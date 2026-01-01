8-800-1000-654
CR 7.220 Компактная автоматическая катушка CR 7.220 Компактная автоматическая катушка
CR 7.220 Компактная автоматическая катушка
Катушка для шланга Premium CR 7.220 Automatic с автоматическим втягиванием...
Для выполнения садовых работ порой требуется много сил и времени, а садовый инвентарь нередко громоздкий? Решением станет покупка насосов, тележек для шлангов и комплектующих для них. В интернет-магазине компании «Керхер» вы сможете подобрать необходимый инвентарь по хорошей цене и купить всего в один клик.

Ассортимент

Компания «Керхер» предлагает несколько вариантов для хранения шлангов:

  • Тележки. Они обеспечивают легкость полива растений даже в труднодоступных местах. Также имеют специальную рукоятку, помогающую легко намотать шланг.
  • Катушки. Являются более компактными, нежели тележки. Также предполагают мобильное применение. Есть варианты с закрытым корпусом, которые оснащены механизмом для сматывания шланга.

Преимущества

Садовые тележки и катушки обладают рядом преимуществ:

  • Мобильность. Тележка с колесами позволяет аккуратно и быстро провозить ее через участок, не повреждая растений. Также благодаря этому вы легко сможете объехать любые препятствия.
  • Компактность. Благодаря небольшим размерам инвентарь занимает минимум места, что особенно актуально в условиях небольшого помещения для хранения садовых инструментов.
  • Надежность креплений. Вам не стоит переживать, что шланг размотается во время транспортировки или хранения, так как все тележки компании «Керхер» прочно фиксируют его.
  • Скорость. Современные механизмы обеспечат вам быстрое наматывание и разматывание шланга, что уменьшит временные затраты.

Почему стоит выбрать компанию «Керхер»

  • Качество. Весь товар отличается высоким качеством материала, из которого изготавливается инвентарь.
  • Гарантии. На все наши товары дается гарантия. Срок смотрите в описании каждой позиции. Условия указаны в разделе «Гарантийные обязательства». Экологичность используемых материалов. Компания избегает применения материалов и тяжелых металлов, которые вредят окружающей среде.

Если вы хотите купить садовую тележку, то выберите подходящий вариант и оформите с доставкой. При возникновении вопросов можете задать их, позвонив на горячую линию «Керхер»

