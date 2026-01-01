Садовый инструмент и техника
Аккумуляторные рабочие инструменты Kärcher обладают колоссальными преимуществами перед бензиновыми аналогами: полным отсутствием вредных выбросов и значительно меньшим уровнем шума, позволяющим без проблем применять их в жилых кварталах, на территориях школ и больниц.
Аккумуляторный триммер
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Надежный партнер для коммунальных служб – «Керхер»
Наши многофункциональные самоходные шасси и уборочные машины уже многие годы успешно используются коммунальными предприятиями и клининговыми компаниями для решения различных задач уборки, ухода за зелеными насаждениями и выполнения зимних работ.
Мы заботимся о своих клиентах и об охране окружающей среды
Руководствуясь принципами устойчивого развития, мы день за днем работаем над созданием новых технологий и внедрением инновационных решений.
Логичный выбор: наши аккумуляторные инструменты
Мы оберегаем природу и здоровье пользователей благодаря низкому уровню шума, вибраций и вредных выбросов.
Мы гарантируем превосходный сервис
Какие бы вопросы и проблемы у вас ни возникли, вы в любой момент можете обратиться с ними к персональному консультанту.
Сильная команда для решения всех коммунальных задач
Воздуходувка
Оптимальная комбинация: аккумуляторные рабочие инструменты превосходно дополняют многофункциональную коммунальную уборочную технику Kärcher. При помощи воздуходувки второй работник может легко сдувать листву и мусор, находящиеся в труднодоступных местах по пути движения машины, в сторону ее подметального механизма, что значительно повышает скорость и эффективность выполнения уборочных работ.
Область применения
- Сдувание листвы и мусора.
- Удаление мусора из мест, недоступных для подметально-уборочных машин (из углов, из-под скамеек и т. д.).
- Выполнение работ в местах, требующих соблюдения тишины (на территориях школ, больниц или жилых комплексов).
Цепная пила
Колоссальная производительность в сочетании с компактностью: ручные рабочие инструменты всегда находятся под рукой и легко справляются со сложными задачами даже в труднодоступных местах.
Благодаря современной аккумуляторной технологии и электродвигателю, не имеющему быстроизнашивающихся частей, этот инструмент практически не требует обслуживания.
Область применения:
- Обрезка обломившихся сучьев и распиливание упавших деревьев.
- Декоративная обрезка деревьев и кустарников.
- Спиливание деревьев малых и средних размеров.
Одно приобретение – тысяча возможностей
Литий-ионные аккумуляторные блоки, выполненные по новой технологии 36 В, впечатляют многими преимуществами: совместимостью со всеми аккумуляторными инструментами, простотой замены, колоссальной производительностью и значительно (до 50 %) меньшим временем заряда в сравнении с распространенными на рынке аккумуляторами такого типа.
Преимущества аккумуляторных инструментов перед бензиновыми:
- Полное отсутствие выбросов CO2.
- Уменьшенный (до 50 %) уровень шума.
- Уменьшенный (до 80 %) уровень вибраций.
- Уменьшенные (до 90 %) эксплуатационные расходы.
- Постоянная готовность к работе.
Сравнение по выбросам CO2 и экономичности
Максимум мощности для любой работы
Инновационная аккумуляторная технология придает новым рабочим инструментам Kärcher неограниченные возможности, а аккумуляторные блоки разной емкости обеспечивают их оптимальную адаптацию к различным потребностям.
Инструменты отличаются не только высочайшей производительностью и долгим временем непрерывной работы, но и высокой экологичностью, а также низким уровнем шума, позволяющим решать задачи профессиональной уборки в местах, требующих соблюдения тишины. Купить садовый инструмент вы можете в официальном интернет-магазине «Керхер».