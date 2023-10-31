8-800-1000-654
Воздухоочиститель AF 100 H13

Высокоэффективный мобильный воздухоочиститель AF 100 H13 оснащен датчиком и предусматривает автоматический режим для надежного удаления из воздуха в помещениях возбудителей болезней и аэрозольных частиц.

Гарантии

*Гарантия 2 года


Описание

Решение для очистки воздуха от эксперта в области чистки: предлагаемый Kärcher воздухоочиститель AF 100 H13 готов к немедленному применению в таких закрытых помещениях с большим количеством людей, как, например, школьные классы или залы ожидания в общественных учреждениях или медицинских центрах. Используемый в нем новый фильтр High Protect H13 Solution надежно удаляет из окружающего воздуха аэрозольные частицы и болезнетворные микроорганизмы (в т. ч. вирусы), что в значительной мере способствует охране здоровья. Кроме того, дополнительное покрытие материала фильтра, включающее ионы серебра, обеспечивает уничтожение микробов, а слой активированного угля эффективно улавливает пыль, пыльцу, запахи, пары химических соединений, летучие органические и прочие вредные вещества. Для непрерывного контроля состояния воздуха и автоматического управления аппаратом в него интегрирован датчик. Качество воздуха постоянно отображается в наглядной визуальной форме цветным дисплеем, позволяющим также в любой момент считать текущее остаточное содержание пыли и время, через которое потребуется заменить фильтр. Удобное перемещение воздухоочистителя из одного помещения в другое обеспечивается прочными колесиками.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Серийное оснащение фильтром High Protect H13 Solution

Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.

Компактный дизайн и максимальная мобильность

Легко передвигать между помещениями благодаря крепким колесам

Мощный электродвигатель для эксплуатации в помещениях площадью до 87 м²

Вентилятор с тремя режимами скорости

Характеристики
Бренд
Керхер
Масса (без принадлежностей) (кг)
11,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм)
380 x 380 x 720
Параметры электросети (~/В/Гц)
1 / 220 - 240 / 50 - 60
Потребляемая мощность (Вт)
макс. 80
Уровень звукового давления (дБ(А))
мин. 25 - макс. 48
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм)
0,3 мкм >= 99,95 %
Подходящая площадь помещения* (м²)
до 87
Мощность потока воздуха** (м³/ч)
до 650
Вес с упаковкой (кг)
17
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (см)
48x47x79
Комплектация
  • фильтр High Protect 13 Solution.
Особенности товара
Воздухоочиститель AF 100 H13 *EU Воздухоочиститель AF 100 H13 *EU
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Комплект антибактериальных фильтров для воздухоочистителя AF100
арт. 28630340
21 990 ₽
В наличии
Предзаказ
арт. 28630340
Комплект антибактериальных фильтров для воздухоочистителя AF100
21 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект противоаллергических фильтров для AF100
арт. 28630300
22 990 ₽
В наличии
Предзаказ
арт. 28630300
Комплект противоаллергических фильтров для AF100
22 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Комплект фильтров для воздухоочистителя AF100 от смога
16 990 ₽
Нет в наличии
Предзаказ
арт.
Комплект фильтров для воздухоочистителя AF100 от смога
16 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Воздухоочиститель AF 20
В наличии
Предзаказ
арт. 10248200
Воздухоочиститель AF 20
Решение для быстрой очистки воздуха в помещениях площадью 20 –...
19 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Воздухоочиститель AF 30
В наличии
Предзаказ
арт. 10248210
Воздухоочиститель AF 30
Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 30, оснащенный специальным датчиком,...
34 490 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Воздухоочиститель AF 50
В наличии
Предзаказ
арт. 10248220
Воздухоочиститель AF 50
Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 50, оснащенный датчиком, дисплеем,...
57 990 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
Воздухоочиститель AF 100
В наличии
Предзаказ
арт. 10248100
Воздухоочиститель AF 100
Для обеспечения оптимального качества воздуха в помещениях до 100 м²:...
88 390 ₽
В корзине шт Перейти
Подробнее Выбрать
