • тележки – могут быть на одно или два ведра в зависимости от сферы применения и прочих особенностей. Оснащены колесами и рукояткой, что позволяет транспортировать их с минимальным усилием, оснащаются системой отжима для насадок швабры;
  • комплектующие – емкости для принадлежностей, колеса и прочее необходимое для ремонта и обслуживания.

Преимущества продукции

Ведра и ведерные тележки разрабатываются с учетом опыта эксплуатации и требований потенциальных заказчиков. Используются материалы, стойкие к воздействию влаги и химических составов, имеющие небольшой вес и прочность при воздействии механических нагрузок. Цена продукции зависит от индивидуальных характеристик, размера ведер, комплектации и прочих особенностей. Оформить заказ можно на странице сайта или обратившись к нам по телефону. Консультант поможет с подбором продукции.

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