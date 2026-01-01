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Садовый инструмент и техника

Аккумуляторные рабочие инструменты Kärcher обладают колоссальными преимуществами перед бензиновыми аналогами: полным отсутствием вредных выбросов и значительно меньшим уровнем шума, позволяющим без проблем применять их в жилых кварталах, на территориях школ и больниц.

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Kärcher Мощные аккумуляторные инструменты для профессионалов

Аккумуляторный триммер

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Надежный партнер для коммунальных служб – «Керхер»

Наши многофункциональные самоходные шасси и уборочные машины уже многие годы успешно используются коммунальными предприятиями и клининговыми компаниями для решения различных задач уборки, ухода за зелеными насаждениями и выполнения зимних работ.

Мы заботимся о своих клиентах и об охране окружающей среды

Руководствуясь принципами устойчивого развития, мы день за днем работаем над созданием новых технологий и внедрением инновационных решений.

Логичный выбор: наши аккумуляторные инструменты

Мы оберегаем природу и здоровье пользователей благодаря низкому уровню шума, вибраций и вредных выбросов.

Мы гарантируем превосходный сервис

Какие бы вопросы и проблемы у вас ни возникли, вы в любой момент можете обратиться с ними к персональному консультанту.

Park & City Solutions
Коммунальная техника Керхер

Сильная команда для решения всех коммунальных задач

Park & City Solutions

Воздуходувка

Оптимальная комбинация: аккумуляторные рабочие инструменты превосходно дополняют многофункциональную коммунальную уборочную технику Kärcher. При помощи воздуходувки второй работник может легко сдувать листву и мусор, находящиеся в труднодоступных местах по пути движения машины, в сторону ее подметального механизма, что значительно повышает скорость и эффективность выполнения уборочных работ.

Область применения

  • Сдувание листвы и мусора.
  • Удаление мусора из мест, недоступных для подметально-уборочных машин (из углов, из-под скамеек и т. д.).
  • Выполнение работ в местах, требующих соблюдения тишины (на территориях школ, больниц или жилых комплексов).
Park & City Solutions

Цепная пила

Колоссальная производительность в сочетании с компактностью: ручные рабочие инструменты всегда находятся под рукой и легко справляются со сложными задачами даже в труднодоступных местах.

Благодаря современной аккумуляторной технологии и электродвигателю, не имеющему быстроизнашивающихся частей, этот инструмент практически не требует обслуживания.

Область применения:

  • Обрезка обломившихся сучьев и распиливание упавших деревьев.
  • Декоративная обрезка деревьев и кустарников.
  • Спиливание деревьев малых и средних размеров.

Одно приобретение – тысяча возможностей

Литий-ионные аккумуляторные блоки, выполненные по новой технологии 36 В, впечатляют многими преимуществами: совместимостью со всеми аккумуляторными инструментами, простотой замены, колоссальной производительностью и значительно (до 50 %) меньшим временем заряда в сравнении с распространенными на рынке аккумуляторами такого типа.

Преимущества аккумуляторных инструментов перед бензиновыми:

  • Полное отсутствие выбросов CO2.
  • Уменьшенный (до 50 %) уровень шума.
  • Уменьшенный (до 80 %) уровень вибраций.
  • Уменьшенные (до 90 %) эксплуатационные расходы.
  • Постоянная готовность к работе.
Park & City Solutions

Сравнение по выбросам CO2 и экономичности

Park & City Solutions
Сравнение решений бензиновых и электро

Максимум мощности для любой работы

Инновационная аккумуляторная технология придает новым рабочим инструментам Kärcher неограниченные возможности, а аккумуляторные блоки разной емкости обеспечивают их оптимальную адаптацию к различным потребностям.

Инструменты отличаются не только высочайшей производительностью и долгим временем непрерывной работы, но и высокой экологичностью, а также низким уровнем шума, позволяющим решать задачи профессиональной уборки в местах, требующих соблюдения тишины. Купить садовый инструмент вы можете в официальном интернет-магазине «Керхер».

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