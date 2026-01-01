Для выполнения садовых работ порой требуется много сил и времени, а садовый инвентарь нередко громоздкий? Решением станет покупка насосов, тележек для шлангов и комплектующих для них. В интернет-магазине компании «Керхер» вы сможете подобрать необходимый инвентарь по хорошей цене и купить всего в один клик.
Ассортимент
Компания «Керхер» предлагает несколько вариантов для хранения шлангов:
- Тележки. Они обеспечивают легкость полива растений даже в труднодоступных местах. Также имеют специальную рукоятку, помогающую легко намотать шланг.
- Катушки. Являются более компактными, нежели тележки. Также предполагают мобильное применение. Есть варианты с закрытым корпусом, которые оснащены механизмом для сматывания шланга.
Преимущества
Садовые тележки и катушки обладают рядом преимуществ:
- Мобильность. Тележка с колесами позволяет аккуратно и быстро провозить ее через участок, не повреждая растений. Также благодаря этому вы легко сможете объехать любые препятствия.
- Компактность. Благодаря небольшим размерам инвентарь занимает минимум места, что особенно актуально в условиях небольшого помещения для хранения садовых инструментов.
- Надежность креплений. Вам не стоит переживать, что шланг размотается во время транспортировки или хранения, так как все тележки компании «Керхер» прочно фиксируют его.
- Скорость. Современные механизмы обеспечат вам быстрое наматывание и разматывание шланга, что уменьшит временные затраты.
Почему стоит выбрать компанию «Керхер»
- Качество. Весь товар отличается высоким качеством материала, из которого изготавливается инвентарь.
- Гарантии. На все наши товары дается гарантия. Срок смотрите в описании каждой позиции. Условия указаны в разделе «Гарантийные обязательства». Экологичность используемых материалов. Компания избегает применения материалов и тяжелых металлов, которые вредят окружающей среде.
Если вы хотите купить садовую тележку, то выберите подходящий вариант и оформите с доставкой. При возникновении вопросов можете задать их, позвонив на горячую линию «Керхер»