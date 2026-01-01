При поливе посадок многие люди пользуются шлангами, но не всегда их длины хватает для обработки всего участка. В таких случаях необходимо использовать второй шланг: вам помогут специальные соединители (коннекторы). Они были созданы для того, чтобы облегчить вам уход за растениями. Данное приспособление прочно соединяет два конца шланга в единую сеть. Особенно актуально это для работ на дачах или участках, расположенных рядом с домом или источником воды. В интернет-магазине «Керхер» вы можете купить соединители по выгодной цене, исходя из ваших потребностей.

Устройство коннектора

Стандартный соединитель состоит из трех частей:

удерживатель трубки, имеющий специальную деталь, в которую помещается шланг;

механизм, обеспечивающий быстрый съем изделия;

закручивающаяся крышка с внутренней резьбой, с помощью которой закрепляется трубка.

На что обратить внимание при покупке

диаметр шланга, чтобы не купить слишком маленький или слишком большой соединитель;

материал коннектора;

характеристики внешней среды, чтобы избежать повреждений из-за неправильной эксплуатации.

Ассортимент «Керхер»

Среди ассортимента соединителей в интернет-магазине «Керхер» имеются:

универсальные коннекторы для шлангов Premium и Plus, которые оснащены функцией «аквастоп», позволяющей разъединить детали приспособления без вытекания воды, также они подходят для шлангов трех разных диаметров; стоит отметить их совместимы со многими системами стыкового соединения;

латунные принадлежности для полива, отличающиеся высококачественными материалами и долговечностью; они также являются воплощением принципов компании: высокие стандарты качества и создание экологичной продукции;

трехканальный распределитель, имеющий три независимых друг от друга выхода для воды, причем для каждого из них можно регулировать в зависимости от необходимой подачи воды; в нем также находится интегрированный фильтр, позволяющий приспособлению прослужить дольше.

Выбрать и купить соединители «Керхер», а также просмотреть характеристики, комплектацию и отзывы вы можете на сайте интернет-магазина в карточке с выбранным товаром. Если хотите приобрести качественные коннекторы и комплектующие к ним, выбирайте «Керхер»!