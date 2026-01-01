Надежный партнер для коммунальных служб – «Керхер»

Наши многофункциональные самоходные шасси и уборочные машины уже многие годы успешно используются коммунальными предприятиями и клининговыми компаниями для решения различных задач уборки, ухода за зелеными насаждениями и выполнения зимних работ.

Мы заботимся о своих клиентах и об охране окружающей среды

Руководствуясь принципами устойчивого развития, мы день за днем работаем над созданием новых технологий и внедрением инновационных решений.

Логичный выбор: наши аккумуляторные инструменты

Мы оберегаем природу и здоровье пользователей благодаря низкому уровню шума, вибраций и вредных выбросов.

Мы гарантируем превосходный сервис

Какие бы вопросы и проблемы у вас ни возникли, вы в любой момент можете обратиться с ними к персональному консультанту.