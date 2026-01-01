Автомоечные комплексы
Автомоечные комплексы. Лучшее решение для экономичной мойки легковых и грузовых автомобилей. Керхер предлагает полный ассортимент оборудования для внешней и внутренней очистки отдельных деталей, а также легковых и грузовых автомобилей – от аппаратов самообслуживания и оборудования для мойки автомобилей паром до портальных моечных установок и уборочного оборудования. Наша техника, отличающаяся экономичностью, экологичностью, долговечностью и малым расходом воды, быстро возвращает автомобилям и различным деталям безупречный внешний вид. От проектирования с учетом индивидуальных запросов до сдачи "под ключ": Керхер уже несколько десятилетий разрабатывает и поставляет клиентам автомобильные моечные установки и моечное оборудование и установки и комплексы разного назначения. Наш богатый опыт, тысячи успешно реализованных проектов и превосходный сервис гарантируют вам уверенность в бесперебойной и рентабельной эксплуатации уборочного оборудования. Кстати, оборудование для мойки автомобилей Керхер имеет большое кол-во универсальных аксессуаров и комплектующих, которые значительно расширяют стандартный функционал устройств, специализируя их под выполнение определенных задач. Чтобы купить оборудование для мойки автомобилей паром или водой обратитесь за консультацией к эксперту Керхер. Узнайте больше о нашей программе моечных установок!
Портальные автомойки для легковых автомобилей
Экономичные портальные автомойки Керхер созданы с учетом всех экологических стандартов. Они прекрасно подходят как для моечных центров, так и для АЗС, автосалонов или сетевых супермаркетов.
Портальные автомойки для грузовых автомобилей
Широкий ассортимент автомоек Керхер для мойки грузовых автомобилей создан с учетом особенностей различных типов машин и условий их эксплуатации.
Автомойки самообслуживания
Моечные установки самообслуживания Керхер спроектированы с учетом потребностей автовладельцев и оптимальны для оборудования моечных центров или АЗС.
Пылесосы самообслуживания
Установка пылесосов для уборки салона автомобиля и другой техники самообслуживания на территории АЗС повышает ее привлекательность для клиентов и служит источником дополнительного дохода.
Эффективные решения для экономичной мойки легковых и грузовых автомобилей
Вот уже несколько десятилетий Керхер занимается разработкой и поставкой автомобильных моечных установок различного назначения от проектирования с учетом индивидуальных запросов до сдачи «под ключ». Накопленный опыт, тысячи успешно реализованных проектов и безупречный сервис гарантируют уверенность в бесперебойной и рентабельной эксплуатации оборудования.
В расчете на самые высокие запросы: системные решения от Керхер
Керхер предлагает продуманные системные решения, отличающиеся высочайшим качеством и экономичностью и предназначенные для автозаправочных комплексов, автосалонов и моечных центров. Положитесь на богатый опыт Kärcher, насчитывающий уже более 75 лет!
Оправданные капиталовложения: моечные установки Керхер
Процесс реализации проекта установки или автоматизированной линии для мойки автомобилей начинается с тщательного анализа потребностей клиента, предварительной оценки рентабельности, а также учета особенностей площадки, где будет производиться монтаж оборудования. На основании этого анализа выбираются оптимальная модификация установки и ее оснащение, после чего начинается детальная разработка условий проекта. Вне зависимости от вида установки (для мойки легковых или грузовых автомобилей или для эксплуатации моечных площадок самообслуживания), клиент получает всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта, от разработки и изготовления до ввода в эксплуатацию. По желанию возможна схема работы «под ключ», позволяющая сразу приступить к коммерческому запуску установки. Выбор опытных, надежных партнеров гарантирует высочайшее качество проведения всех работ, а индивидуальный подход – выгодные условия приобретения оборудования Керхер.
Поддержка после ввода в эксплуатацию
Эффективная поддержка не заканчивается с запуском оборудования. Компания «Керхер» проводит учебные мероприятия и инструктажи, обеспечивает техническое обслуживание, поставку запасных частей и чистящих средств, тем самым гарантируя рентабельную эксплуатацию техники.
Отраслевой приз в категории «Моечные установки»
Репрезентативный опрос, проведенный институтом маркетинговых исследований Puls среди 650 читателей авторитетных изданий автомобильной отрасли AUTOHAUS и asp Auto Service Praxis, определил победителей в номинации «Дизайн» в 12 товарных группах. Лидером в категории «Моечные установки» признана компания Керхер.
В числе лучших брендов 2014 года
По результатам опроса 400 читателей журнала WERKSTATT бренд Kärcher назван лучшим среди производителей мобильного и стационарного оборудования для мойки автомобилей. Выбор производился из числа 93 брендов, распределенных по 12 категориям. Вниманию участников опроса, проходившего при поддержке экспертной организации DEKRA, были предложены все основные производители, представленные на немецком рынке.
"Наши клиенты заслуживают самого лучшего"
Многие владельцы моечных установок Kärcher отмечают впечатляюще высокое качество и безупречные результаты мойки. К их числу относится, в частности, предприниматель Михаэль Граф – владелец пяти автосалонов в Бранденбурге, рассказавший в своем интервью о преимуществах, которые обеспечивают автомобильные моечные установки Kärcher.
Экологичная мойка автомобилей
Чистый автомобиль ассоциируется для нас не только с комфортом для его владельца, но и с чистой совестью. Поэтому при разработке своих моечных установок мы стремимся как к достижению превосходных результатов мойки, так и к ответственному обращению с ресурсами, необходимыми для эксплуатации оборудования, – экономии воды, энергии и чистящих средств.
