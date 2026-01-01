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Оборудование для моек самообслуживания

Оборудование для мойки самообслуживания. Идеальный выбор для оборудования моечных центров или АЗС. Моечные установки самообслуживания Керхер способны удовлетворить любые индивидуальные потребности, они экономичны, надёжны и подстраиваются под любые нужды благодаря обилию универсальных аксессуаров и насадок. Купить мойки самообслуживания можно прямо в официальном интернет-магазине Керхер по ценам от производителя. Подобрать подходящее решение вам помогут наши специалисты. Не зависимо от выбора класса и ценовой категории автомойки вы останетесь довольны покупкой. Оборудование самообслуживания Керхер – эффективное решение ваших проблем.

 

0 Уборочная техника с ценой
Kärcher

Продуманные системные решения – ключ к Вашему успеху

Прибыльный автомоечный бизнес требует высокопроизводительного, надежного и эффективного оборудования. Kärcher предлагает Вам системно-совместимые компоненты, идеально сочетающиеся друг с другом и гарантирующие рентабельную работу с низким уровнем производственных издержек. Возможность адаптации к индивидуальным потребностям – еще одно важное преимущество и для Вас, и для Ваших клиентов.

Однопостовые мойки самообслуживания Керхер

Однопостовые автомойки самообслуживания
Тщательная очистка с экономией средств: установки высокого давления Керхер, предназначенные для оборудования одной моечной площадки самообслуживания, прекрасно подходят для оказания дополнительных услуг на АЗС или для очистки собственного автопарка.

Многопостовые мойки самообслуживания

Многопостовые автомойки самообслуживания
Компактность в сочетании с энергоэффективностью: установки, смонтированные в шкафу, обеспечивают рентабельную эксплуатацию до четырех моечных площадок, а модульная версия позволяет оборудовать до восьми площадок.

Оборудование для моек самообслуживания

Металлоконструкции Керхер для моечных площадок
Функциональность и изящество форм: металлоконструкции в форме аттика могут быть оснащены дополнительными элементами дизайна. Продуманная концепция освещения делает их удобными для использования в любое время суток.

Пылесосы самообслуживания

Пылесосы самообслуживания
Простое и эргономичное решение: одно- или двухпостовые пылесосы самообслуживания Kärcher, предназначенные для очистки салонов и багажных отделений автомобилей, очень просты в обращении и оснащены специальной насадкой для удобной очистки труднодоступных мест.

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Высокая производительность при малых размерах: однопостовые автомойки самообслуживания Керхер

Компактные бюджетные модели от Керхер оптимальны для старта моечного бизнеса или обслуживания собственного автопарка.

Автомоечный комплекс

Для выполнения всех моечных операций: SB Wash
Комплексное решение, обеспечивающее предварительную очистку и пенную мойку на минимальной площади.

Бесконтактная мойка самообслуживания

Для бесконтактной мойки: HDS-C
Базовая модель для эффективной предварительной очистки или периодической оперативной мойки.

SB wash

Все под контролем
Запрос основных эксплуатационных параметров осуществляется нажатием кнопки.

легкое управление автомойкой самообслуживания

Простота выбора программ
Выбор программ, обозначенных наглядными пиктограммами, осуществляется поворотом ручки. Специальный индикатор информирует клиента об остающемся времени мойки.

SB wash

Различные опции
По желанию установка может быть дооснащена держателями шланга и струйной трубки или поворотной стрелой.

Долговечная мойка самообслуживания

Долговечная техника
Система умягчения воды предотвращает образование известковых отложений и гарантирует длительный срок службы установки.

Для решения любых задач: многопостовые автомойки самообслуживания Kärcher

Керхер предлагает гибкие решения для самых разнообразных условий размещения техники: установку SB M в версии Cab для оборудования от двух до четырех моечных постов, а также установку SB M Skid в контейнерной или компонентной версиях, рассчитанную на эксплуатацию от четырех до восьми моечных площадок.

Многопостовая мойка самообслуживания

Инновации в сверхкомпактной форме: SB M Cab

Достаточно лишь доставить установку на место эксплуатации и подключить ее: все компоненты SB M Cab смонтированы на заводе в едином корпусе и готовы к работе. Прецизионные дозаторы чистящих средств и другие совершенные технические решения гарантируют длительную рентабельную работу.

SB wash

Экономия места
Компактная конструкция позволила разместить все компоненты установки в единственном шкафу.

SB wash

Надежная защита
Система с двумя ключами обеспечивает защиту кассеты монетоприемника при проведении работ с техническими агрегатами.

SB wash

Точное дозирование
Надежные дозирующие насосы гарантируют бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.

SB wash

Низкое энергопотребление
Насосы водяного охлаждения уменьшают расход энергии и, как следствие, эксплуатационные затраты.

SB wash

Уменьшенный расход воды
Применение сухой пены снижает расход воды, способствуя сбережению природных ресурсов.

SB wash

Простота обслуживания
Большие дверцы со съемной панелью между ними обеспечивают удобный доступ ко всем компонентам установки.

SB wash

Гибкий выбор программ
Возможность индивидуальной компоновки до 11 программ мойки позволяет решать любые задачи.

SB wash

Экономичный подход к наведению чистоты
Концентрированная форма чистящих средств Kärcher сокращает их расход и эксплуатационные затраты.

Версии SB M:

SB wash skid version white

Версия Skid
Оборудование монтируется на каркасе, устанавливаемом в техническом помещении на месте эксплуатации.

SB wash cab version white

Версия Cab
Установка размещается на удалении от моечных боксов. Программы выбираются с пультов дистанционного управления.

SB wash cab1&2 version white

Версии Cab 1 и Cab 2
Установки версии Cab 1 с комбинированным рабочим инструментом (трубкой высокого давления с щеткой) и Cab 2 с раздельными рабочими инструментами размещаются между моечными боксами.

Адаптивное модульное решение: SB M Skid

Модульная концепция установки SB M Skid обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от четырех до восьми моечных площадок.

Покупатель может по собственному усмотрению выбрать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных постов. Такая гибкость является серьезным преимуществом: с развитием бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.

модульная мойка самообслуживания
SB wash

Удобная очистка колес
Колесные диски очищаются при помощи трубки высокого давления – отдельный инструмент для этого не требуется.

SB wash

Бесконтактная мойка
Новая система бесконтактной мойки, включающая струйную трубку «3 в 1» и средство для пенной чистки RM 838, позволяет владельцу установки удовлетворять различные запросы клиентов.

SB wash

Безупречный блеск
Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов обеспечивается интегрированной системой осмотической обработки, удаляющей из воды минеральные вещества.

SB wash

Интуитивное управление
Программы мойки легко выбираются поворотным переключателем. При этом цифровой дисплей информирует пользователя об остающемся времени мойки.

Версии SB M Skid:

Container Waschanlage

Контейнерная версия
Немедленная готовность к работе: все технические компоненты размещаются в контейнере, который остается лишь установить и подключить на месте применения.

SB wash

Компонентная версия
Поставляемые компоненты устанавливаются в техническом помещении на месте применения.

Красота и функциональность: металлоконструкции Керхер для моечных площадок

Крыша в форме аттика сочетает эстетичный внешний вид с высокой функциональностью. Металлоконструкции могут поставляться как с элементами дизайна, так и без них, что позволяет покупателю оформить их в собственном корпоративном стиле. При этом продуманная концепция освещения с эффектом повышения настроения помогает клиентам ориентироваться на площадке.

Самообслуживание автомойка металл

Максимум гибкости
Металлоконструкции Керхер – оптимальное решение для оборудования моечных центров с числом боксов от одного до восьми.

SB wash

Многофункциональный модуль
Интегрированные держатели рабочих инструментов дополнены пультом дистанционного управления.

SB wash

Различные материалы перегородок
Возможна поставка перегородок из стекла, панелей Trespa или брезента, оформляемых по индивидуальным заказам.

SB wash

Различные варианты перекрытия
Крыша может выполняться из гнутого прозрачного поликарбоната или листов трапецеидального профиля.

Контакты

Если у Вас есть вопросы, нужно просчитать проект, подобрать оборудование, то позвоните нам по номеру горячей линии 8-800-1000-654

МОЩНАЯ ПЕНА: МОЙКА АВТОМОБИЛЯ С WOW-ЭФФЕКТОМ

Благодаря Kärcher мойка автомобиля в режиме самообслуживания становится для его владельца настоящим событием: мощная пена эффектно обволакивает все поверхности и эффективно очищает их. Это гарантирует удовлетворенность клиентов и повышает прибыльность автомоечного бизнеса.

Kärcher Powerschaum für SB-Waschanlagen
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