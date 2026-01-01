Летом на дачном участке сложно обойтись без полива посадок. Существует множество приспособлений, которые могут помочь наладить качественную систему орошения растительности. Одним из таких элементов являются поливочные шланги. Они способны упростить полив и избавить от необходимости носить воду в лейках или ведрах.

Виды поливочных шлангов

На рынке можно встретить большое количество разновидностей данных изделий.

Материал. Исходя из данного параметра поливочные шланги могут быть:

резиновые – изделия отличаются особой прочностью, толстыми стенками и гибкостью;

армированные – имеют долгий срок эксплуатации, не перекручиваются, но обладают большим весом по сравнению с резиновыми моделями;

ПВХ – устойчивы к перепадам температур, высоким нагрузкам, легкие и гибкие.

Система полива. По функциональному использованию шланги делятся:

на сочащиеся – полив происходит через маленькие отверстия в стенках изделия, обыкновенно дополнены клапанами регулировки;

спиральные – сложены в виде спирали, при работе распрямляются на нужное расстояние;

капельного полива – осуществляют дозированное орошение посадок, причем вода подается прямо к корням растений;

Почему стоит выбрать шланги «Керхер»

«Керхер» давно зарекомендовал себя на рынке как надежный производитель бытовой техники и профессионального оборудования для дома и дачи. Поливочные шланги данного бренда отличаются многими преимуществами:

выносливость – благодаря использованию качественных и современных материалов изделия имеют высокую устойчивость к внешним и внутренним воздействиям (разрывное давление некоторых моделей составляет 50 бар, возможна эксплуатация при температуре от -20 до +65 градусов Цельсия);

используется внешнее антиультрафиолетовое защитное покрытие для предупреждения атмосферного воздействия;

изготовлены из нескольких слоев (от 1,3 до 5);

гибкие, не боятся заломов;

максимально комфортны в использовании;

большой ассортимент параметров шлангов (по диаметру, длине и др.).

