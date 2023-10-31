Решение для очистки воздуха от эксперта в области чистки: предлагаемый Kärcher воздухоочиститель AF 100 H13 готов к немедленному применению в таких закрытых помещениях с большим количеством людей, как, например, школьные классы или залы ожидания в общественных учреждениях или медицинских центрах. Используемый в нем новый фильтр High Protect H13 Solution надежно удаляет из окружающего воздуха аэрозольные частицы и болезнетворные микроорганизмы (в т. ч. вирусы), что в значительной мере способствует охране здоровья. Кроме того, дополнительное покрытие материала фильтра, включающее ионы серебра, обеспечивает уничтожение микробов, а слой активированного угля эффективно улавливает пыль, пыльцу, запахи, пары химических соединений, летучие органические и прочие вредные вещества. Для непрерывного контроля состояния воздуха и автоматического управления аппаратом в него интегрирован датчик. Качество воздуха постоянно отображается в наглядной визуальной форме цветным дисплеем, позволяющим также в любой момент считать текущее остаточное содержание пыли и время, через которое потребуется заменить фильтр. Удобное перемещение воздухоочистителя из одного помещения в другое обеспечивается прочными колесиками.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Серийное оснащение фильтром High Protect H13 Solution
Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
Компактный дизайн и максимальная мобильность
Легко передвигать между помещениями благодаря крепким колесам
Мощный электродвигатель для эксплуатации в помещениях площадью до 87 м²
Вентилятор с тремя режимами скорости
- фильтр High Protect 13 Solution.
