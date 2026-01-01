Профессиональный клининг общественных и коммерческих помещений требует использования специализированного инвентаря для мытья полов. В частности, для этих задач можно купить ведра и ведерные тележки, широко представленные в каталоге нашей компании. Используя их, можно существенно ускорить рабочий процесс, а также повысить его качество и эффективность.

Ассортимент продукции

Ведерные тележки используются для транспортировки ведер с чистой и грязной водой, используемой в процессе мойки пола. Оборудование данного типа используется в сфере профессионального клининга, а значит, должно отличаться надежностью, прочностью и долговечностью. Мы предлагаем именно такую продукцию и необходимые комплектующие для ее ремонта, технического обслуживания. В частности, вы можете купить:

ведра – изготовлены из легкого ударопрочного пластика, различаются по объему и цвету. Разная цветовая маркировка позволяет не путать тару, используемую для чистой, грязной воды, моющих и дезинфицирующих составов. Оснащены удобными ручками для переноски. Также в наличии двухсекционные модели с колесами, полностью заменяющими тележку;

тележки – могут быть на одно или два ведра в зависимости от сферы применения и прочих особенностей. Оснащены колесами и рукояткой, что позволяет транспортировать их с минимальным усилием, оснащаются системой отжима для насадок швабры;

комплектующие – емкости для принадлежностей, колеса и прочее необходимое для ремонта и обслуживания.

Преимущества продукции

Ведра и ведерные тележки разрабатываются с учетом опыта эксплуатации и требований потенциальных заказчиков. Используются материалы, стойкие к воздействию влаги и химических составов, имеющие небольшой вес и прочность при воздействии механических нагрузок. Цена продукции зависит от индивидуальных характеристик, размера ведер, комплектации и прочих особенностей. Оформить заказ можно на странице сайта или обратившись к нам по телефону. Консультант поможет с подбором продукции.