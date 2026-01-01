Любое растение на садовом участке нуждается в своевременном и правильном поливе. Это и благоухающие на клумбах цветы, деревья и кустарники, живые изгороди, грядки с овощами и фруктами, газоны и другая растительность в саду и огороде. Орошение посадок должно осуществляться по правилам агрономии: несколько раз в сутки, без пересыхания почвы и избытка влаги. Этот процесс может занять у человека много сил и времени. Упростить данную работу можно, организовав на территории качественную оросительную систему, одним из важных элементов которой являются разбрызгиватели воды.

Виды разбрызгивателей

В настоящее время производятся разбрызгиватели различных видов.

Статические. Одни из самых популярных и недорогих моделей. Они надежны, просты в установке и эксплуатации, а также имеют долгий срок службы. Оснащены несложной конструкцией: корпус с несколькими форсунками, через которые происходит распыление воды по принципу дождевого потока. Статические распылители не имеют подвижных деталей, но многие модели способны регулироваться по высоте.

Круговые. В отличие от предыдущего типа эти разбрызгиватели имеют подвижные элементы: под силой кинетической энергии головка разбрызгивателя вращается на 360 градусов. Чем сильнее напор воды, тем дальше будет происходить орошение. Существуют модели с регулировкой наклона водной струи, что дает возможность точного полива определенной части территории.

Осциллирующие. Конструкция такого устройства состоит из подвижной горизонтальной трубки, оснащенной несколькими соплами, через которые постоянной струей поступает вода. Данная система установлена на неподвижной платформе. Трубка постоянно поворачивается из одной стороны в другую. Модели отлично подходят для прямоугольных садовых участков.

Импульсные. Конструкция похожа на роторные модели. Отличием является способ распыления воды. Водный поток из сопел подается не постоянно, а импульсами. Таким образом вода разбрызгивается на более дальнее расстояние по сравнению с роторными устройствами.

