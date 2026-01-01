Для выполнения садовых работ порой требуется много сил и времени, а садовый инвентарь нередко громоздкий? Решением станет покупка насосов, тележек для шлангов и комплектующих для них. В интернет-магазине компании «Керхер» вы сможете подобрать необходимый инвентарь по хорошей цене и купить всего в один клик.

Ассортимент

Компания «Керхер» предлагает несколько вариантов для хранения шлангов:

Тележки. Они обеспечивают легкость полива растений даже в труднодоступных местах. Также имеют специальную рукоятку, помогающую легко намотать шланг.

Катушки. Являются более компактными, нежели тележки. Также предполагают мобильное применение. Есть варианты с закрытым корпусом, которые оснащены механизмом для сматывания шланга.

Преимущества

Садовые тележки и катушки обладают рядом преимуществ:

Мобильность. Тележка с колесами позволяет аккуратно и быстро провозить ее через участок, не повреждая растений. Также благодаря этому вы легко сможете объехать любые препятствия.

Компактность. Благодаря небольшим размерам инвентарь занимает минимум места, что особенно актуально в условиях небольшого помещения для хранения садовых инструментов.

Надежность креплений. Вам не стоит переживать, что шланг размотается во время транспортировки или хранения, так как все тележки компании «Керхер» прочно фиксируют его.

Скорость. Современные механизмы обеспечат вам быстрое наматывание и разматывание шланга, что уменьшит временные затраты.

Почему стоит выбрать компанию «Керхер»

Качество. Весь товар отличается высоким качеством материала, из которого изготавливается инвентарь.

Гарантии. На все наши товары дается гарантия. Срок смотрите в описании каждой позиции. Условия указаны в разделе «Гарантийные обязательства». Экологичность используемых материалов. Компания избегает применения материалов и тяжелых металлов, которые вредят окружающей среде.

Если вы хотите купить садовую тележку, то выберите подходящий вариант и оформите с доставкой. При возникновении вопросов можете задать их, позвонив на горячую линию «Керхер»